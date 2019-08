La portada de Feria de Rosalía

Sea o no un guiño a la Feria de abril, pues el secreto sólo lo saben los escenógrafos, lo cierto es que actuación de Rosalía en la gala de los premios MTV, donde se proclamó como una de las vencedoras, ha supuesto un impacto impagable para la fiesta mayor de Sevilla.

La cantante catalana encandiló al público en un escenario que recordó el alumbrado de la Feria, para más señas la de 2008. La escenografía recreó una portada muy similar a la de José Manuel Peña. 'CostureroSevilla' se llamaba aquella obra de arquitectura efímera inspirada en la decoración propia del Costurero de la Reina, adornado con lacería árabes.

El parecido es innegable. "Me ha parecido muy bien que se use. No es necesario crear polémica", comenta entre risas Peña. Un parecido también impagable: "Publicitariamente, su uso viene muy bien, se trata de un artista y un evento visto en todo el mundo", apunta el autor, agradecido de que la inspiración haya estado en su obra y no en cualquiera de otro año.

Esta es la Portada de Feria de Sevilla 2008 en la que se inspiró el Escenario de la Actuación de @rosaliavt en la @MTV, de la cual tengo el honor de ser su diseñador... pic.twitter.com/UysFryn2DD — José Manuel Peña (@PortadasdeFeria) August 28, 2019

El supuesto plagio, si es que puede haberlo, no molesta. Al revés, es "todo un honor" para Peña, que recuerda que su portada también fue usada en un anuncio para un marca de yogures en 2008 con Manolo Escobar. Los autores de las portadas de Feria ceden todos los derechos de autor al Ayuntamiento de Sevilla.

El debate se ha extendido por las redes sociales, donde muchos confirman el parecido.

@rosaliavt lleva la portada de feria de mi amigo José Manuel Peña @PortadasdeFeria a los MTV, recordemos que esa portada esta basada en el Costurero de la Reina. Así que ahí lo tienen, el Costurero de la Reina en los MTV. Todo un reconocimiento a los que nos dedicamos a esto. pic.twitter.com/mujg8uqzRT — Cesar Ramirez pintor (@MtnezCesar) August 27, 2019

César Ramírez es el autor de la portada de Feria de 2018 y, aunque también encuentra similitudes entre la escenografía de Rosalía y su obra, que se basó en el Arco de los Pavones del Salón de Embajadores del Alcazar y antigua caseta del Circulo Mercantil de Sevilla, opina que la inspiración principal está en la de Peña. Y en otras. "La portada de Rosalía tiene tres partes. Es cierto que puede tener cierta referencia a la mía de 2018, aunque principalmente a la de José Manuel Peña. Luego, los arranques de los extremos me recuerdan a los abanicos de la portada de 2005". De su obra, Ramírez cree reconocer en el escenario de los MTV las torres laterales basadas en la esquina de la casa Nogueira de Anibal González".

Lo cierto es que el Costurero de la Reina, auténtica inspiración de la portada de 2008, fue esta semana un poco más universal gracias a la proyección de Rosalía y una escenografía con un aire spanish inconfundible que a algunos les recuerda incluso a la Mezquita de Córdoba. Una suerte de portada de Feria cool que no ha pasado desapercibida.

"Hay que agradecer a Rosalía que pasee nuestra cultura, andaluza y española, por todo el mundo", coinciden los autores de las portadas. Un arte efímero que en Sevilla sí se valora y que impresiona a los extranjeros cuando alguien les explica el sentido y valor del gran portal por el que acceden a la Feria de Abril.