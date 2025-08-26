PACMA responsabiliza al Ayuntamiento de Sevilla del abandono de la avifauna tras la aparición de varias aves muertas en el Parque de María Luisa

La coordinadora provincial del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) en Sevilla, Clara Márquez, ha denunciado este martes, tras la aparición de nuevas aves muertas en el estanque de Los Lotos del Parque de María Luisa, que el Ayuntamiento de Sevilla "no solo ha incumplido su compromiso con la protección de la avifauna de hace un año, sino que parece empeñado en convertirla en víctima recurrente de su dejadez".

Durante la tarde del lunes 25 de agosto se localizaron nuevos ejemplares adultos de patos muertos, en un estanque cuyo estado es descrito por la formación como “deplorable”. La aparición de cadáveres venía reportándose desde varios días atrás. PACMA recuerda que, aunque aún se desconoce la causa concreta de estas muertes, resulta evidente que la situación exige una implicación "inmediata y real" del Ayuntamiento.

En agosto de 2024, después de que murieran 13 aves en el mismo lugar, representantes municipales aseguraron en una reunión con la formación animalista para poner en marcha un plan integral para proteger a la avifauna. "Un año después, no existe la mesa de trabajo prometida, las aguas siguen estancadas y las muertes continúan", apunta la coordinadora.

PACMA apunta que los estanques siguen sin depuradoras ni aireadores y sugiere que el uso de tratamientos fitosanitarios en las palmeras próximas podría estar contaminando el agua y provocando las muertes. Una coincidencia, señalan, "demasiado reiterada como para no preguntarse si el patrimonio natural de la ciudad es, sencillamente, irrelevante para el Consistorio".

La formación política también critica la "incoherencia" del Consistorio sobre la "supuesta defensa de la biodiversidad" que proclama el Ayuntamiento, mientras autoriza conciertos masivos como el Festival Icónica en plena temporada de cría. “Es curioso cómo se conjuga la idea de proteger la fauna de cara a la galería mientras se la somete a ruidos ensordecedores, luces y basura”, critican. Apuntan que, en julio de este año, varios vídeos salieron a la luz en los que se mostraba a patos con crías y huevos en medio del público, además de la aparición de cadáveres tras la celebración de los conciertos.

PACMA exige la asunción de "responsabilidades políticas inmediatas" y un "plan urgente con medidas técnicas reales para evitar más muertes". "Los animales no pueden ser el escaparate propagandístico del Ayuntamiento mientras mueren a la vista de turistas y vecinos. Esta situación es una vergüenza para Sevilla y una muestra de desprecio absoluto hacia la vida y el patrimonio natural”, concluye Márquez.