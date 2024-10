Un pie en Sevilla y otro en el espacio

Si la leyenda dice De Madrid al cielo, desde Sevilla se viajará al espacio. Una aparente quimera que cada día está más cerca de convertirse en realidad. En pocos años se han dado pasos de gigante para ello. Que la industria aeronáutica lleva afincada en la provincia más de un centenario no es ninguna novedad. Desde que se convirtió en punto de partida y llegada de los primeros vuelos transoceánicos, la larga tradición fabril ha convertido a Sevilla en la ciudad europea con el legado aeronáutico más rico a nivel mundial. El hito más evidente de la proyección de este sector -a nivel nacional e internacional- es la línea de montaje final del avión militar A-400M, que confecciona Airbus. El más reciente: la elección de la capital como sede principal de la Agencia Espacia Española. Una institución que traerá consigo más empresas, más empleo, más tecnología, más inversiones y más proyectos europeos. Al menos, esas son las previsiones iniciales. La colaboración público-privada será imprescindible para hacer frente a todos los retos que plantea un escenario en pleno descubrimiento.

Por lo pronto, los datos son halagüeños y demuestran que la industria está remontando con creces la pandemia. Según el último informe del sector aeroespacial andaluz correspondiente al ejercicio 2023, hay 106 empresas en la provincia y 147 en la región. 14.440 empleados en toda Andalucía y una facturación de, aproximadamente, 2.743 millones de euros. Comporta el 1,43% del PIB global andaluz y representa el 28,6% de las exportaciones aeroespaciales nacionales. Todo ello, gracias al peso fundamental de Sevilla, cuyas compañías operan en los cinco continentes y en más de 52 países, la mayoría europeos, pero también Corea del Sur, India o Turquía.

Donde se da forma a la innovación

Con estas cifras, no es casualidad que la ciudad forme parte de la pole position en materia aeroespacial a nivel mundial, junto a Tolouse (Francia) y Hamburgo (Alemania). Un punto de partida del que tiene gran parte de culpa el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis. Un enclave único en España, situado en el término municipal de La Rinconada. En sus 20 años de vida ha conformado un ecosistema que agrupa todos los actores necesarios para el desarrollo de una industria en plena expansión. Empresas que fabrican piezas que posteriormente formarán parte de los satélites NASA o drones que servirán para los proyectos más punteros de la Agencia Espacial Europea. Pymes, en su mayoría, que funcionan como proveedores de las grandes compañías e instituciones internacionales.

Varios trabajadores especializados en drones de una de las compañías de Aerópolis. / Juan Carlos Vázquez

Pero no solo hay entidades punteras en Aerópolis. El Parque Científico y Tecnológico (PCT Cartuja) se ha convertido en un enjambre donde la innovación tecnológica guarda un peso fundamental. Esta locomotora local ha facturado 4.850 millones en 2023, ha creado 29.538 puestos de trabajo y alberga 567 compañías. El Centro Común de Investigación (Joint Research Center) de la Comisión Europea -cuya mudanza de piel hacia un edificio más sostenible y tecnológico comenzará el año que viene-, Torre Sevilla, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Hispalense o la nueva Politécnica son solo algunas de sus instituciones más emblemáticas.

La ciudad cuenta con uno de los polos aeronáuticos más importantes de Europa, junto a Tolouse (Francia) y Hamburgo (Alemania)

No queda ni un hueco libre dentro de una zona que no encontraba un nuevo uso después de la Expo 92. Un agujero negro totalmente degradado, que hoy alberga el parque que más factura de España, por delante País Vasco o Galicia. Ante la falta de espacio, la planificación es ampliarlo otros 150.000 metros cuadrados en los próximos cuatro años. Aunque, por ahora, se debe trabajar por integrarlo aún más en la ciudad. Que no se convierta en un territorio inhóspito por las noches, cuando los casi 30.000 empleados abandonan sus oficinas. Y la solución no debe basarse, como siempre, en construir hoteles y bares. Debe convertirse en un lugar que mire hacia el otro lado del Guadalquivir de forma permanente, con un constante diálogo. Con conexiones de transporte rápidas y con el celoso cuidado del espacio. Un lugar en el que se desarrolle la tecnología con inteligencia artificial más puntera, pero también del que poder disfrutar cuando acaba la jornada.

Llega la Agencia Espacial

Pero sin duda, la gran noticia de 2022, ha sido la elección de Sevilla como sede principal de la recién creada Agencia Espacial Española. Una competición en la que la capital consiguió salir airosa frente a otras 20 candidaturas. La institución comenzó su actividad poco después de este designio a una velocidad récord. Ubicada en el antiguo edificio CREA en el barrio de San Jerónimo, este organismo coordinará las actividades políticas y nacionales relacionadas con el espacio. Además, es la encargada de promover el desarrollo de la actividad espacial en el país y fomentar la investigación y la innovación en este ámbito, así como garantizar los objetivos de seguridad y defensa en relación con el espacio.

La Agencia afronta el reto de acercar el organismo a los sevillanos

La institución también está dirigida a potenciar la educación y la formación de personal en las áreas de ciencias e ingenierías, gestionar el talento de profesionales altamente capacitados, mejorar la competitividad de la industria espacial española para favorecer sus exportaciones y atraer inversiones para fomentar el empleo y el crecimiento económico.

El pasado 15 de mayo, el ingeniero Juan Carlos Cortés Pulido asumió la dirección de la Agencia Espacial Española y estará al frente durante los próximos cinco años. Por delante, tiene el desafío de acercar el organismo a los sevillanos y que tengan el mismo orgullo que alguien de Houston siente hacia la NASA. Pero también, mantener el liderazgo de España frente Estados Unidos o nuevos actores como India y China o presentar el borrador de la futura Ley del Espacio, una de las principales reclamaciones del sector.

Juan Carlos Cortés, primer director de la Agencia Espacial Española. / Ismael Rubio

A corto plazo, este mismo año está prevista la inauguración de una incubadora de empresas espaciales de la Agencia Espacial Europea en las antiguas Naves de Renfe. Sevilla se sumará así a la red de sedes europeas de incubadoras espaciales, junto a Madrid, Cataluña, León o Castellón.

La ciudad será sede de grandes foros y congresos internacionales y demostrará, como siempre hace, su capacidad para afrontar grandes eventos y también tendrá oportunidad de hacer gala de su hospitalidad. Una carrera hacia el espacio en la que Sevilla y su tejido productivo jugarán un papel fundamental. Un tren -mas bien cohete- al que la capital ha conseguido subir y no debe desaprovechar ninguna oportunidad.