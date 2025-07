Óscar Puente al alcalde de Sevilla: "El problema no soy yo, eres tú"

Nuevo rifirrafe entre el ministro de Transportes y el alcalde de Sevilla. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por sus declaraciones sobre la "falta de interlocución" con el Gobierno de España, ante las que ha apuntado que "el problema no soy yo, eres tú". A través de su cuenta de X, el ministro ha señalado, respecto a las declaraciones del alcalde, que "Sanz se queja de que no hay nadie que levante el teléfono y pregunte por las necesidades de Sevilla. Y lo dices sentado junto a la alcaldesa de Granada". "Pregúntale si a ella le pasa lo mismo. Y qué ha hecho de distinto para que no le pase", ha sentenciado.

Unas declaraciones motivadas por las palabras del alcalde durante un desayuno informativo el pasado jueves, donde señaló la necesidad que "hay en Sevilla, cuando hay en un problema fundamental de infraestructuras". "No tienes al otro lado del teléfono a nadie que te pregunte qué necesidades hay en Sevilla, cuando hay en un problema fundamental de infraestructuras", detallaba.

Para ello, Sanz esgrimía la circunvalación de la SE-40, "que no se acababa nunca", así como el puente del Centenario, "que se ha hecho ahora famoso -en clara alusión a la vinculación de las obras de sustitución de los tirantes con la supuesta trama del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, una obra que tenía que haber estado terminada en noviembre del 2023; el anillo de Cercanías y la conexión ferroviaria con el aeropuerto".

Bueno recuerda las "tres infraestructuras" pendientes

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha replicado al ministro diciéndole que "representa mejor que nadie la esencia del Gobierno de Sánchez, un gobierno experto en generar división e ineficaz para resolver los problemas de los ciudadanos".

Según ha informado Bueno en una nota de prensa "Puente parece más interesado en las redes sociales que en el caos ferroviario que padece nuestro país. Ojalá atendiese a los usuarios que sufren los parones en los trenes con la misma rapidez con la que sube comentarios a la red", añadiendo que el ministro "no debe de haber seguido la intervención de la alcaldesa de Granada el pasado jueves, en la que criticó la falta de inversión en infraestructuras en Andalucía y en Granada".

En este sentido, ha añadido que "aprovechamos que el ministro hable de Sevilla y de su alcalde para recordarle las tres infraestructuras fundamentales que siguen esperando los sevillanos: el cierre de la SE-40, el cierre del anillo de Cercanías y la conexión ferroviaria entre el aeropuerto de san Pablo y la estación de Santa Justa".

El portavoz del PP ha recordado "el escándalo del Puente del Centenario por las supuestas mordidas del PSOE", indicando que "a Sevilla le interesa que terminen los dos Puentes: el del centenario la obra y el ministro su labor en el Gobierno más antisevillano de la historia".

Finalmente, Bueno ha apuntado que "Puente desenfunda en redes a la primera y en gestión es el más lento de España, no arregla ni uno de los muchos desguisados que acumula". "Menos redes sociales y preocuparse más por solucionar los problemas de los ciudadanos y, en este caso, de los sevillanos", ha concluido.