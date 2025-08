Las redes arden ante la enésima incidencia ferroviaria en Sevilla: "Ni una botellita de agua"

Madrugada de caos y nueva jornada de complicaciones en la red ferroviaria sevillana. Tras la vorágine vivida anoche por la avería en la catenaria entre Majarabique y Sevilla, una nueva incidencia registrada a primera hora de esta mañana —esta vez por la avería de un tren entre Sevilla y Guadajoz— vuelve a afectar a los servicios de Alta Velocidad entre Madrid y la capital andaluza. Por su parte, fuentes de Renfe han explicado que la incidencia se ha producido en un tren de Ouigo en torno a las 8:30 de la mañana .

Este revés se produce apenas doce horas después de que otra avería en la infraestructura ferroviaria en la provincia dejara sin tensión una parte de la catenaria, paralizando hasta nueve trenes durante la tarde-noche del martes, provocando no sólo retrasos, sino también un aluvión de quejas e indignación en redes sociales.

Aunque la circulación fue restablecida alrededor de la 1:00 de la madrugada, numerosos usuarios han denunciado a través de plataformas como X (antes Twitter) la falta de información, asistencia y previsión durante las largas horas de espera a bordo de trenes inmovilizados. y es que, según las principales quejas, durante horas, miles de pasajeros quedaron inmovilizados a bordo de trenes, en muchos casos sin climatización, agua ni información clara, lo que generó fuertes críticas hacia Renfe y Adif, a quienes acusan de mala gestión y falta de previsión.

"No hay derecho"

"No estamos siendo ni informados ni atendidos. Sin agua y sin comida", afirmaba rotundo el usuario de la red social identificado como @JCarlosJimenezR. "Llevo encerrado en el tren a 88 km de Sevilla desde hace 2h y 30min y esto pasa día si y día también, es una vergüenza, estáis destrozando el sistema ferroviario y maltratando a los ciudadanos que lo usan", añadía otro.

"Mi hija esta con un bebé de cinco meses, han salido de Tarragona a las 16.00 horas con destino Sevilla. Todavia estan parados. No creo que tenga biberones para pasar muchas horas mas. ¿Hay alguien al otro lado que se preocupe de los pasjeros en situación mas vulnerable?", criticaba, también en X, @marcel_abril. Una crítica que compartía con ella la madre de otra afectada, @VANESSA_vcb_: "Atendidos???? Mi hija está en uno de esos trenes y ni una botellita de agua le habéis dado".

Otro pasajero al que la incidencia le sorprendió dentro de un tren con destino a Madrid en la estación de Santa Justa relataba que la circulación se detuvo a las 21:00 horas y que no fue hasta las 02:06 cuando echaron a andar. Cinco horas de incertidumbre y en las que, aseguraba, el personal de la estación les informó de la ausencia de derechos "a hotel ni comida". "El tren puede salir a cualquier hora de la noche. No puedes salir de la estación", lamentaba. "Dos de la madrugada y aquí seguimos sin cenar, sin alternativas, retenidos sin permitir que nosotros mismos nos busquemos la vida… los ciudadanos de este país estamos totalmente desprotegidos", añadía otro usuario de X afectado.

Las quejas se repitieron especialmente entre familiares que esperaban en las estaciones. "No hay derecho, las hora que es y siguen parado a la altura de Córdoba el tren AVE 02210. Mis padres van en ese tren y con enfermedades donde deberían de tomar su medicación y sin comer ni beber nada. Porque habéis dado una triste botella de agua a los 15 minutos de estar parados.Llevan dos horas", denunciaba una usuaria. "Es una vergüenza, tengo a mi hija en medio de la nada y ha preguntado si puedo ir a recogerla con el coche y le dicen que NO, que no van a abrir puertas ni van a dejar a bajar a nadie, osea que hasta que ellos quieran vamos", apostillaba en la misma línea la madre de una afectada.

Falta de comunicación y asistencia

Varios testimonios coincidieron en señalar que los empleados a bordo no disponían de información clara y que muchos trenes permanecieron detenidos sin climatización ni atención suficiente. "Que falsos sois llevamos dentro dos horas parados y la única información que tenemos es estamos con problemas eléctricos vienen unos técnicos y no nos dais ni agua, es mas la estáis cobrando al mismo precio, en vez de bajar el precio sin vergüenzas, que hay niños chicos y gente mayor", publicaba otro afectado.

