El PSOE califica la licitación de los tres albergues en pleno verano de “patada hacia adelante” para contentar a Vox

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha calificado este miércoles la licitación de tres centros de alta tolerancia para personas sin hogar como una medida improvisada, sin planificación y exclusivamente orientada a cumplir con el pacto entre el alcalde José Luis Sanz y la ultraderecha de Vox, dentro del llamado Pacto Transformar Sevilla.

“Estamos ante una medida que responde más a intereses políticos que a una verdadera voluntad de atender a las personas sin hogar. Es una patada hacia adelante para contentar a Vox, no una política social seria y coherente”, ha señalado la concejala socialista Encarnación Aguilar.

En pleno verano, el Ayuntamiento ha abierto el proceso de licitación, que estará vigente hasta el 29 de agosto, para la puesta en marcha de tres albergues en distintas zonas de la ciudad. Durante los cinco primeros meses, los recursos seguirán funcionando en el Hogar Virgen de los Reyes, en el distrito Macarena, y durante los 19 meses restantes se trasladarán a nuevas ubicaciones aún sin concretar, que serán decididas por las propias empresas adjudicatarias.

Desde el Grupo Socialista se advierte de que no existe una planificación real ni técnica, ya que no se definen las ubicaciones y se excluyen determinados barrios sin justificación pública. En concreto, se exceptúan las siguientes áreas: distrito Macarena, Triana, Casco Antiguo, Polígono Sur, Polígono Norte y Cerro-Amate. “Se externaliza totalmente la decisión sobre dónde ubicar estos centros, dejando la responsabilidad en manos privadas en lugar de gestionarla desde lo público con criterios sociales”, comenta la concejala, que lamenta que no se cuente con participación ciudadana para diseñar el modelo de atención que requieren estas personas.

“No se puede gestionar una problemática tan grave como el sinhogarismo sin planificación, sin participación, y sinun modeloclaro de atención social”, ha alertado Encarnación Aguilar.

Además, el PSOE denuncia que con esta licitación se incumple el compromiso de desmantelar deforma ordenadalos recursosdel Hogar Virgen de los Reyes antes de 2026, como se había prometido.

“Esta operación es una venta de humo sin recorrido real. El pacto con Vox está condicionando negativamente las políticas sociales del Ayuntamiento”, ha afirmado la concejal. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista solicita la apertura de un diálogo real con entidades sociales, técnicos especializados y personas afectadas, para diseñar una red de atención digna, pública y centrada en los derechos de las personas sin hogar.

El Gobierno municipal habla de un avance en la "descongestión de recursos"

Por su parte, el Gobierno municipal ha considerado un avance "en la descongestión de recursos para personas sin hogar en la Macarena" la licitación de los tres nuevos Centros de Alta Tolerancia (CAT), que vendrán a sustituir el actual, situado en el Hogar Virgen de los Reyes, y que deberán ubicarse fuera de los distritos Macarena, Casco Antiguo, Triana y Cerro-Amate, y de los barrios del Polígono Sur y Polígono Norte.

“Con esta medida damos un paso decisivo para repartir de forma equilibrada la atención a las personas sin hogar y mejorar la convivencia con los vecinos de la Macarena, tal y como nos comprometimos con ellos”, ha señalado el delegado de Derechos Sociales, José Luis García.

Así, el edil ha explicado que el actual CAT —ubicado en la segunda planta del Hogar Virgen de los Reyes, en la calle Fray Isidoro de Sevilla— “fue concebido como solución provisional y concentra hoy 40 plazas que ya no responden a las necesidades del servicio ni del barrio. A la supresión de este recurso se suma el objetivo del Gobierno municipal de reducir en un 40 % las 186 plazas vigentes operativas en el Centro de Acogida Municipal de la calle Perafán de Rivera.

El nuevo contrato permitirá crear tres centros de 25 plazas cada uno (75 en total), con dormitorios de 4 camas como máximo y 5 plazas específicas por centro destinadas a personas convalecientes, una medida inédita hasta ahora. De este modo, García ha explicado que “pasamos de un único espacio saturado a tres hogares dignos, con baños y duchas adaptadas, manutención, consigna y acompañamiento sociosanitario avanzar su reinserción en la sociedad”. Reducimos la presión en la Macarena, ganamos capacidad de intervención psicológica y sanitaria y reforzamos los itinerarios para que cada usuario pueda dar el salto a recursos de mayor exigencia”.

El contrato —que cuenta con un importe de 8.257.120,38 euros para un periodo de dos años— contempla una primera fase transitoria de cinco meses, en la que servicio seguirá prestándose en el Hogar Virgen de los Reyes mientras la entidad adjudicataria acondiciona las tres nuevas sedes. A partir de ahí, se activará la fase definitiva de 19 meses, en los que los usuarios serán derivados a los tres nuevos centros situados en distintas zonas de la ciudad.

El acceso a estos Centros de Alta Tolerancia se realizará exclusivamente con la derivación de los profesionales del Centro de Orientación e Intervención Social (COIS) y de la Unidad de Emergencias Sociales y Exclusión Social (UMIES), que realizarán unan valoración previa de las necesidades de la persona usuaria y se realizará una propuesta de trabajo personal con objetivos operativos muy concretos que orientarán la labor de esa persona durante su estancia en el centro.

“Para ofrecer un acompañamiento personalizado y una asistencia que permita la reinserción, los cuidados y la buena convivencia con los vecinos, ampliamos la plantilla de profesionales, pasando de los 16 actuales a 57, distribuidos en los tres nuevos recursos. Este equipo técnico de 57 profesionales contempla puestos de dirección, enfermería, psicología, trabajo y educación social, 30 monitores, mantenimiento, limpieza y seguridad”, ha subrayado el capitular.

“Nuestro objetivo es doble: mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar y proteger la convivencia vecinal. Con este nuevo paso cumplimos con el compromiso de este equipo de Gobierno de equilibrar la red de recursos y ofrecer una atención más humana, flexible y profesional sin concentrarla en un solo distrito, como nos encontramos a nuestra llegada al Gobierno. Seguimos construyendo una Sevilla más solidaria y más justa para todos”, ha finalizado el delegado.