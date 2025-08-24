El PSOE critica la “deriva privatizadora” de Sanz tras externalizar la limpieza del río

El grupo municipal socialista ha denunciado la decisión del gobierno de Sanz de externalizar la limpieza de la dársena del Guadalquivir, un servicio que hasta ahora venía prestando con medios propios la empresa pública de limpieza, Lipasam. La concejala Myriam Díaz ha calificado esta medida como una muestra más de la deriva privatizadora y de la incapacidad de gestión del Gobierno municipal. “La limpieza del río era un servicio que realizaba nuestra empresa pública y ahora se entrega a una empresa privada. ¿El resultado? Que los sevillanos y sevillanas pagarán más por un servicio que ya estaba incluido en la gestión de Lipasam”, ha afirmado Díaz.

El Ayuntamiento de Sevilla sacó a licitación la reparación de la embarcación Anastasio Senra, que permanece en el dique seco desde octubre de 2024 por daños diversos por corrosión y uso. Pero finalmente el expediente de contratación quedó desierto al modificarse por parte de la empresa propuesta para su adjudicación la oferta económica inicial, que era de 32.100 euros más IVA. A finales del pasado julio, el Ayuntamiento de Sevilla inició el procedimiento para la externalización del servicio, aprobando los pliegos para la contratación del servicio de limpieza con la embarcación “Alfonso XIII” por un precio de más de 70.000 euros al año.

“Lo más grave de todo es que el Guadalquivir llevaba casi un año sin limpiarse. No por falta de recursos, sino por la desidia y la falta de planificación a la que nos tiene acostumbrados el señor Sanz. Externalizar no resuelve el problema estructural: el problema de Lipasam no es de presupuesto, es de gestión”, ha subrayado la edil socialista. Desde el PSOE se ha recordado que esta externalización llega en un momento en el que la ciudad presenta uno de los peores estados de limpieza de los últimos años, pese a que Lipasam dispone de un presupuesto más elevado que en ejercicios anteriores.

El Grupo Municipal Socialista exige al alcalde que abandone la política de titulares vacíos y propaganda y que centre sus esfuerzos en garantizar la limpieza básica de la ciudad y del río. “Con más dinero y más recursos, Sevilla debería estar más limpia, no más sucia. Por eso pedimos al señor Sanz que deje de privatizar servicios esenciales y que ponga la limpieza de Sevilla como una verdadera prioridad”, ha concluido Díaz