Desde Renfe, a través de su cuenta oficial en X, aseguraron que los pasajeros “están siendo informados y atendidos” y que la circulación se reanudó "progresivamente" a partir de la madrugada. Adif, por su parte, explicó que la incidencia en la catenaria afectó a ambas vías y que se movilizó personal técnico y una locomotora diésel para remolcar trenes sin tensión, así como de la resolución de la incidencia a las 1:17 horas, una vez los equipos de electrificación consiguieron recuperar la tensión por vía 1.

"Una vez liberada la vía, la circulación se restablecerá y los trenes reanudarán la marcha de manera paulatina hasta destino", escribía la compañía en X, que fue el principal canal informativo que se usó durante la incidencia. Con todo, no fue hasta las 05:18 horas cuando desde la misma cuenta se informó de la solución de la incidencia y el restablecimiento con normalidad de los trenes de alta velocidad circulan entre Sevilla Santa Justa y Majarabique.

Sin embargo, las explicaciones oficiales no han calmado los ánimos. "Lo mínimo sería compensar a los afectados y revisar los protocolos de emergencia. No puede ser que en pleno agosto la gente quede tirada en un tren como si nada", afirmaba esta mañana una pasajera aún visiblemente molesta.

El medio del caos, administraciones como el Ayuntamiento de Sevilla se unieron a las labores de emergencia, tal y cómo argumentó el alcalde, José Luis Sanz, también en su cuenta de X. "Sigo con preocupación el nuevo colapso en la estación de Santa Justa después de que se haya vuelto a suspender el servicio ferroviario en Sevilla", escribía a última hora de la jornada de ayer el primer edil sevillano. "Hemos activado nuestros servicios de emergencias para ponerlos a disposición de todos los usuarios que lo necesiten en este momento", añadía en otro tuit, que acompañó de fotografías en las que se podía ver junto a un tren parado en la vía en mitad del campo a bomberos, policías locales y agentes de protección civil.

Más duros se mostraron desde el grupo del PP en Andalucía que, también en X, mostraba su indignación a la actuación del Gobierno central ante la nueva incidencia ferroviaria. "Cientos de pasajeros afectados a esta hora en un nuevo episodio de caos en los trenes de Andalucía. Sánchez, Puente y Montero continúan desaparecidos", criticaba.

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda de Partido Popular en Andalucía, Juan Bravo, también se unía a las críticas tras vivir la incidencia en primera persona. "Aquí estamos otra vez parados en el viaje en tren de Madrid a Sevilla", relataba en un vídeo publiado en la red social este martes a las 23:21 horas. "Mientras Óscar Puente está en Twitter insultando a quien le parece y haciendo gracietas, los ciudadanos sufren su incapacidad en la gestión. Otra vez trenes parados. Más de una hora y media y lo que nos queda", sentenciaba.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, también ha reprochado este miércoles el "daño importante" que supone para Andalucía el "caos ferroviario", tras la incidencia que, según ha informado, obligó a evacuar a 2.200 pasajeros afectados.

En sendas entrevistas en la SER y Canal Sur Radio, Sanz ha calificado lo sucedido de "indignante" y ha reprochado que "una vez más, Andalucía tuvo que sufrir la falta de infraestructuras y la falta de inversión del Gobierno de España en esta materia; pero, sobre todo, la gente está cansada y harta de que no se dé respuesta a este caos ferroviario que cuando no es una avería es otra incidencia, pero que lamentablemente siempre nos toca a Andalucía. Lo que nos toca es que se hagan las inversiones de una vez por todas para corregir esta situación".

El consejero de Presidencia ha reconocido que este martes se han vivido "momentos y horas críticas" porque ha habido que atender "multitud de incidencias", como el traslado de pasajeros a centros sanitarios por ataques de ansiedad y otras afecciones. Antonio Sanz ha arremetido contra una situación que se repite "todas las semanas" y que ha convertido el viaje en tren en un "sinvivir". "Exigimos inversiones para que la Alta Velocidad no sea un suplicio", sentencia.

Organizaciones de usuarios del transporte ya han exigido a Renfe y Adif que refuercen los protocolos de comunicación y atención al cliente en situaciones de emergencia. Mientras tanto, muchos pasajeros siguen compartiendo sus experiencias en redes, exigiendo respuestas y compensaciones por las horas perdidas y el maltrato percibido.