Un juzgado perdona casi 100.000 euros de deuda a una sevillana por la Ley de la Segunda Oportunidad

Un juzgado de Sevilla ha perdonado casi 100.000 mil euros de deudas a una mujer que se divorció y se vio obligada a mudarse a otra vivienda, con los consiguientes gastos que ello conlleva. Además de la mitad de las deudas gananciales, se vio obligada a sacar nuevos créditos para poder salir adelante los primeros meses. La mujer, vecina de Montequinto, podrá mantener su casa y su garaje tras acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Así lo informó este lunes la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que ha tramitado exitosamente este proceso que ha durado un año. En una nota de prensa, esta entidad explicó que después del divorcio, la mujer tuvo que cambiarse de vivienda y se instaló en una que no estaba en condiciones de ser habitada. Así, se vio en la obligación de solicitar diferentes préstamos para poder reformar la casa. Dado que su pensión no daba más de sí, decidió solicitar nuevos préstamos sin tener en cuenta los altos intereses que éstos conllevaban.

Esta situación derivó en problemas graves de salud. La afectada cayó en una grave depresión, por lo que "necesitaba con urgencia una solución para sus problemas financieros", asegura la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Cuando la deuda ascendía ya casi a los 100.000 euros, decidió buscar otra solución. Buscó información sobre la Ley de la Segunda Oportunidad y dio con los abogados de la citada asociación, una entidad sin ánimo de lucro que asesora en toda España a deudores que no ven salida a su situación.

Tras el estudio de su caso, los abogados confirmaron que esta sevillana cumplía los requisitos que marca la ley para terminar libre de sus deudas y sin figurar en ficheros de morosidad. "En este caso, la asociada era insolvente, puesto que no podía atender a sus deudas. Esto, sumado a que no tenía antecedentes penales económicos y a que no había sido declarada en concurso en los últimos cinco años, nos permitió prácticamente asegurar que conseguiríamos el perdón del 100% de sus deudas pendientes”, explicó Pepe Domínguez, abogado de la asociación.

El primer trámite del proceso ya dio los primeros beneficios a la deudora, pues se suspendió la obligación de pago y paralizó cualquier intento de ejecución. Esto se consiguió presentando el preconcurso de acreedores en los juzgados de Sevilla. Tras ello, los letrados localizaron la documentación sobre sus deudas y bienes en las distintas sedes electrónicas. Ahí, vieron que existían dos bienes inmuebles libres de cargas, la vivienda y el garaje, a nombre de la clienta y que no quería perder.

Aprovechando la última reforma concursal, la deudora ha podido conservar sus bienes libres de cargas y obtener simultáneamente la cancelación de sus deudas exonerables. En este plan de pagos, ha tenido que comprometerse a abonar una cuota que le es asumible acorde a sus ingresos y nivel de gastos esenciales durante cinco años.

Será la única obligación que tenga hasta diciembre de 2028, quedando libre de cualquier fichero de morosos y sin poder ser reclamada un solo euro más por las deudas contraídas antes de iniciar el proceso. La asociación recordó que ya son más de 280 las exoneraciones logradas en 2023. Entre ellas ha habido casos de deudas muy importantes, como el ganado en septiembre en Alcalá de Henares, que consiguió el perdón de 540.000 euros, una cantidad que incluía deudas con la Seguridad Social y que permitió al afectado mantener una vivienda y dos vehículos.