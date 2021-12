La movilidad en la US remonta el vuelo con 1.700 estudiantes en el extranjero

Respecto a los dobles grados , la movilidad en ellos aún no está muy implantada, pues apenas supera el medio centenar de estudiantes. El caso más notorio es la doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, con 55 alumnos en 14 países del extranjero. En los másteres , al contrario de lo que ocurre en los grados, son las ingenierías las que se colocan en lo más alto de la movilidad. El principal es el de Ingeniería Industrial, con 35 estudiantes en seis países, de los que destacan Francia e Italia, con 15 cada uno. También resulta reseñable el máster en Ingeniería Aeronáutica, con 26 universitarios en cinco países, de los que Italia vuelve a ser el destino que más jóvenes acoge este curso, con 12.

Por titulación, la que registra mayor movilidad de estudiantes es el grado en Fundamentos de Arquitectura , donde 111 alumnos cursan sus enseñanzas en universidades de 24 países, la cifra más alta de este ejercicio. Tres destinos destacan en esta especialidad. La principal, Italia, que acoge a 22 universitarios de esta enseñanza, seguida de Francia y Polonia, ambas con 11. Debe tenerse en cuenta que este grado atesora una gran vocación europea, no en vano es resultado del Plan Bolonia, que reestructuró los estudios de Arquitectura en todo el viejo continente.

Le sigue Francia como destino preferido, con 223 estudiantes; Polonia y Portugal (empatados con 143 alumnos), Alemania (102), Reino Unido (73), República Checa (59), Bélgica (58) y Holanda (56). Este listado lo conforman, en total, 46 destinos. Además de los mencionados, también hay que incluir otros americanos con importante presencia de universitarios de la US, como México (41 alumnos) y Chile (31).

Italia es el destino preferido de los estudiantes de la Hispalense a la hora de formarse durante un tiempo fuera de las fronteras españolas. Este curso son 423 los que permanecen en algunas de sus universidades. La que más alumnos de la US recibe es la Politecnico di Milano que, con 46, es la que lidera el listado de instituciones académicas extranjeras que más estudiantes de la Universidad de Sevilla acogen en el presente ejercicio.

Los 1.707 alumnos de la US que este curso estudian en otros países (ya sea sólo un semestre o los dos) superan con creces a los que lo hicieron el año pasado por estas fechas, cuya cifra se reducía a poco más de 500 . Esta cantidad supuso una drástica disminución en comparación con ejercicios anteriores, debido a las severas restricciones que se implantaron por la pandemia del Covid en la mayoría de los países (especialmente los europeos que comparten el programa Erasmus). En muchas universidades se estableció la enseñanza telemática, que privaba a los estudiantes del contacto con los profesores y otros compañeros, por lo que numerosos alumnos pospusieron dicha experiencia a años venideros.

La movilidad de los estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) vuelve a su senda habitual una vez que la pandemia del Covid ha dejado atrás su etapa más crítica. Los datos más recientes de la institución académica avalan este cambio de signo, con 1.707 alumnos que este curso se forman en el extranjero, principalmente a través del programa Erasmus, aunque en dicha cifra también se incluyen otras iniciativas para los universitarios que quieran recibir enseñanza superior fuera de España.

Milán, Bolonia y Turín, las ciudades más receptivas

Milán, Bolonia y Turín (por este orden) son las ciudades que más estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) acogen este curso. Politecnico de Milano es la universidad que más alumnos de la Hispalense ha recibido, con 46. En la Universitá Degli Studi di Bologna dicha cifra no se queda muy atrás, con 41, mientras que en la de Turín el número ya es menor, con 26.

Hasta el número cuatro de dicho listado no aparece una universidad que no sea italiana, se trata de la Universidade de Lisboa, en el país vecino, donde estudian 25 alumnos de la US.

El quinto puesto es para la universidad romana La Sapienza (24), que empata en número de estudiantes de la Hispalense con la belga Katholieke Universiteit Leuven.