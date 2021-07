La asociación de usuarios de patinetes y demás vehículos de movilidad personal (Ampes) en Sevilla ha solicitado este lunes formalmente al Ayuntamiento una auditoría independiente sobre la potencia de los patinetes de alquiler de Voi Technology y Reby Rides-Maratunes Gestion, desplegados desde la semana pasada en la capital andaluza. Que un laboratorio independiente certifique si cumplen con la limitación de 250W de potencia que se le impone a todos los patinetes que circulan por el carril bici.

Ampes se suma así a la reclamación que el grupo de Ciudadanos realizó la semana pasada nada más conocer la denuncia de Ampes. El portavoz de Cs Álvaro Pimentel exigió al gobierno municipal que lleve a cabo “una auditoría externa que certifique si los patinetes de alquiler que circulan desde esta semana por nuestra ciudad cumplen con la potencia recogida en la ordenanza actual”.

La asociación de usuarios de patinetes también pide en su escrito al Ayuntamiento que este publique los certificados que las empresas dicen haber presentado en el concurso de adjudicación sobre las características técnicas de los vehículos. Señala la entidad que agrupa a los usuarios de patinetes que las empresas que alquilan patinetes en el espacio público de Sevilla "debieran respetar las limitaciones técnicas que sufrimos en la actual ordenanza de circulación, que específicamente dice en su anexo V que la potencia de los vehículos debe ser igual o menor de 250W".

En tercer lugar, Ampes demanda una modificación de la normativa municipal que rige a los vehículos de movilidad personal en nuestra ciudad para dar cabida a los "nuevos modelos de vehículos y no crear graves diferencias en el tratamiento entre ciudadanos y empresas". En suma, eliminar estas restricciones técnicas y asumir la normativa nacional reduciendo por tanto la complejidad que supone para el usuario la existencia de dos normativas claramente diferenciadas y que además no tienen nada que ver con las existentes en otros municipios.

Ampes reitera que las limitaciones impuestas por el Ayuntamiento de Sevilla a los vehículos de movilidad personal están "completamente fuera de lugar" por los siguientes motivos:

La DGT ya ha limitado estos vehículos al exigir que no puedan superar los 25 km/h por diseño, carezcan de sillín y no puedan circular por acera o vías interurbanas.

Va en contra de las empresas de patinetes que apenas pueden vender vehículos de este tipo capaces de cumplir esta limitación de potencia. Apenas hay un par de modelos en el mercado.

Va en contra de los usuarios que ven imposible acceder a este tipo de movilidad por la imposibilidad de cumplir estas limitaciones técnicas que les obligan a circular con vehículos obsoletos, antiguos y por ende menos seguros.

La potencia por sí misma no es peligrosa si ya tenemos una limitación de velocidad por diseño en todos estos vehículos (25km/h). Solo permite una mejor respuesta del motor y mejoras técnicas que repercuten en la seguridad (frenado, amortiguación, iluminación, autoequilibrado…).

El lío de las pegatinas de Reby y Voi

En su escrito, Ampes recuerda al Ayuntamiento que el pasado 1 de julio detectaron que en las pegatinas identificativas de ambos modelos de patinetes la potencia indicada superaba el límite de 250w.

En los vehículos de Reby, la pegatina localizada en el mástil de sus patinetes eléctricos con los datos de fabricante, modelo y potencia indicaba claramente que la potencia era de 350W. Este mismo modelo puede encontrarse en internet en una rápida búsqueda (https://www.bikes4sale.com/details/hongji/bh06/) donde se indica que la potencia es de 400W. La empresa alegó horas después que se trataba de un error en la colocación de pegatinas que se solventaría de inmediato.

En el caso de Voi, Ampes expone en su escrito que la pegatina en los bajos de estos patinetes eléctricos indicaba que el vehículo tiene "350W de potencia nominal", aun cuando la empresa respondió la semana pasada que la potencia nominal de sus vehículos de Sevilla es de 250W y la máxima de 350W. "El modelo desplegado en Sevilla es el Voiager 4 del cual no hemos podido localizar información técnica alguna, aunque hemos podido comprobar que el modelo base es el Ninebot KickScooter Max G30P que cuenta con una potencia nominal de 350W, según la ficha del fabricante. El modelo anterior Voiager 3X cuenta con una potencia de 500W. En ausencia de otra información, la pegatina que indica 350W de potencia nominal nos parece más que suficiente como prueba", alega Ampes.

