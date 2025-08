La Policía Local de Sevilla tendrá por fin su unidad de intervención contra la botellona

La Policía Local de Sevilla tendrá finalmente su unidad de intervención contra la botellona tras el intento fallido del año pasado. La unidad se llamará ahora Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) y estará compuesto por 35 agentes. Así lo acordaron ayer el Ayuntamiento y los sindicatos en la mesa de negociación, a la que se llevó el asunto por la vía de urgencia, después de que en 2024 el interventor pusiera reparo al proyecto. Ahora, con una serie de modificaciones técnicas realizadas, el viceinterventor también ha presentado un reparo al entender que los componentes del grupo no deberían cobrar productividades, pues ya perciben un complemento específico. En cualquier caso, es un reparo no suspensivo que no impedirá que la nueva unidad salga adelante.

En la memoria presentada por el jefe de la Policía Local de Sevilla, Antonio Luis Moreno, se especifica que en los últimos ocho años se han ido modificando "determinados hábitos de conducta entre la juventud, tales como concentración y consumo de bebidas en la calle, principalmente por las noches y sobre todo los fines de semana, originando un problema de convivencia con vecinos de las zonas afectadas y llegando en ocasiones a provocar altercados".

El jefe apunta que "en muchas ocasiones es posible, en términos policiales, adelantarse al problema", pero admite que hay otras en las que, "debido al incremento de eventos en la ciudad en estos últimos años", y cita en concreto "acontecimientos deportivos, carreras populares, velás de barrio, actos religiosos, políticos, congresos, rodajes cinematográficos y visitas de mandatarios extranjeros". Todo esto, más otros sucesos de "carácter doméstico" que requieren actuaciones de la Policía Local, hacen que "no se pueda disponer de efectivos policiales" para la prevención de las botellonas.

Relata el jefe que en más de una ocasión los agentes que han acudido a algún aviso se han visto en inferioridad numérica y no respetados en su labor. Han sufrido incluso ataques, lanzamiento de botellas, cubitos de hielo u otros elementos, teniendo que replegarse por seguridad. Para corregir esto, el nuevo grupo tendrá como principal función el apoyo de las unidades iniciales.

Según el máximo responsable del cuerpo, el GAR permitirá una respuesta más rápida, especializada y adecuada de apoyo al resto de unidades. Se inspira en modelos probados en otras ciudades con éxito y se implanta con "una reestructuración eficiente, sin necesidad de aumentar la plantilla y con mínimo gasto". En concreto, la creación de la unidad costará a las arcas públicas unos 111.000 euros. Para ello se ha propuesto una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Los agentes tendrán que superar unas pruebas físicas y un curso táctico, mientras que el máximo tiempo de permanencia en el grupo será de diez años. La dotación será de un inspector, cuatro oficiales y treinta policías.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla destacó ayer que fue la única formación que se mostró a favor de que se aceptara la negociación urgente para crear este grupo y que la unidad, que se lleva gestando desde hace años, "será una realidad gracias a los esfuerzos de unos pocos en los últimos meses". También recuerda el sindicato mayoritario que se usarán medios de autoprotección. En cuanto al reparo del viceinterventor, asegura que será subsanado por parte del servicio de Recursos Humanos y de la Policía Local. "Los fines de semana de productividad son para el refuerzo del personal de turno, con lo cual, en caso de necesidad, como hasta ahora, se seguirán nombrando de productividad", apuntó este jueves el Sppme en un comunicado.

El resto de sindicatos se abstuvieron. CSIF emitió también una nota de prensa en la que califica el proyecto como "una chapuza que dará problemas". Esta central deja claro que quiere una unidad de estas características, pero no está de acuerdo con la urgencia planteada. "La urgencia del asunto no era otra que tener una unidad lista de cara al próximo día del policía, para que el alcalde pueda sacarse una foto delante de los compañeros y decir que ha cumplido una promesa electoral. El Ayuntamiento lleva ya mucho dinero gastado en coches y material que lleva meses abandonado y sin uso", denunció esta organización.

CSIF considera que los policías que van a formar parte de la futura unidad están "muy mal pagados" y que, con la propuesta aprobada, cobrarán unos 200 euros más en bruto que un policía de distrito. El sindicato dejó claro que no está de acuerdo con las condiciones económicas de la unidad, en la que gran parte del trabajo se hará de tarde y de noche, de ahí que se haya abstenido en la votación.