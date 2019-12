Oposiciones en el Ayuntamiento de Sevilla: 292 plazas convocadas y hasta 600 bloqueadas

El Ayuntamiento de Sevilla tiene actualmente abiertas 9 convocatorias de empleo público. En total, se ofertan 292 plazas públicas de bomberos, policía local, arquitecto técnico, auxiliar administrativo, delineantes, ingeniero técnico industrial y peón. A estos números se suman las promociones internas, que van por otro proceso.

El Consistorio hispalense anunció el pasado mes de agosto la mayor convocatoria de concurso-oposición desde marzo de 2011, con 91 plazas, excluyendo las extraordinarias de Policía Local y Bomberos de principios de año. Estas 91 plazas se corresponden con 82 de peón, cuatro de auxiliar administrativo, una de arquitecto técnico, una plaza de ingeniero técnico y tres de delineantes.

Todas estas plazas aún están pendientes de apertura de convocatoria, es decir, se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP), pero no en el BOJA ni en el BOE, lo que permitirá fijar una fecha. Las plazas de estas oposiciones libres corresponden a los años 2016, 2017 y 2018.

Los concursos que sí se encuentran un poco más avanzados son las convocatorias de 2019 de Bomberos y Policía Local, con 15 y 113 plazas, respectivamente. Ambas se encuentra en la fase de selección de admitidos.

También hay abiertas dos oposiciones más anteriores de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla (23 plazas) y Policía Local (50 plazas), ambas convocadas en 2017. Diferentes reclamaciones han hecho que ambas convocatorias sufran retrasos. Actualmente, acaban de finalizar las pruebas físicas de estas oposiciones.

En el caso de la Policía Local, hay convocadas 50 plazas. Se trata de ofertas de empleo público de años anteriores que no se llegaron a convocar, en concreto de los años 2013, 2014 y 2016. Esta oferta de empleo, anunciada a finales de 2016, se vendió como el primer refuerzo que recibiría la plantilla de la fuerza municipal desde la incorporación de los agentes que tomaron posesiones tres años antes y cuyas pruebas de selección estuvieron bajo sospecha y que un juzgado de los Penal de Sevilla enjuició por fraude. Éstas fueron las primeras oposiciones de la Policía Local desde la era Monteseirín.

Esta convocatoria de la Policía municipal tampoco estuvo exenta de polémica, ya que una juez llegó a plantearse suspender estas oposiciones después de que un aspirante llevara a los tribunales las bases por incluir un límite de edad de 45 años a pesar de que el Consistorio contaba con hasta cuatro sentencias, una de ellas del Supremo, que anulaban este requisito de la edad.

Sindicatos han denunciado que la Policía Local sufre un déficit de personal de más de 700 agentes, situación que se ha agravado en los últimos años debido a la jubilación anticipada, los efectos de la tasa de reposición cero de hace varios años y el aumento de eventos en Sevilla, como la gala EMTV, las carreras populares, conciertos o la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, que requieren de un amplio dispositivo para cortar el tráfico. Esto ha obligado al Ayuntamiento de Sevilla a subir el gasto en productividades y horas extraordinarias para los policías, que tienen ya un coste de diez millones de euros al año para las arcas públicas.

La delegada de Recursos Humanos y Modernización Digital, Calar Isabel Macías, asegura que el déficit de la plantilla de la fuerza municipal no es tan alto como denuncian los sindicatos, pero reconoce que faltan agentes.

"Hay una merma importante, es cierto. A los policías que se han jubilado se suman también aquellos que se han acogido a la prejubilación anticipada. Cuando se cubran las 163 plazas de las dos convocatorias abiertas, estaremos dentro del ratio de otras ciudades de las características de Sevilla", explica la delegada, que asegura que los policías de movilidad horizontal (aquellos que proceden de otras ciudades y han solicitado Sevilla como destino) se incorporarán "en breve" a la plantilla.

Clara Isabel Macías reconoce que aún hoy la administración local sufre los efectos de la Ley Montoro, que estableció a partir de 2013 una tasa de reposición del 0%. "Durante varios años no pudimos cubrir las jubilaciones y esas plazas aún hoy continúan sin cubrir". Según los cálculos del Ayuntamiento, éste tiene una tasa de reposición acumulada en torno a las 600 plazas públicas, que se remontan a 2010.

"El déficit es brutal. La Ley Montoro nos ha hecho mucho daño, al igual que a muchas otras administraciones", señala la delegada, que apunta que el mayor déficit se encuentra en los puestos de técnicos del área de la Administración General. "A pesar de estas dificultades, hemos logrado mantener un equilibrio dentro del déficit existente para que los servicios funcionen de forma adecuada".

Desde el Ayuntamiento reclaman al Gobierno central la liberación de la tasa de reposición acumulada. "Tenemos las manos atadas", se lamenta Macías.

Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo

A todo esto se suma la oferta de empleo público para la estabilización y consolidación del empleo temporal. Estas plazas están ofertadas pero no convocadas. "Ni siquiera hemos aprobado aún las bases de la convocatoria", apunta Clara Isabel Macías.

Las continuas protestas y manifestaciones de los trabajadores temporales que exigen la paralización de las convocatorias que afectan a las plazas ocupadas por interinos en situación de "abuso de temporalidad" hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización de los empleos temporales públicos ha llevado a las administraciones a hacer un paréntesis.

"En nuestro caso, aún no hemos aprobado las bases. Todos estamos a la espera de la sentencia, pero no podemos demorarnos mucho más, tenemos que seguir trabajando", señala la delegada de Recursos Humanos y Modernización Digital del Ayuntamiento de Sevilla

Si se paraliza estos procesos, muchos de estos puestos de trabajo desaparecerán. La ley actual permite cubrir las plazas que se quedan vacantes durante un periodo de tres años, tras este tiempo, dichos empleos quedan bloqueados y se pierden, según explican fuentes del Consistorio. "Si no avanzamos en la convocatoria, no sólo se perderán estas plazas, sino que no lograremos alcanzar el 8% de temporalidad el próximo año que nos exigen a las administraciones", indica Macías. Actualmente, la tasa de temporalidad del Ayuntamiento de Sevilla se sitúa en torno al 15%.