La posición de Ciudadanos

Nada más conocer la denuncia de Ampes, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, exigió el viernes pasado al gobierno municipal que lleve a cabo “una auditoría externa que certifique si los patinetes de alquiler que circulan desde esta semana por nuestra ciudad cumplen con la potencia recogida en la ordenanza actual” o “si por el contrario superan el límite permitido por la norma en vigor, como indica el etiquetado de características técnicas de estos vehículos de movilidad personal”.

“Toda esta situación está ocurriendo porque el proyecto piloto parte de unas bases que eran bastante confusas”, denunció Pimentel (Cs)

Pimentel lamentó que “una vez más vuelven a surgir dudas sobre la correcta ejecución de otra licitación de este Ayuntamiento”, lo que “evidencia la incapacidad de este equipo de gobierno para gestionar el día a día de nuestra ciudad”. "Si no teníamos bastante con la chapuza del contrato de instalación de los toldos en las calles del Casco Antiguo, ahora nos encontramos con que el desarrollo del proyecto piloto de los patinetes eléctricos también genera dudas”, dijo.

Pimentel calificó como “demasiada coincidencia” que, según la versión oficial dada por el Ayuntamiento, “dos empresas internacionales, que operan desde hace años en varios países de todo el mundo, hayan cometido exactamente el mismo error en el etiquetado de los patinetes” y que, a raíz de la denuncia que realizaron desde la Asociación para la Movilidad Personal Ecológica de Sevilla (Ampes), “de un día para otro se hayan eliminado de golpe todas las etiquetas y no quede ni rastro de ellas en los vehículos”. En este sentido, ha añadido que “es evidente que algo extraño ha ocurrido” y que “para que no queden dudas de la legalidad de estos patinetes es necesario que una auditoría externa aclare si cumple o no con la ordenanza”. Pero es más, “¿de verdad que no hay nadie en este Ayuntamiento que haya sido capaz de comprobar si las características técnicas se ajustaban a la ordenanza antes de poner en marcha el servicio?, ha preguntado.

“No sólo se trata de cumplir la norma actual sino de reconocer de una vez por todas que esta ordenanza nació ya obsoleta”, señaló Pimentel (Cs)

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense insistió en que “lo primero que tiene que hacer este gobierno es garantizar con urgencia que se está cumpliendo la ordenanza actual”. Sin embargo, “esta situación debe ir más allá y generar un debate a mayor escala”, ya que “no sólo se trata de cumplir la norma actual sino de reconocer de una vez por todas que esta ordenanza nació ya obsoleta” y que, por tanto, “cuanto antes se asuma esta realidad y nos adaptemos a la normativa dictada por la de la Dirección General de Tráfico, que avala la conveniencia de una potencia superior a los 250W, mucho mejor será para el futuro de nuestra ciudad”. Así, ha advertido de que “este gobierno municipal podrá seguir votando en contra de esta revisión de la ordenanza todas las veces que quiera pero al final, como ya ocurrió con el peso permitido, acabará dando la razón a Ciudadanos”, ha indicado.

El portavoz de la formación naranja aseguró que “toda esta situación está ocurriendo porque el proyecto piloto parte de unas bases que eran bastante confusas” y en las que “el Ayuntamiento no especificaba claramente la potencia permitida para estos vehículos de movilidad personal”, un hecho del que “ya advirtió Ampes en el mes de junio del pasado año”. Es más, “el propio gobierno municipal reconoció en un escrito que estas bases contaban con una errata en este sentido” y “a pesar de que podían haber modificado esa errata cuando todavía no se había adjudicado el procedimiento, decidieron seguir adelante con unas bases que a todas luces eran totalmente confusas”. Por ello, “no hay que atar demasiados cabos para saber que de aquellos barros vienen ahora estos lodos” y que “lo que mal empieza, mal acaba”, ha dicho.

Pimentel ha insistido en que “en este grupo municipal de Ciudadanos lo que no queremos son más chapuzas en la gestión de la ciudad”, porque “los sevillanos ya han tenido que aguantar bastantes”, y “mucho menos que se generen dudas sobre la legalidad de un servicio que la ciudad necesita y para el que hemos pedido en numerosas ocasiones una regulación con sentido común y acordada con los usuarios y empresas del sector”. En este sentido, ha advertido de que “aquí lo que hace falta es un ejercicio de transparencia absoluta y, sobre todo, dar certeza y seguridad jurídica a unas empresas que han elegido Sevilla para invertir y para crear puestos de trabajo en una época en la que es más necesario que nunca”, concluyó.