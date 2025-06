Los policías locales de Sevilla cobrarán entre 600 y 720 euros por día de trabajo en la cumbre de la ONU

Los policías locales de Sevilla cobrarán entre 600 y 720 euros extra por cada día de trabajo en la cumbre de la ONU. Así se firmó este lunes en la mesa general de funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla. Los agentes disfrutarán de un nuevo plan de productividad que permita reforzar el servicio entre el 30 de junio y el 3 de julio, los días que se celebrará en Fibes la Conferencia Internacional para la Financiación del Desarrollo. Las jornadas se alargarán hasta las diez horas y serán necesarios unos 250 policías locales por turno, algo que no puede conseguirse con el servicio ordinario dada la escasez que padece la plantilla.

El dispositvo para la cumbre de la ONU requiere de entre 200 y 250 agentes en cada turno de mañana y tarde, y la Policía Local tiene sólo unos 700 agentes de calle disponibles, divididos en cuatro ciclos de trabajo y éstos a su vez en tres turnos. Así, el Ayuntamiento se ve obligado a sacar de nuevo un plan de productividad para poder dar cobertura al evento y no verse con las carencias que se han sufrido los últimos fines de semana, en los que han coincidido conciertos multitudinarios, festivales de música, competiciones deportivas y procesiones religiosas, que no siempre pudieron ser atendidas por los policías locales. Las carencias de personal que padece el cuerpo obligan continuamente a tirar de horas extraordinarias y productividades, pues es imposible cuadrar los dispositivos con los turnos ordinarios.

Sólo en los primeros cuatro meses y medio del año se gastaron los 17 millones de euros previstos en los presupuestos municipales para productividades de la Policía Local. Y esto pese a que esta cifra era tres veces mayor que la asignada el año anterior. Falta todavía más de la mitad del año y el Ayuntamiento se ve obligado a buscar dinero de otras partidas y otros gastos para desviarlos a la Policía Local.

Un agente que trabaje los cuatro días de la cumbre de la ONU percibirá casi 3.000 euros por estos servicios, al margen de su nómina del mes. La mesa general de funcionarios aprobó el lunes el plan de productividad para la cumbre, que divide al personal en cinco grupos y se basa en la propuesta que hizo el propio jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, la semana pasada, y que se publicó en la orden del cuerpo. El acuerdo ha sido impulsado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla.

El grupo 1 es el de los agentes que solicitan el plan ONU, con turnos de trabajo de diez horas. Este grupo cobrará 594 euros por día por los conceptos de doble intensidad en la vía pública, indemnización por festivo (se equiparan estos días a las jornadas festivas, como ya se hizo en el plan de Navidad) y cuatro horas extra. El grupo 2 es el del personal con licencia anulada de forma voluntaria por el plan ONU, que también trabajará en turnos de diez horas y percibirá la misma cantidad de 594 euros por los mismos conceptos del estamento anterior.

El tercer grupo es el del personal al que le tocaba esta semana de descanso y que se presenta voluntario al plan ONU. Estos agentes percibirán 714 euros por los conceptos de doble intensidad en la vía pública, doble indemnización por festivo y diez horas extras. El cuarto grupo es del personal de turno en la calle que no va a la cumbre, que percibirá 86 euros extra por intensidad en la vía pública. Trabajarán ocho horas. El último paquete es el del personal de turno en la calle que por necesidad del evento tenga que hacer funciones en la cumbre de la ONU, que también trabajará ocho horas. Percibirán 594 euros por doble intensidad en la vía pública, indemnización por festivo y cuatro horas extra.

El fin de semana previo también se verá afectado, pues se prevé que muchas delegaciones internacionales lleguen esos días a Sevilla. Algunas de ellas tienen ya eventos concertados, por lo que los policías locales que lo trabajen se verán recompensados con el concepto de intensidad. El Ayuntamiento también aceptó ampliar en 24 horas el plazo de inscripción de los agentes, pues había muchos que estaban de descanso y no pudieron hacerlo o no les llegó la información a tiempo. Este plan está en reconocimiento de crédito, como los últimos fines de semana. Es decir, se pagará pero todavía el Consistorio no ha definidido cuándo ni cómo.

El personal de segunda actividad podrá realizar sus funciones propias, ya que puede ser necesario en algunos servicios para el desarrollo de la cumbre. El sindicato mayoritario también ha solicitado un plan de autoprotección e instrucciones claras en caso de emergencia. En la orden del cuerpo de la semana pasada, el máximo responsable de la Policía Local describe la cumbre como un evento de gran alcance, que supone el “blindaje total de parte de nuestra ciudad”, el cierre de vías, reservas de espacios y otras actuaciones relacionadas con la regulación y ordenación del tráfico. El jefe añade que la Policía tiene “otras muchas funciones y competencias que desarrolla en la ciudad y que no puede ni debe dejar de prestar cobertura al resto de vecinos y turistas que visitan nuestra ciudad”.