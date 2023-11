La pionera iniciativa que Sevilla llevará cabo con sus monumentos públicos

Una iniciativa que es pionera a gran escala. El Ayuntamiento planea escanear en 3D los principales monumentos públicos de la ciudad para poder restaurarlos o reproducirlos en un futuro en caso de que se produzca alguna desgracia o acontecimiento imprevisto. Se trata de una idea que ha partido del pintor y escultor Ricardo Suárez, asesor en asuntos de identidad y de patrimonio de la Gerencia de Urbanismo que cuenta con el respaldo del gerente Fernando Vázquez con quien ha sido consensuada. La campaña, que se desarrollaría a lo largo del presente mandato del alcalde José Luis Sanz, abarcaría las principales obras de, por ejemplo, Antonio Susillo.

La iniciativa auspiciada por Suárez sería la primera vez que se realiza a gran escala, como él mismo ha explicado a este periódico: “A mí como artista me preocupa mucho que la ciudad no disponga de estos archivos digitales con todos los datos de sus principales monumentos de cara a un futuro que cada vez es más incierto. No sabemos si se puede producir un terremoto o cualquier otra catástrofe natural o provocada. Hablamos de una idea pionera a escala de ciudad. Hasta ahora se han hecho cosas puntuales en Florencia, por ejemplo”.

Esta campaña de digitalización se llevaría cabo en los monumentos públicos más relevantes o más importantes artísticamente hablando. Los ejemplos son el Daoiz de la Plaza de la Gavidia, el Velázquez de la Plaza del Duque, ambos de Antonio Susillo; el Murillo de la Plaza el Museo, de Sabino de Medina; la escultura de Belmonte del Altozano, obra de Venancio Blanco; o el Zurbarán, realizado por Aurelio Cabrera Gallardo. Suárez puntualiza que otro enclave imprescindible sería la glorieta de Bécquer en el Parque de María Luisa, realizado por Lorenzo Coullaut Valera y que sufre de vandalismo de manera recurrente.

El escaneo digital habría sido muy útil en el caso de la recientemente atacada cruz de la Plaza de Santa Marta si los daños hubieran sido más catastróficos. En este caso concreto, disponer un archivo digital con todos los detalles de las obra será muy útil a la hora de decidir si se hace una réplica del original en mármol para situarla en la plaza y conservar la pieza histórica en dependencias municipales. Suárez subraya que esta es una práctica cada vez más extendida.

Este proyecto de escaneo de los monumentos está aún en fase embrionaria pero desde la Gerencia de Urbanismo están dispuestos a llevarla a cabo. Para ello hay que desarrollar todos los trámites administrativos que requiere y dotarla de un presupuesto.

Mientras esto sucede, Suárez tiene otra tarea: la elaboración de un censo de los monumentos que aún no han sido intervenidos en la campaña de conservación. En el año 2018, el Ayuntamiento anunció que ponía en marcha un contrato específico para la conservación de los monumentos que ha ido aumentando su dotación presupuestaria. Destinado a esculturas, fuentes ornamentales, placas conmemorativas, retablos y mobiliario histórico, la Gerencia de Urbanismo se dotaba así de una herramienta válida tanto para intervenciones conservativas ordinarias como para las consideradas de urgencia, que constituían en concreto, otro de los fundamentos de la contratación, puesto que permite contar con un equipo profesional con los medios técnicos y humanos necesarios para solventar problemas que se originen por motivos climatológicos, acciones de vandalismo o accidentes de tráfico.

En los últimos años, decenas de monumentos han sido tratados con cargo a esta contratación, lo que ha permitido en todos los casos devolverles plenamente su esplendor. Los últimos han sido la escultura de San Fernando en la Plaza Nueva y el monumento a la Condesa de Barcelona en el Paseo de Colón.