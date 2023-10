Fábrica de Vidrio de Sevilla: los vecinos protestan el día 18 contra el muro de 4 metros que oculta el edificio

Los vecinos de Miraflores y Carretera de Carmona están indignados por el muro de 4 metros de alto hecho de hormigón armado que se ha levantado alrededor de toda la parcela de la Fábrica de Vidrio. La presión vecinal ha llevado a la Asociación Histórica Retiro Obrero (AHRO) y a la Plataforma Salvemos la Fábrica de vidrio La Trinidad a convocar para el miércoles 18 de octubre una protesta pacífica ante la "preocupación" por este muro ciego alrededor de la parcela, que acogerá más de 200 viviendas. La concentración es en la avenida Miraflores número 18 a las 19:00 horas.

"Que quede claro que esta no es una protesta partidista ni contra la administración local actual (de José Luis Sanz). Es una queja que ha surgido en la calle por parte de los vecinos porque cuanto más crecía el muro día a día, más crecía la indignación vecinal hasta que nos han exigido a las entidades que hay que protestar", explicaba este martes Basilio Moreno, presidente de la Asociación Histórica Retiro Obrero.

"Queremos transmitir al Ayuntamiento que no queremos ese muro ciego que oculta un bien (BIC) del barrio que tanto ha costado proteger. Sabemos que la administración actual no ha sido responsable de este muro, pero le pedimos su colaboración y apoyo para que el muro se haga más transparente y no se quede como está porque solo servirá para acoger pintadas y cartelería", recalca Moreno.

Los vecinos proponen que se demuela la mitad del muro opaco para colocar en su lugar rejas hasta una altura razonable que lo hagan transparente.

Las dos entidades llevan desde finales de agosto enviando reclamando una reunión sobre este tema a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y al Distrito Macarena, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta. Otras asociaciones de la zona se han sumado a esta causa.

Quieren que el Ayuntamiento de Sevilla y la propiedad de la parcela donde se construye la promoción de viviendas entiendan su postura y que colaboren para solucionarlo.

El Ayuntamiento no explica por qué un muro tan alto y ciego

A preguntas de este periódico, el Ayuntamiento de Sevilla no explica por qué se autorizó en el mandato anterior un muro tan elevado y opaco alrededor de la Fábrica de Vidrio. Fuentes del gobierno local han asegurado a este periódico que "como el muro estaba en muy mal estado de conservación se autorizó su demolición" y señalan que debe haber un muro alrededor de la parcela "en cumplimiento del requerimiento de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".

Los vecinos de la zona critican la actuación de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y se preguntan cómo ha podido autorizar un muro de esa naturaleza. "Alguien ha mirado para otro lado en la Comisión de Patrimonio para autorizar ese muro, que es una obra excesiva que busca la ocultación de la Fábrica", protesta Basilio Moreno.

Los vecinos y comerciantes aseguran que les recuerda "al muro de Gaza o al desaparecido en Berlín".

La queja se ha traducido también en una recogida de firmas contra el muro en la plataforma peticiones.net. La promueve la asociación La Rosaleda, más próxima a la Carretera de Carmona. "Rechazamos el muro de hormigón levantado en la avenida Miraflores, exigimos su sustitución por una estructura transparente como rejas o barrotes, y reclamamos la zona verde prometida dentro del recinto de la fábrica de vidrios", reza el texto que encabeza la queja.

Desde la Plataforma Salvemos la Fábrica de Vidrio la Trinidad expresan su "profunda disconformidad" con la intervención, en curso, sobre el entorno de este BIC, correspondiente a las obras del proyecto de urbanización.

Explican que las razones de este rechazo son muy sencillas. "La protección de esta Fábrica en su integridad ha sido un logro de la participación ciudadana. Y participación significa: información, transparencia y consenso; valores que, hasta ahora, han marcado nuestra relación con los diversos gobiernos municipales, desde hace ya más de veinte años, cuando iniciamos este proceso reivindicativo de la protección integral de la Fábrica de Vidrio".

"El muro que se está construyendo es eso !UN MURO! Que separa, que imposibilita la visibilidad, que entorpece la conexión entre los espacios interior y exterior, que distorsiona la legítima incorporación para el disfrute, desde el espacio público de la avenida de Miraflores, de este magnífico patrimonio industrial ganado por la ciudadanía a la piqueta y que, además, será un muro muy caro de mantener, pues siempre, como sucede ahora, y en muchos lugares de la ciudad, estará lleno de pintadas y de carteles de publicidad".

"Estamos a tiempo de evitar esta pésima intervención y ganar, desde el comienzo de este proyecto de rehabilitación, la confianza del vecindario, el aplauso de nuestras asociaciones y el respaldo de la hermosa profesión de la arquitectura. Hay numerosas soluciones para resolver adecuadamente el cerramiento de la Fábrica de Vidrio, conjugando la seguridad, con la transparencia y la belleza de lo bien diseñado. Rectificar es de sabios, y añadimos: y de demócratas", recalcan.