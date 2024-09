Piden una moratoria mínima de seis meses para el ficus de San Jacinto de Sevilla para comprobar si puede rebrotar

La Plataforma para la Defensa del Ficus de San Jacinto, la Mesa Ciudadana del Árbol de Sevilla (compuesta por 52 entidades ciudadanas) y expertos de reconocido prestigio han reclamado este martes "una moratoria mínima de seis meses para el ficus de San Jacinto, con cuidados rigurosos específicos, supervisados y apoyados por la plataforma; una oportunidad para su supervivencia, ante la decisión política apresurada de arrancarlo y eliminarlo de Triana".

Y, en caso de que no sobreviva, piden la permanencia del ficus como monumento de la ciudad por todo lo que representa y lo que ha sido su historia centenaria.

De hecho, el experto Enrique Figueroa recalca que "es necesario esperar y cuidarlo con rigor hasta junio del año próximo para confirmar o no su supervivencia”, ya que "los árboles de este porte y antigüedad tienen una gran resistencia y capacidad de rebrote".

"El ficus de San Jacinto, el árbol más conocido de Sevilla a nivel nacional e internacional, no merece acabar arrancado, triturado y olvidado por una lamentable decisión política. ¡Debe ser conservado! Se ha ganado el derecho a ser respetado y cuidado, a una moratoria, a no ser arrancado de Sevilla y a ser parte de una zona ajardinada de especial interés cultural y artístico", reclaman los defensores de este árbol.

"Esperamos y confiamos en que el Ayuntamiento actual rectifique su postura. Los ciudadanos no queremos un combate, sino restaurar lo que es bueno, bello y justo para el bien común. Y tendemos la mano para que así sea", han demandado en la rueda de prensa convocada en los Jardines de Murillo.

Enrique Figueroa Clemente

La plataforma se pregunta "¿Por qué tantas prisas por eliminar a este árbol centenario? ¿Qué peligro supone? Es evidente que el ficus no presenta ningún riesgo ni para el templo adyacente ni para los ciudadanos. Entonces, ¿por qué tanta prisa en arrancarlo y eliminarlo?". Y se pregunta "¿por qué el Ayuntamiento no tiene en cuenta ni valora lo expresado sobre el asunto por diversos expertos que se han pronunciado en sentido bien distinto? Es el caso, por ejemplo, de Enrique Figueroa Clemente".

Enrique Figueroa, catedrático y profesor emérito de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla, con un reconocido prestigio nacional e internacional por su amplísima experiencia en las infraestructuras verdes urbanas y Medalla de Oro de la Ciudad por su dilatada y rica trayectoria docente e investigadora. Su criterio al respecto es rotundo:

“Es un error afirmar que el ficus centenario de San Jacinto está muerto o es irrecuperable. No parece que lo hayan cuidado ni regado de manera apropiada y necesaria en todo este tiempo. En este trayecto, se ha demostrado con creces que el ficus centenario de San Jacinto no era un peligro ni para la estructura de la iglesia ni para la seguridad de los ciudadanos y decir que este árbol está muerto es algo muy complicado. Los árboles de este porte y antigüedad tienen una gran resistencia y capacidad de rebrote. Es necesario esperar y cuidarlo con rigor hasta junio del año próximo para confirmar o no su supervivencia”.

Figueroa recalca que el ficus es "un árbol muy especial y singular; un bien de interés cultural que, por su historia, por su impacto social, por su labor ambiental como fuente importante de oxígeno y frescor en una zona muy urbanizada durante más de 100 años y por todo lo que representa, se ha ganado el derecho a la vida y en todo caso, a permanecer en Triana como monumento”.

La plataforma hace suya la petición de esta autoridad académica en la materia al Ayuntamiento .

El ejemplo del famoso árbol de Tokio

La Plataforma Ciudadana en Defensa del Ficus de San Jacinto y la Mesa Ciudadana del Árbol de Sevilla tienden la mano una vez más al Ayuntamiento para participar y consensuar un “Proyecto de ajardinado de interés cultural y artístico compatible con la permanencia del ficus de San Jacinto, que culmine en una creación conjunta de valor artístico y especial atractivo paisajístico y didáctico, manteniendo el ficus vivo o, en su caso, la estructura arbórea subsistente como símbolo de Triana: un monumento vivo que devuelva la belleza, frescor y oxígeno a este rincón de Triana, ni más ni menos lo que merece".

Señalan que "puede servir de ejemplo, tal y como en un artículo reciente ha recordado Manuel Jesús Florencio, con una brillante trayectoria de más de treinta años en el periodismo, el famoso árbol de Tokio. Una zelkova serrata del parque de Shinjuku Gyoen, que fue cuidada con mimo cuando los técnicos observaron su decaimiento, siendo cubierta en su totalidad con una capa protectora y un tratamiento revitalizante especial. Fue necesario esperar un tiempo, pero una gran edad y una resistencia especial son evidencia de los poderes vitales de un árbol: el tronco roto simboliza las batallas que ha librado el gran árbol a lo largo de su historia e insuflan ánimo a los vecinos de Tokio para que puedan hacer frente a las dificultades de la vida".

Y denuncian que "una lamentable gestión y despropósitos han privado a Triana de una copa arbórea grandiosa, que era fuente de oxígeno, purificaba el aire de la contaminación y aportaba sombra y frescor ante las temperaturas infernales, dando cobijo e inspirando a muchas generaciones de trianeros que asistían al colegio vecino: niños que han sido privados de una copa que era fuente de salud inapreciable y que lloran esta pérdida junto a sus padres y abuelos, las generaciones que respetaron y crecieron junto al árbol. A tamaño dislate no se le puede sumar ahora su ejecución sumaria y apresurada", concluyen.

Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla

En esta misma línea, José Baena Solaz, presidente de la CAIS (Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla) que aglutina a más de 55 asociaciones vecinales de la Sevilla, y la asociación Sevilla Se Muere se suman a esta petición y confirman "el clamor popular y el sentir generalizado de los sevillanos" de solicitar la moratoria en el mantenimiento y cuidado del ficus de San Jacinto y, en caso de que no sobreviva, su permanencia como monumento de la ciudad por todo lo que representa y lo que ha sido su historia centenaria.

A ello hay que añadir que numerosos expertos arboristas consultados afirman que es perfectamente posible y compatible la plantación de otros árboles junto con el ficus en su estado actual y que la perfecta conservación y tratamiento de la estructura arbórea subsistente, en caso de muerte definitiva, es no solo factible sino compatible con la plantación de otros árboles y con la creación de una zona ajardinada especial que sería planificada en un proyecto específico.