Lipasam externaliza la limpieza de la dársena del río Guadalquivir

Vista de la dársena a la altura del puente de Triana.

El gobierno de José Luis Sanz ha tomado la decisión de externalizar el servicio de limpieza de la dársena del río, desde el tapón de San Jerónimo hasta la esclusa, donde se generan cada año unas 20 toneladas de todo tipo de residuos.

Con este propósito se ha licitado este lunes la contratación de una empresa privada que se haga cargo de las tareas que realizaba hasta ahora el catamarán de la empresa pública Lipasam. El contrato se licita por importe de 70.180 euros y un plazo de ejecución de un año.

El catamarán dejó de prestar este servicio tras darse de baja por motivos técnicos irreparables. El grupo municipal de VOX presiona desde finales del año pasado al gobierno local para que se reanude el servicio de limpieza de la dársena con el objetivo de mantener "en perfecto estado de limpieza una de las principales arterias de la ciudad".

Basura a la orilla de Triana. / Juan Carlos Vázquez

En la Lipasam, la sección sindical de CSIF en esta empresa municipal ha criticado la externalización del servicio de limpieza. "No entendemos la externalización del servicio de limpieza del río, que desde hace 34 años viene desarrollando el catamarán Anastasio Senra, actualmente en dique seco, a la espera de reparación”.

“Tampoco entendemos por qué la Dirección de la empresa prefiere subcontratar dicho servicio, asumiendo costes más altos que el de la reparación del barco propiedad de Lipasam, que, con un precio de 54.800 euros aproximadamente, garantizaría dicho servicio durante un periodo más largo de tiempo”.

CSIF Lipasam tampoco comprende que el motivo expuesto por la empresa para esta externalización sea el de “no estar preparados para asumir la organización de un servicio que escapa a nuestra capacidad”.

Los responsables sindicales se preguntan “qué hemos estado realizando durante 34 años y si, durante este periodo de tiempo, sí hemos estado capacitados , ¿por qué ahora no?”.

CSIF considera “lamentable” que, durante el ejercicio “en el que más se va a invertir en Lipasam”, no se haya contemplado “una pequeña cantidad para reparación o compra” de un nuevo catamarán.

Los responsables sindicales concluyen expresando su “más absoluta repulsa” a lo que consideran es “una externalización gratuita de servicios, sin ningún beneficio tanto económico como de calidad, tan solo justificado en la no competencia actual para asumirlo”.

Más residuos en las márgenes de la dársena. / Juan Carlos Vázquez

Este es el catamarán Anastasio Senra que limpiaba el río

Desde 1991 la dársena del río se limpiaba con el catamarán Anastasio Senra (en la imagen), que recogía los residuos flotantes y limpiaba las márgenes desde la esclusa hasta San Jerónimo, con el empleo de una embarcación auxiliar. Los profesionales a bordo también llevaban a cabo operaciones de filtrado y oxigenación para minimizar el contenido de materia orgánica e incrementar la calidad ambiental de las aguas de la dársena. Hasta su retirada por avería, recogía 20 toneladas al año.

Imagen de archivo de un operario del catamarán Anastasio Senra en plena faena. / Ruesga Bono

La función de la adjudicataria

La empresa que resulte adjudicataria se encargará de limpiar con una embarcación, preferiblemente catamarán, la dársena Alfonso XIII del Guadalquivir. El Ayuntamiento especifica en la licitación que va a valorar especialmente que ese barco sea tipo catamarán, por encima de otro monocasco, porque genera menos olas, lo que reduce el impacto sobre las actividades lúdico-deportivas que se celebren en el río.

La limpieza de la dársena consiste en la recogida de los residuos que se encuentren flotando en el agua o depositados en sus márgenes (fundamentalmente envases, botellas, latas, bolsas, restos de vegetación y esporádicamente bidones, neumáticos, muebles, bicicletas etc…).

El trabajo se desarrolla de 07:00 a 14:00, en cinco tramos delimitados por los puentes: de Cristo Expiración a San Telmo, de San Telmo al puente de las Delicias, del puente de la Barqueta al de Cristo Expiración, del Alamillo a Barqueta y del Alamillo a San Jerónimo.

La limpieza bimestral de la zona portuaria de Sevilla comprende desde el puente de las Delicias hasta la Esclusa.

La función de la empresa que aporte este nuevo catamarán será la limpiar la lámina del río durante tres días al mes, que suman 36 jornadas completas de trabajo al año. Además, se encargará de campañas específicas de limpieza ante eventos de relevancia (competiciones de remo y piragua, Velá de Santa Ana, Feria de Abril, Semana Santa) que suponen un total de 12 jornadas completas de trabajo al año. La empresa también realizará jornadas extraordinarias de trabajo por actuaciones especiales o sobrevenidas: hasta un máximo de 10 jornadas completas al año.

El trabajo de recogida de residuos de la dársena se divide por zonas. En la parte del río a su paso por la zona urbanizada de Sevilla Capital se fijan dos salidas mensuales (24 jornadas completas de trabajo al año). En este sector se incluye la limpieza exterior de la zona portuaria cada dos meses (12 jornadas completas de trabajo al año). En total, 36 jornadas.

Para las campañas específicas ante eventos relevantes se establece la prestación de 12 jornadas completas de trabajo al año, mientras que para actuaciones especiales se fija un máximo de 10 jornadas completas al año.

Los residuos serán entregados al fin de cada jornada –a partir de las 13.00h- por el contratista a Lipasam en el Muelle de la Sal, para su recogida, separación y gestión debida por parte de los operarios municipales de la empresa de limpieza.

El calendario de los días de trabajo efectivo será consensuado mes a mes, entre Lipasam y el contratista. En el caso de la limpieza bimensual en la zona portuaria, el calendario de los días de trabajo efectivo serán consensuado entre Lipasam, el contratista y la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Los eventos de gran afluencia de ciudadanía, se realizarán 12 jornadas al año, de 7 horas de duración, en las que se limpiará de forma complementaria al servicio ordinario.

La embarcación adscrita al servicio debe tener un mínimo de 8 metros de eslora, un sistema de baldeo de agua a presión y una grúa para retirada de residuos voluminosos o pesados.

La empresa adjudicataria debe disponer de un teléfono de contacto disponible 24 horas, todos los días del año, para solucionar las posibles incidencias que pudieran surgir en relación con la recogida del papel/cartón.

Mensualmente, el adjudicatario suministrará a Lipasam informe acompañado de archivo fotográfico, indicando las fechas de navegación, tipo de servicio prestado (de los tres arriba reseñados) e incidencias acaecidas durante dicho mes.