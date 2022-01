Sevilla cerró 2021 con sólo dos muertos en carretera más que el año anterior

El año 2021 terminó con 33 personas fallecidas en las carreteras de la provincia de Sevilla. Son sólo dos más que el año anterior, cuando se registraron 31 fallecimientos. Sin embargo, se trata de un dato muy positivo, pues 2020 estuvo marcado por una notable reducción de los desplazamientos, producto de los confinamientos, cierres perimetrales, toques de queda, restricciones de movilidad y el aumento del teletrabajo, provocados por la pandemia del covid-19.

Sería más adecuado, quizás, comparar los datos de 2021 con los del último año prepandemia, 2019. Es aquí donde se aprecia una bajada importante de víctimas mortales en los accidentes de tráfico, pues en 2019 murieron 44 personas. Es decir, 11 más que en 2021.

El año pasado fue, por tanto, el segundo con menos muertos en vías interurbanas de la historia reciente en Sevilla. Los ejercicios anteriores también tuvieron un número relativamente bajo de víctimas comparados con la serie histórica. En 2017 fallecieron 35 personas y en 2018 fueron 39 las que se dejaron la vida en las carreteras de la provincia. Así consta en un estudio de siniestralidad elaborado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, dependiente de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Estos datos sólo incluyen la mortalidad a 24 horas, es decir, a las personas que hayan muerto en el acto o en el día posterior al accidente, no a los heridos que terminaron falleciendo jornadas después como consecuencia de las lesiones sufridas.

Tráfico hace un balance anual en el que desglosa los datos por provincias. En España murieron a lo largo del año pasado 1.004 personas, mientras que otras 3.728 tuvieron que ser hospitalizadas tras resultar heridas en accidentes de tráfico. Al igual que ocurre en la provincia de Sevilla, es el segundo valor más bajo de la serie histórica, por debajo del año 2020.

La cifra de personas fallecidas en todo el país supone un incremento del 15% respecto a 2020, cuando hubo 130 muertos menos, y un descenso del 9% respecto a 2019, que registró 97 víctimas más. En cuanto a los hospitalizados, se registró un incremento del 7% respecto a 2020, pero un descenso del 16% en relación con 2019.

A lo largo del año 2021 hubo 42 días sin fallecimientos, frente a los 58 del ejercicio anterior. En 2019 sólo fueron 30. El promedio diario de víctimas mortales fue de 2,8, frente a 3 en 2019 y 2,4 en 2020. El número de movimientos de largo recorrido fue un 23% superior al registrado en 2020 y un 8% inferior al de 2019. En el conjunto del año, se produjo por tanto una recuperación de la movilidad, aunque sin llegar a los valores anteriores a la pandemia.

Desde el punto de vista de la siniestralidad y la movilidad, el comportamiento fue desigual a lo largo del año, como consecuencia, en parte, del estado de alarma que estuvo vigente hasta el 8 de mayo de 2021. Es posible distinguir varios periodos, según la DGT.

El primero es de enero a abril, cuando se registró un descenso del 22% de las personas fallecidas, acompañado de una caída del 29% de los movimientos de largo recorrido. Entre mayo y junio hubo un aumento del 24% de los muertos, mientras que los desplazamientos bajaron un 4%.

En los meses de julio y agosto cayó de nuevo la cifra de fallecidos en un 12%, pese a que los movimientos se mantuvieron igual que el año anterior (menos de un 1% de caída). El último periodo va de septiembre a diciembre, fase en la que se experimentó una bajada del 10% de las víctimas, a pesar del aumento del 5% de los movimientos de larga distancia.

Por tanto, la movilidad, si bien mostró en los primeros meses de 2021 una reducción significativa respecto a 2019, como consecuencia del estado de alarma vigente entonces, aumentó en los últimos cuatro meses del año. Por su parte, el número de personas fallecidas descendió respecto a 2019 en todos los meses, con excepción de mayo (+1), junio (+38) y septiembre (+4). Los máximos descensos en las cifras de personas fallecidas se registraron en enero (-22), febrero (-23) y noviembre (-22).

Por medio de desplazamiento, y de nuevo respecto al año 2019, el mayor descenso en el número de personas fallecidas se registró en los usuarios vulnerables (-14%), con reducciones relevantes entre los motoristas (-16%), que incluye a usuarios de motocicleta y ciclomotores, y los peatones (-7%).

También se registraron reducciones en turismos (-5%), furgonetas (de 71 a 60 fallecidos), camiones de más de 3.500 kg (de 52 a 33 muertos), y bicicletas (de 40 a 31 víctimas). Por el contrario, se produjo un aumento de los fallecidos en los usuarios de camiones hasta 3.500 kg (de 6 a 14).

El tráfico también experimento cambios desde el último año sin coronavirus. Los vehículos ligeros hicieron un 10% menos de desplazamientos de larga distancia, mientras que los vehículos pesados aumentaron esos trayectos en un 3%. El informe destaca el comportamiento de los vehículos pesados, en los que se redujo la siniestralidad mortal a pesar del incremento de la movilidad.

Respecto al tipo de vía, en 2021 descendieron más las personas fallecidas en carretera convencional (-9%) que en autopista y autovía (-8%). En carretera convencional se registraron el 72% de las personas fallecidas, frente al 75% promedio del periodo 2017-2019.

En cuanto al tipo de accidente, respecto a 2019 se registró un descenso del 22% en las personas fallecidas en colisiones frontales y del 7% en las salidas de la vía. También se registraron descensos en vuelcos (-14 fallecidos), atropellos a peatones (-12) y colisiones traseras y múltiples (-7%). El 39% de las personas fallecidas sufrieron salidas de vía (mismo porcentaje que en 2019), y el 19% colisiones frontales (23% en 2019).

