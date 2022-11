Trabajadores del transporte sanitario en Sevilla exige al SAS soluciones al "estancamiento" del concurso público

Al Servicio Andaluz de Salud (SAS) se le acumulan los problemas. Los trabajadores del servicio de transporte sanitario en Sevilla se han concentrado este miércoles a las puertas de los servicios centrales desde donde los trabajadores de Ambulancias Tenorio, con una plantilla superior a los 600 empleados, han protagonizado una marcha hasta la sede del Gobierno andaluz, en el Palacio de San Telmo, por la "falta de soluciones" a su situación, toda vez que el concurso de transporte sanitario en la provincia no se ha resuelto y la plantilla se encuentra en punto muerto.

Exigen al SAS "que no eluda su responsabilidad" y que "exija a las empresas concesionarias que cumplan con los pliegos de licitación porque son concursos públicos y se deben al contrato". No es lo único, el colectivo lamenta que el concurso de licitación, en manos hasta ahora de la empresa Ambulancias Tenorio, lleva paralizado desde hace tres años tras haber quedado recientemente "desierto" por no cumplir los requisitos ninguna de las dos empresas presentadas, la actual y Grupo SSG. Una cuestión de la que responsabilizan, en parte, al SAS y su "inoperancia" en la licitación del concurso por admitir a empresas que, por estas carencias, no serían candidatas al concurso. "Los usuarios son la parte débil que sufren las consecuencias de esta situación", destaca Alfonso Fernández, secretario del comité de empresa de Ambulancias Tenorio por el sindicato UGT.

El colectivo también denuncia las condiciones a las que les tiene sometido la empresa. "Hemos denunciado de manera sistemática ante la Inspección de Trabajo, las condiciones laborales de los trabajadores, que se han visto constantemente perjudicados por los incumplimientos de la empresa", aclara Fernández.

Una de las mayores preocupaciones de los trabajadores se centra en las condiciones de las ambulancias que trasladan a los pacientes, por lo que han subrayado "la importancia de que las ambulancias cuenten con las medidas oportunas para el traslado, algo que es fundamental para asegurar el correcto traslado como corresponde a un servicio público de transporte sanitario". No obstante, apunta, "la empresa nos hace trabajar con vehículos que están muy mal, con más de 700.000 kilómetros. Todo está reconocido por Inspección de Trabajo. La consecuencia es que lo que estamos dando es un servicio con muy mala calidad", añade. Otra de las reivindicaciones que, según UGT, les ha levado este jueves a la calle es la congelación de los salarios de la plantilla desde el año 2012.

Por todo ello, exigen una actuación del SAS como responsable de la concesión del servicio de transporte sanitario. "El SAS ha admitido estas dos empresas a concurso no exigiendo desde el primer momento aspectos claves para que pudieran optar al concurso al faltarle un Plan de Igualdad. Por ello creemos que parte de la responsabilidad la tienen ellos porque si en ese momento se hubiera detectado que esas empresas no podrían concursar porque faltaba ese documento, no estaría la licitación desierta, habría otras empresas que sí se hubieran hecho cargo de ese concurso", lamentan los manifestantes.

La solución, según el colectivo, estaría en la internalización del servicio por parte del SAS, lo que evitaría la concesión a "empresas piratas que sólo buscan sus beneficios y no el de sus trabajadores y usuarios", sentencian. "Ello haría que pasáramos a ser personal sanitario asumidos por la Junta de Andalucía, en este caso por el sector de sanidad, lo que mejoraría nuestras condiciones", concluyen. La protesta es la primera de otras previstas a lo largo de este mes en la capital sevillana.