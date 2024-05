Las primeras comuniones en Sevilla se abonan a la segunda mano

Reciclaje y ahorro. Son los dos principios que llevan a muchas familias sevillanas a poner a la venta y comprar los trajes ceremoniales en el mercado de segunda mano. Ya sean para la primera comunión de un hijo o para una boda, en los portales especializados de internet cada vez es más frecuente encontrar ofertas en estas indumentarias que logran, así, una nueva vida y también suponen una importante disminución del gasto en muchos hogares cuando afrontan económicamente estas celebraciones religiosas, convertidas con el devenir de los años en actos sociales.

Mayo es por excelencia el mes de las primeras comuniones. En 2022, según la estadística más actualizada de la Archidiócesis de Sevilla, se celebraron 12.901 en la provincia, dato que supone un ligero descenso respecto a años anteriores. Ello obedece, sin duda, a la bajada de la natalidad, que ya se percibe en esas edades (10 años). De hecho, en pueblos de la Sierra Norte se ha registrado este ejercicio un desplome en el número de niños que participan por primera vez del sacramento eucarístico. La cifra se ha reducido a la mitad en un trienio.

Este acontecimiento religioso en la vida de un cristiano ha pasado de ser un acto íntimo, familiar, a uno de carácter social, similar a una boda. Las redes sociales lo atestiguan. Caterings, carruajes, actuaciones musicales, atracciones infantiles y barra libre. Nada que ver con el modelo imperante en los 80, cuando la celebración se limitaba a un copioso desayuno.

Hasta 9.000 euros

Según la Asociación Española de Consumidores (Asescon), la primera comunión puede costar a las familias unos 9.000 euros si la celebración consta de 50 invitados. El gasto mínimo, en todo caso, no desciende de los 1.900 euros. El vestuario, el banquete, los recordatorios y el reportaje fotográfico son los componentes que más elevan el desembolso, motivo por el cual cada vez más padres recurren a los portales de segunda mano en busca de un ahorro.

No es para menos, si se atiende al precio del vestuario de los protagonistas del día. El vestido de primera comunión de una niña ronda los 1.200 euros. Si se añaden los complementos, se superan los 1.500. En el caso de los niños, el gasto es más moderado, aunque no deja de suponer otro importante arañón en el bolsillo: unos 500 euros.

Se trata de prendas ceremoniales que sólo se usan una vez, de ahí que muchas familias decidan ponerlas a la venta en los portales de segunda mano. Con tal operación se recupera parte del dinero gastado en su adquisición y se le otorga una nueva vida. Ello es posible porque también existe una importante demanda de tales artículos. Con echar un vistazo a las webs especializadas se constata.

Vestidos por 35 euros

En Wallapop, por ejemplo, si se realiza una búsqueda con los términos "vestido, niña, comunión, Sevilla" salen varias ofertas con un precio nada despreciable. El más caro es de 150 euros, calificativo que pierde su sentido si se tiene en cuenta que un conjunto de este tipo sin estrenar se eleva a los 1.200. El más barato se queda en 35 euros, aunque, eso sí, la familia que lo compre debe ser una incondicional del estilo vintage. El tiempo ejerce aquí de factor primordial para abaratar los costes. Cuanto más años hayan pasado por la pieza, más económica resulta.

Se pueden encontrar con un auténtico muestrario de las tendencias en estas celebraciones infantiles en la década de los 80. En Vinted, por ejemplo, realizando idéntica búsqueda los vestidos de niña más baratos cuestan 50 euros. El más caro, unos 200. Entre el primero y el último oscilan casi cuatro décadas, a juzgar por los estilos que presentan. De los modelos ochenteros, donde priman las jaretillas, los cuellos cerrados y los vestidos con volumen gracias al uso del cancán; a los más actuales, con una caída más natural en la falda, fajines de colores y cuellos abiertos. Cuestión de gustos y disponibilidad económica.

En el caso de los trajes de los niños que toman la primera comunión, la oferta no resulta tan amplia, también debido a que el desembolso por un conjunto sin estrenar no resulta tan caro como con las niñas y buena parte de sus piezas son reutilizables (siempre que no se opte por el modelo de almirante). La oferta más cara es de 120 euros por un traje completo, aunque lo más habitual es encontrar chaquetas y complementos (hasta cruces con cordón), ya que el pantalón es de gran utilidad.

También para el "sí, quiero"

El mercado de segunda mano también se hace hueco en las ceremonias nupciales. En los portales mencionados aparecen ofertas de hasta 30 y 50 euros por vestidos de novia con una indeleble huella del tiempo. Aunque pueda parecer extraño que quienes quieran contraer matrimonio se hagan con modelos usados, la estadística demuestra que es una práctica cada vez más habitual entre novios. De hecho, como indica la plataforma Milanuncios, en el primer trimestre de 2024 las búsquedas de ropa se han centrado en indumentarias para las bodas. No es para menos si atiende al coste de esta celebración, que sobrepasa ya los 20.000 euros.

Sevilla es la segunda provincia, después de Madrid, en la que más oferta se introducen en dicho portal a la hora de poner a la venta vestidos de novia, trajes y chaquetas usados. Una tendencia que va en aumento y que demuestra que el mercado de segunda mano se consolida en las ceremonias. Luego queda el gasto para ajustar las prendas al nuevo dueño y, sobre todo, echarle ingenio para disimular los años y hasta décadas que han pasado por ellas.