Tráfico distingue las víctimas por sexos. En ambos géneros se registran descensos en relación con el último año anterior a la pandemia, si bien esta bajada es mayor en hombres (-10%), que en mujeres (-7%). Aún así, los hombres representan el 81% de las personas fallecidas, un punto más que en el promedio del periodo 2017-2019.

Por edades, los mayores descensos se registraron en los grupos de edad de mayores de 64 años (-25%), de 25 a 34 años (-20%), de 45 a 54 años (-15%), y de 35 a 44 años (-10%). Se produjeron aumentos en los grupos de edad de 15 a 24 años (+23%) y de 55 a 64 años (+11%).

Tráfico detectó la no utilización del cinturón entre las personas fallecidas en turismo y furgoneta respecto a 2019. El 26% no lo usaban en el momento del accidente, frente al 22% de hace dos años. Por su parte, aumenta el uso del casco en motociclistas: el 3% de las personas fallecidas no lo usaban, frente al 4% en 2019. Los viernes, sábados y domingos son los días de la semana en los que hubo un mayor número de personas fallecidas (17%, 19% y 16%, respectivamente).

En los sábados y domingos se dieron porcentajes algo inferiores a las distribuciones en 2019 (22% y 20%, respectivamente). El número de víctimas entre el lunes y el viernes bajó un 1%, frente a un descenso del 5% de los movimientos de largo recorrido. Por su parte, las personas fallecidas en sábado y domingo fueron un 23% menos; en esos días, los movimientos de largo recorrido cayeron un 15%.

Los tramos horarios de siete de la mañana a dos de la tarde y de dos de la tarde a ocho recogen el mayor porcentaje de personas fallecidas (32% en ambos tramos). Se redujo el número de víctimas en todos los tramos horarios, excepto en el que va de las ocho de la tarde a las doce de la noche, en el que percibe un incremento del 9%. Andalucía fue una de las pocas comunidades en las que no se redujeron las víctimas mortales. Hubo 12 más que en 2019.

Tres accidentes con más de una víctima mortal

Una treintena de accidentes mortales se registraron en las carreteras de la provincia de Sevilla a lo largo del año 2021. En tres de ellos hubo dos víctimas. El resto se saldó con un muerto cada accidente. Los tres más graves, en cuanto a número de fallecidos, ocurrieron en Cantillana, Marchena y Lebrija.

El primero de ellos se produjo el 21 de junio en la carretera SE-3101, en el término municipal de Cantillana, a la altura del cruce con la población de La Monta. Chocaron frontalmente un todoterreno y un turismo. En el accidente, que sucedió a las once menos cuarto de la noche, perdieron la vida una mujer y su hijo, vecinos de Sevilla capital. Un hombre de 71 años tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen Macarena.

El segundo siniestro con dos víctimas mortales ocurrió también en verano, el 26 de agosto, en la carretera SE-7201, que une el municipio de La Puebla de Cazalla con la carretera SE-7200 (Marchena-Lantejuela). Fue una salida de vía, provocada probablemente por un exceso de velocidad. El conductor perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y volcó tras chocar contra un talud. Uno de los ocupantes murió en el acto y el otro lo hizo poco después en el hospital de Osuna. El accidente se produjo en el término municipal de Marchena a la una menos veinticinco de la madrugada.

El tercer accidente con dos víctimas mortales fue en la A-471 a la altura de Lebrija, el sábado 27 de noviembre. Murieron dos jóvenes de 26 y 28 años, vecinos de Los Palacios, en un choque frontal en el que también resultó herida otra persona. La colisión se produjo a las seis y media de la mañana.

Fueron varios los motoristas que murieron en las carreteras de la provincia. También los hubo en la capital y en los cascos urbanos de otros municipios, si bien no forman parte del balance de la DGT al no tratarse de vías interurbanas. Uno de los motoristas que sí figura en estos registros es un policía nacional de 41 años que, estando fuera de servicio, se salió de la carretera entre Burguillos y Villaverde el 11 de junio. Un guardia civil se mató con su moto en Camas el 9 de septiembre, este sí cuando estaba de servicio.

El 19 de ese mismo mes también murió un hombre de 52 años en Camas al chocar su moto contra un coche, mientras que el 5 de noviembre falleció otro motorista de 44 años al estrellarse contra un todoterreno en Gelves. El 1 de mayo perdió la vida otro motorista de 65 años en Castilblanco de los Arroyos. En la que otrora fuera la carretera más peligrosa de España, la N-IV, murió el 1 de diciembre un motorista de 60 años y resultó herida la persona que lo acompañaba, de 56.

Hubo también accidentes mortales de motoristas en Sanlúcar la Mayor, el 2 de octubre; en La Rinconada, el 29 de abril; y en la SE-30 el 25 de septiembre, en un choque contra un quitamiedos. El siniestro con más heridos ocurrió en la A-4, en Dos Hermanas, con un muerto y siete lesionados, que viajaban en una furgoneta, el 17 de septiembre.

Un camionero perdió la vida en la N-IV, en Lebrija, en un choque entre dos camiones, mientras que hubo varios accidentes mortales que consistieron en salidas de vía con vuelcos. En Lora falleció un joven de 23 años en un accidente con un quad, y en Sevilla, en la A-4 a la altura de la Gota de Leche, fue atropellada una mujer que cruzaba indebidamente.