Una paciente de cáncer tratada con terapia CART: "Me siento muy afortunada"

El Hospital Virgen del Rocío trata una media de 45 pacientes al año con la terapia CAR-T desde que en 2019 se convirtió en centro de referencia en Andalucía para la aplicación de esta novedosa técnica. Una de estas personas es la sevillana Begoña Sánchez Acha. El cáncer le sorprendió en forma de mieloma múltiple cuando estaba a las puertas de 40 años en 2017. Hoy se siente una mujer "muy afortunada" gracias a la ciencia.

Begoña siempre se ha considerado una mujer muy positiva. De las que "siempre tira hacia adelante". Y así afrontó hace seis años la llamada del cáncer a su vida. Cuando le diagnosticaron un mieloma múltiple tenía una vida plena dedicada a la crianza de sus tres hijos de 4, 6 y 8 años. El diagnóstico la paró en seco, pero mantuvo su actitud optimista. "Fue un palo, pero soy bastante optimista y siempre pienso que hay algo a lo que agarrarse", relata. Cinco años después, y como si de una premonición se tratara, ese clavo ardiendo al que agarrarse llegó de la mano de las terapia CAR-T.

"Sé que soy una afortunada. Una privilegiada. Hay muchos paciente de mieloma que no tienen la oportunidad que yo tuve. He tenido muchísima suerte. La vida me sonríe y yo le sonrío a ella cada día", cuenta emocionada la paciente diagnosticada en 2017 de un un mieloma múltiple que, tras varios tratamientos y estar tres años en remisión, volvió a aparecer en 2021.

El mieloma múltiple es el tercer tumor hematológico en frecuencia, ya que representa el 1% de todas las neoplasias y el 10% de las neoplasias hematológicas. Se trata de un cáncer de las células plasmáticas, situadas en la médula ósea, cuyo rol es crucial en el sistema inmunitario. A Begoña se lo diagnosticaron tras la aparición de un bulto en la cabeza. Tras varias idas y venidas al médico de cabecera, un TAC realizado en Urgencias del Virgen del Rocío por el doctor Javier Caracuel, a quien considera su "salvador", y una biopsia posterior, confirmaron las peores noticias para esta sevillana de 46 años.

Inicialmente, le aplicaron un tratamiento de primera línea, una quimioterapia que no dio el resultado esperado. Le provocó una talidomida, es decir, una parálisis en las piernas. Hubo que suspenderlo. Luego, se sometió a otra quimioterapia más agresiva. Y en marzo de 2018 le hicieron un autotrasplante de células madres. "Eso sí que fue más duro, pero me fue muy bien. Gracias a eso me quedé en remisión completa no extinta porque no estaba del todo limpia, pero estaba bien. Me pusieron tratamiento de mantenimiento y pude recuperar en parte mi vida", afirma.

No fue definitivo. En enero de 2021 recayó. Las células tumorales empezaron a subir. Fue entonces cuando le propusieron la opción que había de entrar en un ensayo para el tratamiento CAR-T. "La recaída fue un palo, lógicamente, pero yo siempre pienso que hay algo a lo que agarrarse y cuando mi hematóloga me comentó la posibilidad de entrar en el ensayo CARTITUDE de Janssen, dirigido a pacientes con mieloma múltiple, fue toda una sorpresa. Era el clavo al que agarrarme y me puse muy contenta", explica.

Begoña se sometió así a las pruebas para comprobar si era candidata a recibir este tratamiento. "Fue una etapa dura, de mucho estrés y ansiedad, hasta que me confirmaron que la terapia CAR-T era para mí", cuenta. "Al final me realizaron la aféresis. Te sacan la sangre para recolectar sólo linfocitos y demás, para modificarla genéticamente y volverla a poner. Estaba muy débil. En este proceso, tuve una primera quimioterapia para preparar el cuerpo y después de dos o tres días me infundieron el tratamiento", recuerda.

El tratamiento fue bien. Lo empezó en octubre de 2021 y a los 20 días estaba de vuelta en casa con el alta y una vida nueva. "No tuve problemas de efectos secundarios, fue bastante llevadero. Tampoco me he quedado con ningún tipo de tratamiento de mantenimiento", cuenta. "Y lo más importante, me dijeron que estaba en remisión completa estricta", apostilla.

"Todo ha pasado por mí como una película. Tenía que luchar porque tenía tres hijos a los que atender. He tenido mucha ayuda de mi familia, pero también con el equipo de profesionales que me atendió. Gracias a todo hoy tengo una vida plena", destaca. "Todo el mundo me dice que tengo muy buen humor. Que soy muy fuerte por haber pasado por lo que he pasado sin perder la sonrisa. Mi madre es quien mejor me conoce y siempre dice que no es que sea valiente es que soy una inconsciente. Y puede ser que en el fondo no haya sido consciente al cien por cien de lo que estaba pasando porque tenía que luchar por mis niños. Quizás sea una forma de defensa. Luego, la ciencia me ha permitido recuperar mi vida y espero que sea por muchos años", concluye.