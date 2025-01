El arte de cortar trajes con sumo rigor

Coser, cortar y tomar la medida. La costura es labor de suma precisión. El oficio de sastre supone la buena arquitectura de las prendas más preciadas. Ésas que se lucen en días de fiesta y que visten por completo a las personas. Cometido ejercido por Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla, durante años en las páginas dominicales de esta cabecera del Grupo Joly. Cometido que le ha valido su segunda antología, La Sastrería II, libro editado por Páginas del Sur y que ha sido presentado este jueves en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur. El acto –conducido por la periodista de este periódico, Stella Benot (una de las grandes analistas de la política andaluza)– ha contado con la participación del presidente de la Junta, Juanma Moreno; del presidente del Grupo Joly, José Joly; y del presidente de la entidad patrocinadora, José Luis García-Palacios. Lleno total en el primer gran acto social tras la Navidad. Los fondos recaudados con la venta de este libro (que cuenta con las ilustraciones de Daniel Rosell) se destinarán a Cáritas Diocesana.

La Sastrería II -con prólogo del catedrático y maestro mayor honorario de la Catedral, Alfonso Jiménez- no es sólo la suma de los perfiles de los personajes protagonistas, sino el mejor espejo donde se mira Sevilla. El propio autor del libro, Carlos Navarro Antolín, lo ha referido en su presentación. "Los personajes son, quizás, el pretexto para hacer lo que más nos gusta: escribir de la ciudad que nos une sin dejar de mirar hacia el exterior". Una mirada pegada a la actualidad que evita que textos tan trabajados parezcan anticuados o artículos vintage (palabra tan de moda). Y, por supuesto, otra cualidad que convierte esta serie en un perfil de la propia urbe: el abanico tan amplio de personas que han sido objeto del arte de cortar trajes con sumo rigor. Desde políticos de las diferentes ideologías a deportistas, catedráticos, sacerdotes, artistas y empresarios de referencia. Un mundo en tinta y papel, aliñados con las ilustraciones de uno de los mejores dibujantes andaluces, Daniel Rosell, sin el que no se entiende esta sección.

Rosell posee una cualidad bastante necesaria para ejercer el periodismo. Tiene ese don de captar la personalidad de los protagonistas de la serie y saberla trasladar a sus obras. "Capta la ideas al vuelo", dice de él Navarro. Una rapidez mental a la que sigue un trabajo "muy pautado". Rigor y profesionalidad en todo momento.

Daniel Rosell, José Luis García-Palacios, Carlos Navarro, Juanma Moreno, monseñor Saiz, José Joly y Stella Benot. / José Ángel García

El subdirector de Diario de Sevilla ha comenzado su discurso recordando que lleva ya media vida en este rotativo del Grupo Joly. Ha agradecido la presencia del arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, que tiene ante sí el reto de poner en marcha la gran obra social del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, celebrado el pasado diciembre y que acabó con la temida (y luego no tan multitudinaria) procesión magna. Se trata del centro de atención de personas sin hogar, que se abrirá junto al Palacio Arzobispal, en pleno centro de la capital andaluza y del que dio la primicia, en el verano de 2024, el autor de La Sastrería II.

Los ingresos económicos que se obtengan con el nuevo libro se destinarán a Cáritas Diocesana, ONG católica a la que -como ha referido Navarro Antolín- los redactores acuden cada vez que se quiere lograr "una foto real de la sociedad". "Posee datos veraces y conoce las nuevas realidades del tiempo que nos ha tocado vivir". Información que siempre facilita el director de Cáritas Sevilla y presidente de Cáritas Andalucía, Mariano Pérez de Ayala.

Entre los personajes que ya poseen un traje de Navarro Antolín se encuentra el mismísimo presidente andaluz. A Juanma Moreno se lo advirtieron cuando aún era líder la oposición en la comunidad autónoma: “Ten cuidado con él”. Por cierto, a Moreno no se le ha olvidado el frío que pasó en la magna del 8 de diciembre. Así se lo recordó al arzobispo. “Nos deberían dar la medalla al Mérito Civil”.

Aforo completo en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur para la presentación del libro 'La Sastrería II'. / José Ángel García

El presidente de la Junta ha elogiado la importancia que tiene la opinión en el ejercicio periodístico, “la cara B de la historia”. Labor en la que intervienen “el humor, el paisaje y los personajes”. Ha reconocido “el talento” que se requiere para ello, sin olvidar el papel fundamental de la prensa en "la transición que vive Andalucía".

