'Blade runner' en la Policía Local de Sevilla

¿Habrán visto los policías locales de Sevilla naves ardiendo más allá de Orion? ¿Son en realidad blade-runners entrenados para cazar replicantes por las calles de una nueva Los Angeles? Quién sabe, porque lo que uno siente cuando ve la presentación de los nuevos vehículos de la fuerza municipal es que está en una auténtica distopía, en un espacio y un tiempo que nada tiene que ver con un pabellón de Fibes en el año 2020, el de la pandemia del coronavirus.

Luces estroboscópicas de tonos azules sobre un fondo luminoso morado, una música con un punto de estridencia que evoca tonos épicos, y que uno busca y rebusca en su mente y no consigue identificar, la voz del Capitán Adobo presentando el acto nos recuerda que no es Los Angeles, ni falta que hace... A uno le viene a la mente Lopera presentando a Denilson con la banda sonora de la Guerra de las Galaxias de fondo y aquella mítica frase de "hay que atracar un banco para quitarle al chico la camiseta del Betis". Y lo que aparecen son coches de policía, ni más ni menos que eso, los nuevos patrulleros de la Policía Local de Sevilla. Tienen ruedas, por tanto no pueden ser los de Blade Runner.

Desde luego el acto es curioso. Nunca antes el Consistorio había organizado un evento así, tan futurista, para presentar unos patrulleros. Todo lo más era haberlos colocado en formación en la plaza de San Francisco, o en la explanada de Fibes. Si se buscaba una llamada de atención, se ha conseguido. Primero desfilan las motos, luego los coches y después los furgones. Lucen tonos amarillos y azules, muy reflectantes, ideados para que sean bien visibles tanto a la luz del día como por la noche. Por si fuera poco, un vídeo elaborado por Mariano Valladolid y colgado en las redes por el perfil de Emergencias Sevilla, cuenta cómo ha sido el proceso de rotulación de los vehículos.

Aquí está la nueva imagen corporativa que la Policía Local de Sevilla estrenará en la nueva flota de patrulleros.Un diseño de la Policía Local y con nuevos materiales de alta visibilidad.Hoy en @FibesSevilla presentado por Rafa Flores @CapitanAdobo #Gobernación @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/wjCH03TpGp — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) December 3, 2020

El Ayuntamiento ha renovado por completo la flota de vehículos policiales. Lo hace con un nuevo contrato de renting que ha permitido la adquisición de 130 unidades. En una nota de prensa, el Consistorio destaca que las motos, coches y furgones renuevan el diseño y la imagen de la Policía Local e incorporan nuevos materiales e innovaciones tecnológicas.

"La Policía local ha demostrado durante este año su profesionalidad y su importancia en los momentos más difíciles en la lucha contra la pandemia. La ciudadanía y toda la corporación municipal reconocemos esa labor realizada. Los nuevos vehículos conforman una herramienta para reforzar su trabajo y su presencia en la ciudad", explicó el alcalde, Juan Espadas, quien asistió a la presentación de los nuevos vehículos junto al delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, y otros representantes de la corporación municipal. Incluido el portavoz del PP, Beltrán Pérez, que poco antes había denunciado las carencias de personal de la Policía Local, donde sólo se han incorporado diez agentes en los últimos cuatro años.

Así ha sido el proceso de creación de la nueva imagen corporativa de la Policía Local de Sevilla.Una evolución en el modelo que supone un aumento de seguridad que se implementa en la nueva flota de vehículos policiales.#PolicíaSevilla #Gobernación @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/k1o8TolTB6 — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) December 3, 2020

Este contrato sustituye al firmado en 2015, que ya supuso un cambio de la imagen de la Policía Local. A partir de entonces los vehículos dejaron de ser blancos con un damero rojo o azul, y pasaron a alternar en la carrocería los colores amarillo y azul, como establecen las directivas europeas para una mayor visibilidad, y que recuerdan mucho a los de la Policía londinense. De hecho, desde que Sevilla pasó al azul y amarillo, otras policías locales la imitaron después.

Una vez finalizado ese contrato, el Ayuntamiento ha licitado el nuevo por un importe de 4,2 millones de euros, que ha tenido como adjudicatario al Banco de Santander. En total se incorporan 130 vehículos nuevos al servicio. Las nuevas unidades cuentan con los últimos materiales e innovaciones tecnológicas en equipamientos como cámaras de grabación internas, geolocalización, o una mejor iluminación en focos laterales y frontales de la parte superior. Además, hay tres vehículos más que llevan acopladas un panel de señalización que se pueda usar para eventos o desvíos con información en tiempo real de los cortes o situación del tráfico.

El diseño de estos vehículos de nuevo es un trabajo realizado por los propios servicios de la Policía Local de Sevilla. "Una creatividad más llamativa, más segura y con más presencia en su recorrido por los barrios de Sevilla", recuerda la nota oficial, que añade que se ha usado una tecnología de microprismas que distribuye el estándar más elevado de retrorreflexión, una técnica que no se ve afectada por la lluvia ni entornos adversos. Definitivamente no es Blade Runner, pero se le parece mucho.