El primer pacientes tratado con radiocirugía de un schwannoma vestibular en Sevilla: “Me avisaron de efectos leves, pero, si los he tenido, apenas los he notado”

Juan Antonio Domínguez era alcalde de La Zarza-Perrunal (Huelva) cuando, lo que creyó un mayor deterioro de su capacidad auditiva, o un fallo en su audífono, le llevó a convertirse en el primer paciente tratado en el Hospital Virgen del Rocío de un schwannoma vestibular o neurinoma del acústico con una innovadora técnica a través de radiocirugía, es decir, de manera ambulatoria, indolora y con el alta en el mismo día.

La intervención tuvo lugar el pasado 20 de febrero y duró entre 35 y 40 minutos. Según el propio paciente, el procedimiento no le produjo “ningún dolor”.

Ni la máscara de inmovilización facial le molestó. “Salí bien”, remarca. Tras la operación, recibió un tratamiento de cortisona durante 15 días y pudo regresar a su domicilio.

El paciente había acudido inicialmente a su médico en Huelva por problemas de audición en el oído derecho, pensando que se debía a un problema con su audífono. Sin embargo, tras realizarle una resonancia, se le detectó una imagen compatible con un neurinoma del acústico.

Ante la falta de opciones terapéuticas en Huelva, decidió buscar una segunda opinión en Sevilla, donde finalmente se le propuso esta técnica innovadora. “Es la primera vez que me intervienen de algo y no he podido tener más suerte con el equipo de profesionales que me ha tratado”, recalca. “En tres meses lo tenían hecho todo”, apostilla. El paciente ha experimentado algunos efectos secundarios leves, como pequeños dolores de cabeza, que han desaparecido. “Me avisaron de efectos leves, pero, si los he tenido, apenas los he notado”.

La técnica pionera aplicada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla supone un importante avance en el tratamiento de los neurinomas del acústico. Gracias a este procedimiento menos invasivo y más preciso, los pacientes podrán beneficiarse de una recuperación más rápida y con menos complicaciones.

Este caso también pone de relieve la importancia de la colaboración entre diferentes especialidades médicas, como neurocirujanos y oncólogos, para ofrecer a los pacientes las mejores opciones terapéuticas disponibles. La decisión conjunta de aplicar esta técnica innovadora fue fundamental para el éxito del tratamiento.

En definitiva, la experiencia de este primer paciente intervenido con esta novedosa técnica abre la puerta a un futuro prometedor en el abordaje de los neurinomas del acústico, ofreciendo esperanza a aquellos que padecen esta condición y buscan un tratamiento eficaz y seguro.