Estas son las horas a las que más lloverá este sábado 27 de diciembre

El último fin de semana del año 2025 estará marcado por la lluvia en Sevilla. Las precipitaciones serán constantes y no muy abundantes en la capital hispalense debido a la inestabilidad en el tiempo. A pesar de las precipitaciones, de momento no se ha activado el aviso amarillo en la provincia de Sevilla y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera no tener que hacerlo.

Según la propia Aemet, las precipitaciones estarán concentradas, sobre todo, por la tarde y la noche del sábado 27 de diciembre. Hasta esa hora no deberían producirse lluvias sobre la capital hispalense. A lo largo de toda la jornada, la probabilidad de lluvia irá aumentando desde el 35% de la mañana, hasta alcanzar el 100%, asegurando las precipitaciones en el último fin de semana del año, que estará parcialmente pasado por agua en Sevilla y su provincia.

El tiempo en Sevilla el último fin de semana del año / Aemet

En cuanto a las temperaturas, la jornada estará marcada por cielos mayormente cubiertos, lo que reducirá significativamente la presencia del sol, que apenas se dejará ver a lo largo del día, siendo la mínima de 4º y la máxima de 16º, según Aemet, por lo que la jornada estará marcada por el frío.

Predicción por horas

Las precipitaciones en la capital hispalense estarán muy concentradas en la jornada. Según las previsiones, se espera que comience a llover a partir de las 14:00 con bastante constancia. Será a partir de las 17:00 cuando dichas precipitaciones sean más intensas, pudiendo aparecer en forma de tormentas. Tras un pequeño parón entre las 21:00 y las 21:59, a partir de las 22:00 horas, la lluvia será débil pero constante dando lugar a una madrugada del domingo lluviosa, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Previsión de lluvias en Sevilla este sábado / Aemet

Lluvias el resto del fin de semana

El domingo también estará marcado por las lluvias en Sevilla, aunque sí que parece que será la primera mitad de la jornada dominical la que registre unas precipitaciones más constantes, siendo menos probables a partir de las 12:00 y descendiendo al 50% dicha probabilidad según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mientras que tanto durante la madrugada como por la mañana la probabilidad es del 100%.