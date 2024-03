Un preso de la cárcel Sevilla I incendia su celda y causa un fuego sin heridos

Las cárceles son periódicamente escenarios de incidentes noticiables que no deben extrañar por el tipo de población que albergan. No se trata de hechos tan espectaculares como los motines, que son más propios de otras partes del mundo o de las películas, pero eso no significa que no entrañen peligro para la vida tanto de los propios reclusos como de los funcionarios que desarrollan allí su trabajo. Y eso es lo que ocurrió en la noche del viernes. Un recluso prendió fuego a su celda y los trabajadores que acudieron a sofocarlo, como es lógico, pusieron en peligro su integridad física, pero consiguieron resolver el incidente sin que hubiese que lamentar heridos de ningún tipo, incluido el pirómano.

El suceso ocurrió ya de noche, cuando los reos se habían retirado a sus habitáculos para dormir. El reo en cuestión estaba en el módulo 19 del recinto ubicado en la carretera de Torreblanca a Mairena del Alcor. Por motivos que se desconocen, prendió fuego a su colchón e inmediatamente, por lo inflamable del material, se produjo una gran cantidad de humo. Afortunadamente para todos, el jefe de servicio y los funcionarios y funcionarias que estaban de guardia en ese momento evitaron que las llamas fuesen a más e incluso que se propagaran más allá de la celda. Gracias a su rápida intervención, también impidieron que el suceso produjese daños personales a alguno de los implicados.

Una vez resuelto el incidente, la subdirección del centro penitenciario mandó una nota a los funcionarios para felicitarlos por la forma en que habían solventado el problema. En la comunicación interna se dejaba constancia de que un incendio “es uno de los peores incidentes que se pueden producir” en un lugar como una cárcel, “por la peligrosidad intrínseca que tienen”. “Afortunadamente, la actuación de los compañeros y compañeras consiguió que el riesgo estuviese controlado en todo momento”, proseguía.

El comunicado también aprovecha la coyuntura para referirse a las condiciones laborales de los empleados de las prisiones españolas y el “reconocimiento social mínimo” que se les dispensa, amén de la ausencia de carrera profesional y el hecho de no estar “bien pagados”. Al hilo de esas reivindicaciones, el responsable del centro felicita a la plantilla por ser “profesional y abnegada” y por su “esfuerzo y capacidad de sacrificio” para superar “las peores situaciones”.