El autor del libro reconoce una dificultad del periodismo del siglo XXI, "no facilita mucho tiempo para el esbozo de retratos precisos y de redacción muy elaborada". Como la buena sastrería, contraria a la prisa, el viejo oficio de ver y contar no es acorde a estos tiempos poco propicios para la cocina a fuego lento. No obstante, Navarro Antolín ha defendido que en Diario de Sevilla sí ha contado con el tiempo preciso -y sobre todo con la confianza del editor del periódico, José Joly, al que agradeció este "marco de libertad"- para cultivar uno de los géneros "más reconfortantes", el perfil. Una labor que Andalucía se resume en tres palabras: cortar un traje.

José Joly ha evocado la obra cervantina para referirse a la serie de Navarro Antolín. Ha subrayado la finura en la crítica y la buena educación en la praxis periodística, dos valores más que palpables en La Sastrería. No obstante, el presidente de este grupo editorial no ha pasado por alto a quienes "no encajan las informaciones u opiniones periodísticas con la deportividad esperada". Reacciones que "a veces, se embozan de descortesía y hasta de grosería". Incluso no faltan ocasiones en que se busca causar "perjuicio económico" mediante "la utilización caprichosa de recursos públicos; la entrega servil al competidor del que se pretende agraviar negándole acceso a las informaciones que filtran sin disimulo; o la orquestación de maniobras oscuras para desestabilizar redacciones eficaces y cohesionadas que les desagradan".

Saludo entre el duque de Alba y Juanma Moreno. / José Ángel García

Sigamos con el trabajo del sastre. En esta antigua labor de costura se requiere precisión, como ha destacado el autor del libro. "No dejarse llevar por prejuicios o fobias". Puntadas cortas y certeras. "Sacar la mejor versión de un personaje sin incurrir en excesos de almíbar". Tarea nada fácil la de mantener el equilibrio.

Desde que La Sastrería se puso en marcha en 2014, los perfiles en ella publicados no han tenido nunca como origen una entrevista forma, sino testimonios de terceros y "la observación directa" de los protagonistas. Un trabajo de redacción que ha tenido como filtro previo al padre del autor, el catedrático y americanista Luis Navarro García, que ha corregido cada texto "con minuciosidad". Una vista previa que ha provocado, en alguna que otra ocasión, que Navarro Antolín le pase al texto "una suerte de bujarda como el Ayuntamiento al pavimento de la Plaza Nueva, para evitar resbalones...". Y si de su padre ha requerido el visto bueno, de su madre, la recordada María de Pópulo Antolín, le ha quedado una de las mayores enseñanzas para esta profesión: "el rigor, el rigor y el rigor".

Javier Fernández, Patricia del Pozo, monseñor Saiz y Antonio Sanz en la primera fila de invitados al acto. / José Ángel García

El libro -editado por Páginas del Sur (empresa del Grupo Joly), cuyo gerente, Juan Antonio Romero, se encontraba presente en el acto- incluye perfiles de quienes ya fallecieron, caso del catedrático Manuel Olivencia, el tabernero Juan Robles, la pintora Carmen Laffón o el periodista Valentín García. Tanto de los que ya dejaron esta vida como de quienes siguen gozando de ella, siempre se ha pretendido subrayar valores como la búsqueda de la excelencia, la apuesta por la vocación y el esfuerzo, que conforman el verdadero hilo conductor (nunca mejor empleada esta expresión) de la serie. Todo ello en una época en la que desde diversas esferas -como advirtió el pasado septiembre el presidente andaluz- se intenta "pastorear" el periodismo y en la que no hay tiempo para un trabajo sosegado.

Sobre la continuidad de La Sastrería en las páginas de Diario de Sevilla, el propio autor reconoce que "acaso tiene la persiana simplemente a media altura. No se sabe si está a punto de cerrar o de reabrir". Lo cierto es que este libro permite disfrutar de una colección de perfiles, en los que la aspiración del autor es que "a través de ellos no sólo se conozca mejor a los protagonistas, sino el tiempo que nos ha tocado vivir". Habrá que seguir comprando este periódico, por si algún domingo este sastre de fino hilo y afilada tijera vuelve a regalarnos uno de sus preciados trajes.