Dos áreas sanitarias de Sevilla están entre las de mayor presión asistencial del país

¿Cuál es la presión asistencial que soporta tu centro de salud? ¿Cuál es la media de pacientes que ve al día tu médico? El debate está sobre la mesa en un momento en el que la sobrecarga de la Atención Primaria vuelve a estar en el punto de mira a escasas horas de que las mareas blancas vuelvan a salir a las calles en una gran manifestación convocada este sábado en Sevilla en defensa de la sanidad pública.

Expresiones como "la Atención Primaria se está desangrando", como advierte desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), su presidenta Concepción Sánchez Pina, o "la Atención Primaria se ahoga", como ha reivindicado en varias ocasiones en Sevilla el Sindicato Médico, tienen detrás unos datos que no llaman, precisamente, a la calma. Agendas paralelas, bises o varios pacientes a la misma hora, poco tiempo para la atención del paciente y largas esperas para poder coger una cita o bajas de médicos sin sustitución son las principales quejas del personal sanitario andaluz que asiste "exhausto" a una nueva temporada alta en términos sanitarios por la mayor frecuentación de pacientes a los centros de salud con la llegada de los meses frío.

En este contexto, un estudio realizado a nivel nacional por la organización sin ánimo de lucro Civio, especializada "en vigilar a los poderes públicos", como ella misma se define, y formada por personal sanitario y periodistas de todo el país, recoge en una investigación propia recientemente publicada, a raíz de los datos facilitados por la Administración andaluza a través de la Ley de Transparencia, cuál es la media de pacientes vistos al día en cada área de salud por profesional de medicina de familia, pediatría y enfermería en Atención Primaria. Sevilla no sale bien parada, al menos algunas de sus áreas sanitarias.

Teniendo siempre en cuenta que se parte de medias aritméticas, es decir, son promedios y no datos absolutos, calculados teniendo en cuenta el número total de pacientes atendidos, dividiendo a su vez esta cifra entre el total de profesionales y los días laborables de cada año de una zona sanitaria, sin considerar las posibles ausencias de los profesionales y los periodos de vacaciones, con lo cual pueden no reflejar la mayor o menor saturación de los centros de salud, se obtienen interesantes conclusiones.

Médicos de familia

La primera es que dos de los distritos sanitarios de Atención Primaria sevillanos aparecen entre las diez áreas más saturadas del país. Se trata de las zonas Norte y Este, es decir, aquellas que abarcan las zonas básicas de salud de Santa Olalla del Cala (Huelva), Guillena, Cazalla de la Sierra, Constantina, Alcalá del Río, La Algaba, La Rinconada, Brenes, Cantillana, Lora Del Río, Carmona y Los Alcores; y las de Osuna, que engloban Osuna, La Luisiana, Écija, Marchena, Estepa, La Puebla de Cazalla y El Saucejo. Según este estudio, los médicos del Norte de la provincia tienen una media de 39,8 pacientes diarios. Son los segundos del país con mayor volumen de citas al día, sólo por detrás del área de Elx-Crevillent, en Valencia, donde la media asciende a 43,3.

Por su parte, los centros de salud del Este de Sevilla, también en el top ten de áreas más saturadas, caen a la séptima posición a nivel nacional, con 39 pacientes de media al día. En el resto, distritos sanitarios Sevilla (capital), Aljarafe (con las zonas básicas de Sanlúcar la Mayor, Olivares, Camas, Castilleja de la Cuesta, Tomares, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Coria del Río y Pilas) y Sur (que incluye el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, que engloba Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Arahal, Morón de la Frontera y Montellano), la media se sitúa en 34,10; 37,8; y 37,4, respectivamente.

El estudio también da cuenta de los cupos o número de pacientes que tiene asignado cada profesional sanitario de Atención Primaria. Esta cifra no siempre coincide con el número real de personas que atiende cada profesional. Por ejemplo, el cupo real será mayor que el cupo asignado si el sanitario tiene mayor carga de trabajo por tener que atender los pacientes de algún compañero que esté ausente. Y su cupo real será menor que el asignado si, por ejemplo, donde trabaje, parte de la población dispone de seguros privados y no utiliza los recursos públicos de asistencia sanitaria. En cualquier caso, éste debería situarse en 1.500 pacientes por profesional. El estudio no recoge estos datos referidos al año 2022, aunque en anteriores, sí pueden verse algunas zonas que lo habrían superado como el distrito Sur en 2021 (1.515) y 2018 (1.522) y el distrito Aljarafe, en 2021 (1.544) y 2020 (1.522).

Enfermería

En cuanto a la presión asistencial del personal de enfermería la cosa mejora y, aunque el área sanitaria Este y los centros de salud que pertenecen a la misma siguen apareciendo entre los diez más saturados, en este caso sería el tercero por la cola, o lo que es lo mismo, el octavo, con una media de 24,62 pacientes por profesional. Por encima, en sexta posición aparece el área sanitaria Sur, donde la media es de 24,72. El cupo de pacientes por enfermera se sitúa en esta categoría en torno al millar y, aunque tampoco se cuenta con datos del 2022, todos los distritos estarían por encima en los cuatros años anteriores.

Pediatría

Por último, en Pediatría, donde también se están viviendo momentos muy complicado por una falta considerable de profesionales, Andalucía resulta la comunidad con peores datos de España, donde se concentran nueve de las diez áreas sanitarias con mayor presión asistencial, cercana a los 30 pacientes atendidos al día. En el caso en Sevilla destacan los 28 pacientes al día por profesional de la zona Este, en un ránking que lidera el área Jaén sur, con 31,2. En el resto de distritos sanitarios, por orden decreciente, los pediatras atienden al día una media de 27 en el Sur; 26,7 en el Norte; 25,4 en el Aljarafe; y 24 en Sevilla.

Echando la vista atrás, ya que este trabajo incluye datos desde el año 2018, la conclusión a tenor de las cifras es un aumento de la carga asistencial del personal sanitario, en general, con mayo ápice durante los años 2020 y 2021, pero que todavía no ha podido recuperar en este 2022 las cifras previas a la pandemia.