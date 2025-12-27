La Policía Local incauta más de 10.600 artículos pirotécnicos en inspecciones en Sevilla

Los Agentes Tutores de la Policía Local de Sevilla han intervenido 10.628 artículos pirotécnicos, tras la inspección de varios bazares de la ciudad. Los policías están informando a los comercios de los entornos escolares sobre la obligación de solicitar el documento de identificación a los jóvenes que pretendan adquirir alcohol, tabaco o material pirotécnico. El trabajo realizado durante las fiestas complementa al plan de prevención previo a la Navidad y se extiende al entorno de los centros escolares donde se han impartido charlas preventivas a más de 1.300 alumnos de los centros escolares sevillanos en las que los menores han recibido recomendaciones y consejos como la seguridad en locales y salas de fiestas, prevención del alcohol y las drogas o precaución en el uso de material pirotécnico, entre otros.

Durante las diferentes intervenciones los agentes, realizaron una labor de vigilancia previa pudiendo comprobar que el material pirotécnico de dispensaba a menores de 12 años que salían con productos de estos establecimientos sin compañía de un adulto. Cabe recordar que la venta de estos artificios no está permitidos en ningún caso a los menores de 12 años. Durante las diferentes intervenciones se han incautado más de 7.000 productos pirotécnicos de categorías F1,F2 y F3:

-F1: muy baja peligrosidad pero a partir de 12 años )

-F2: artificios baja peligrosidad a partir de 16 años )

-F3: peligrosidad media a partir de 18 años).

Destacar que estos artículos solo pueden ser expedidos por establecimientos debidamente autorizados y se encontraban almacenados sin guardar las mínimas condiciones de seguridad.

Los agentes de la Policía Local de Sevilla durante la intervención del material pirotécnico / Policía Local Sevilla

Además, se han interpuesto 2 denuncias por exposición y venta de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina expuestos sin restricciones a menores de edad y se han incautado 55 vapers de sabores.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Policía Local y su unidad de Agente-Tutor continúa velando por los menores también durante las fiestas. Tras la intervención en las aulas, con las charlas previas a la Navidad que han llegado a más de 1.300 alumnos de toda la ciudad, el trabajo de los Tutores se extiende ahora al entorno de los colegios. La campaña preventiva y de concienciación entre los más jóvenes tiene el objetivo de evitar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en menores y concienciar del peligro de manipulación de productos pirotécnicos. Además se informa a los comerciantes sobre la venta de alcohol y material pirotécnico para hacer una actuación integral que involucre a todas las partes.

Las charlas-talleres para la prevención impartidas en los centros se han centrado en las actividades nocivas y de riesgo que pueden darse durante las vacaciones escolares entorno a los menores comprendidos entre los 11 y 17 años. Se han ofrecido recomendaciones y consejos como la seguridad adaptando sus charlas en función de las edades de los escolares. Los agentes han advertido sobre los peligros de usar bengalas y petardos. En el caso de los alumnos de secundaria se ha informado sobre el perjuicio de consumir alcohol y sus consecuencias, así como el abuso y riesgo de las bebidas energéticas, un aumento preocupante en su consumo, además de los cigarrillos electrónicos y cachimbas. Las bebidas energéticas, con su mezcla de cafeína y otros ingredientes estimulantes, se han vuelto cada vez más populares, especialmente entre los adolescentes. Un consumo que no es inofensivo y sobre el que es importante conocer los riesgos asociados. Por otro lado, también se ha visitado a los más pequeños para darles consejos sobre cómo actuar en caso de pérdida.

Objetivos del plan tutor

El programa Agente-Tutor/a, comenzó a funcionar en Sevilla en noviembre de 2023 con el objetivo general de mejorar la seguridad y la convivencia en el entorno escolar, detectando y previniendo conductas antisociales, que puedan perturbar el normal funcionamiento de la Comunidad Educativa y tratar de resolver los problemas de manera proactiva proponiendo soluciones de carácter multidisciplinar, aplicando técnicas de mediación para la resolución de conflictos público y/o privados. El objetivo del plan tutor es conseguir la pacífica convivencia juvenil, entendida como escenario donde los jóvenes puedan vivir y relacionarse de manera armoniosa, respetuosa y libre de violencia, debería considerarse como uno de los principales fines a alcanzar por parte de las distintas administraciones públicas competentes en la materia.

El programa del Agente-Tutor/a, cuenta en nuestra ciudad con una treintena de agentes que han recibido una formación especializada para trabajar con menores. Este plan supone una serie de medidas y tareas coordinadas que involucran a los distintos servicios municipales implicados para el desarrollo de una política pública local que, desde la perspectiva de la prevención y de la información en el ámbito educativo, familiar y social, pretendiendo ayudar a mejorar las consecuencias negativas del ocio y los conflictos derivados de este, haciendo posible además de asegurar una diversión más segura, más sana, más igualitaria, mas cívica y más tolerante en los jóvenes posibilitando una mejor convivencia entre todos.