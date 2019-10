Los interinos de Sevilla se plantan: " Este ERE lo vamos a parar"

Decenas de interinos del Ayuntamiento de Sevilla y de la Diputación de Sevilla se han concentrado esta mañana en Plaza Nueva en contra del abuso del empleo temporal y para reivindicar la paralización de las convocatorias de oferta de empleo público de las administraciones públicas.

La Plataforma del Personal Interino del Ayuntamiento de Sevilla contra el Fraude ha convocado este jueves un paro de tres horas y una marcha reivindicativa que ha arrancado en el Consistorio con la lectura de un comunicado que ha leído la presidenta de la plataforma, Julia González. "Después de 15 años no nos pueden exigir que nos presentemos a una prueba, que ya aprobamos en su día. Esto es impensable en una empresa privada", señala González. "Por qué se le permite a la administración pública cosas que a la privada no. Después de 20 años nos van a echar a la calle con una mano delante y otra detrás".

Además de la paralización de las convocatorias de oferta de empleo público, los interinos municipales exigen que no se convoquen concursos de traslados ni ningún otro proceso "que ponga en riesgo los puestos de trabajo de este personal", según indican desde la Plataforma del Personal Interino del Ayuntamiento de Sevilla contra el Fraude, que cuenta con el apoyo del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) y el sindicato CGT.

Para los interinos, esta oferta de empleo público es un ERE encubierto. "No estamos en contra de que entre gente nueva. De hecho, se necesita personal, pero no a consta de nuestro esfuerzo. Es injusto que, después de años trabajando, nos obliguen a presentarnos en igualdad de condiciones con miles de personas de la calle", denuncia Julia González. "Este ERE lo vamos a parar", grita la portavoz, consigna que repiten los manifestantes.

En la concentración han participado trabajadores de diferentes áreas del Ayuntamiento, entre ellas la Gerencia de Urbanismo, la Agencia Tributaria de Sevilla o el Instituto Municipal de Deportes.

La tasa de temporalidad en la Diputación de Sevilla es del 53%

"Yo entré en la Agencia Tributaria de Sevilla hace 16 años tras pasar una prueba de selección y ahora me quieren echar sin indemnización. No es mi culpa la incompetencia e inacción de la Administración Pública, que en 16 años no han vuelto a sacar oposiciones", se queja Víctor Manuel Ruiz, interino municipal de la Agencia Tributaria de Sevilla. "Entré soltero y ahora estoy casado con una compañera y tengo hijos en la Universidad. Nos podemos quedar los dos en la calle", continúa. "Lo único que pedimos es que se valore los méritos. No hay derecho que se nos pida lo mismo que a opositores que acaban de salir de la universidad y sin cargas familiares", señala Víctor Manuel Ruiz, que asegura que de los 50 trabajadores que hay en el departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria de Sevilla, 30 son interinos.

"No es lo mismo que se presente a unas oposiciones un joven de 22 años que un hombre de 56 como yo, con cargas familiares y trabajando. No hay sensibilidad y tampoco nos apoyan los sindicatos mayoritarios, les mueve otros intereses", comenta un trabajador del área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla, que prefiere mantenerse en el anonimato. "Lo único que pedimos es que paralicen los procesos de selección en activo y se espere a la sentencia del Tribunal Europea, que está prevista que salga en enero".

Según la Plataforma del Personal Interino del Ayuntamiento de Sevilla, cerca del 20% de la plantilla municipal están en situación de temporalidad, una tasa inferior a la de la Diputación de Sevilla, situada en el 53%. En la corporación provincial, de los 663 contratos laborales existentes, 320 son temporales; y de los 892 funcionarios, 504 son interinos.

"Nosotros no hemos causado el problema. Han abusado de la temporalidad y las ofertas de empleo público no son una solución a este problema, no hacen justicia a la situación de abuso", indica Daniel Vivián, representante del colectivo de interinos de la Diputación de Sevilla. Todas las miradas están puestas en Luxemburgo.