Nueve operaciones policiales de medalla en Sevilla

La UFP denuncia la escasa transparencia sobre las cruces

La Unión Federal de Policía (UFP) denunció la escasa transparencia de la Jefatura Superior de Sevilla en relación con las condecoraciones. A diferencia de años atrás, los sindicatos sólo han podido conocer los propuestos y por qué, no se les da información sobre las cruces que ya tienen ni sobre su antigüedad en el cuerpo. El secretario general de la UFP en Sevilla, Antonio Jurado, lamentó además que se hayan propuesto muchas más medallas por trayectoria que por hechos concretos. “No entendemos cómo se entregan sólo 12 condecoraciones por hechos concretos, cuando la mayoría de ellos son investigaciones en las que han participado varios policías y no sólo uno o dos. Sin embargo, se entregan más medallas por trayectoria, que es la forma que tiene la Jefatura de distinguir a unos determinados policías sin necesidad de que todos ellos hayan hecho méritos suficientes para ello. Creemos que debería haber más propuestas por hechos concretos y menos por trayectorias”. El sindicalista explicó también que en las listas que han recibido no figuran ninguna cruz con distintivo rojo y esperó que estas condecoraciones no se entreguen de manera oculta, como ha ocurrido en años anteriores.