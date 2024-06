Polémica por la campaña del Orgullo del Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla presentó, el pasado 13 de junio, el cartel que representará al Mes de la Diversidad 2024. Lejos de ser una creación con un sentido artístico realizada por un cartelista -como tradicionalmente se ha hecho-, el de este año es una composición fotográfica protagonizada por cuatro jóvenes sevillanos que no profundiza en la lucha del Colectivo Lgtbi. Que de eso se trata este mes.

Tampoco ha cumplido esta misión la cuña radiofónica realizada por el Consistorio hispalense, que no se ha detenido en tratar de "emporedar aquellas personas que históricamente han sido discriminadas y perseguidas por su corporalidad, su identidad de género y su orientación sexual". Así lo han manifestado las entidades Adriano Antinoo, CCOO, UGT, Retos-Municipios Orgullosos, FOC Cultura con Orgullo y Adelante Lgtbi, que aseguran que "trasladarán su rechazo" en la próxima reunión que se mantengan con la Delegación de Igualdad. Además, el colectivo ha señalado que tras el "desafortunado" cartel realizado por el Ayuntamiento, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "da una vuelta de tuerca a los símbolos de un Mes de la Diversidad sin personas Lgtbi".

"Indignación" por la cuña radiofónica

Un Orgullo por tus calles, por tu río y por tus plazas, dice el polémico anuncio de radio. "Indignación, esa es la mejor definición de la emoción que ha provocado en las distintas entidades. La audición de la cuña radiofónica elaborada por el Ayuntamiento de Sevilla con ocasión de los actos que dentro del Mes de la Diversidad 2024 tendrán lugar en la Alameda de Hércules, del 27 al 29 de junio y que ha colmado el vaso de la paciencia de las entidades", han subrayado.

Una locución, según señala el colectivo, que "habla de orgullo, pero de ciudad, no en relación a las personas Lgtbi y sus familias, que es el objetivo del Mes de la Diversidad, empoderar a aquellas personas que históricamente han sido discriminadas y perseguidas por su corporalidad, su identidad de género y su orientación sexual".

Dentro de este contexto, indican que estas actuaciones municipales provocan el "desconcierto de la mayoría de las personas Lgtbi de la ciudad", ya que a pesar de mantenerse esta semana las actuaciones en la Alameda y la feria de entidades Lgtbi, "parece que el Ayuntamiento de Sevilla pretende omitir a las personas Lgtbi y sus familias de la campaña y pasar de puntillas sobre su visibilidad", han incidido. Sí que es cierto que la bandera arcoíris ondea desde hace horas en la glorieta Sergio Rodríguez Prat, junto a los Arcos.

Por su parte, Antonio Muñoz, portavoz del grupo municipal socialista ha manifestado que "lo que era una agenda consolidada en el Mes de la Diversidad se ha convertido en agua de borraja, prácticamente en un Orgullo insignificante, devaluado y proclamado a través de un cartel totalmente descontextualizado". En este sentido, ha denunciado que el Ayuntamiento "no se cree la diversidad, lo están celebrando con la boca pequeña, es un Orgullo de cartón piedra".

Preservativos, copas y tacones en el cartel de Madrid

El de Sevilla no ha sido el único cartel que ha levantado la polémica. Esta misma semana se ha presentado el del Ayuntamiento de Madrid -también gobernado por los populares- en el que se pueden ver zapatos de tacón, copas, preservativos y osos de peluche. La propia Federación Estatal Lgtbi+ ha manifestado que con esta imagen se "invisibiliza" la realidad del colectivo y han pedido "tomar un poco de conciencia" de su lucha.

"Antes de diseñar unos carteles, que pretenden representar la fecha de mayor visibilidad y reivindicación de un colectivo entero, hay que tomar un poco de conciencia de cuál es el origen de su lucha, de cuáles son sus reivindicaciones actuales y, además, no obviar cada una de sus siglas, porque lo que no se nombra directamente no existe", ha asegurado la vicepresidenta de la Federación Estatal Lgtbi+, Paula Iglesias.