El PSOE denuncia el "agravio" a cuatro barrios del Polígono Sur por el cambio de recorrido de las líneas 31 y 32 de Tussam

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este jueves que José Luis Sanz ha sumado "otro agravio" hacia los vecinos y las vecinas del Polígono Sur tras un cambio de itinerario que ha dejado sin servicio de autobús de Tussam, sin previo aviso, a otras de sus barriadas. A la modificación hace casi tres semanas de la línea 30 para que no entrara en algunas zonas del Polígono Sur, se han sumado ahora las líneas 31 y 32, que también han dejado de prestar servicio en media docena de paradas sin que se haya trasladado información alguna a sus usuarios. Las barrios afectados son Murillo, Martínez Montañés, Antonio Machado y Las Letanías.

"Lo de Sanz es una clara dejación de funciones hacia el vecindario del Polígono Sur, al que ha desatendido y discriminado en una de las competencias principales que tiene el Ayuntamiento: el transporte público. Y de nuevo, es clamoroso el silencio del Comisionado del Polígono Norte, cuyo titular sólo atiende a consignas políticas del PP y ha abandonado a su suerte a los vecinos y vecinas de este barrio de Sevilla", ha lamentado la portavoz adjunta del PSOE municipal, Sonia Gaya.

En concreto, las línea 31 y 32 de Tussam se quedan en el Centro Cívico El Esqueleto y se dan la vuelta y no entran en las barriadas de Murillo, Martínez Montañés y Antonio Machado. A su vez, la línea 30 ya dejó de prestar servicio a Martínez Montañés y Las Letanías hace tres semanas. Por tanto, cuatro de las seis barriadas que conforman el Polígono Sur se quedan sin transporte público municipal. «Y sin tan siquiera avisar. No hay ni un solo aviso ni en las paradas ni en la web de Tussam. Se cree Sanz que el hecho de ocultar sus decisiones con una mordaza informativa impedirá que estas se conozcan o que no las sufran los vecinos y vecinas», ha remarcado la también responsable de los barrios con necesidades de transformación social en el PSOE municipal.

Sonia Gaya ha lamentado que el equipo de gobierno no sólo persista en su error de no recuperar el tradicional recorrido de la línea 30 con todas las garantías de protección para la plantilla de los conductores de Tussam, sino que ahora lo agrave dejando a más barriadas del Polígono Sur sin servicio de transporte público. "La decisión de José Luis Sanz es injusta y discriminatoria. En vez de garantizar una debida protección a los conductores a través de un acompañamiento de la Policía Local, Sanz ha preferido dejar sin autobús a cuatro de las seis barriadas del Polígono Sur", ha remarcado la concejala socialista.

