El doctor Rafael de Cabo aborda la longevidad saludable en la Academia de Medicina de Sevilla

El doctor Rafael de Cabo Moreno, Chief of the Translational Gerontology Branch at the National Institutes on Aging, National Institutes of Health ha impartido la conferencia magistral titulada Ayuno y Dieta para una Longevidad Saludable en la Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (RAMSE). El actofue presentado por el doctor José López Barneo, Académico de Número de la RAMSE y director Fundador del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS).

Durante su intervención, el doctor de Cabo, licenciado en Biología por la Universidad de Córdoba y doctor en Alimentación y Nutrición por la Universidad Purdue (Indiana, EEUU), ha descrito los avances realizados en los últimos 25 años de investigación sobre la salud y la enfermedad durante el envejecimiento. Presentó un amplio repertorio de herramientas médicas que actúan en diferentes aspectos del metabolismo y la fisiología del organismo para paliar afecciones asociadas a la edad, como la pérdida de masa muscular, la osteoporosis o el deterioro neurológico. Entre estas herramientas destacan especialmente la restricción calórica y el ayuno intermitente, que ayudan a preservar la función en etapas avanzadas de la vida.

Asimismo, se han discutido las implicaciones de los resultados de la investigación biomédica en el desarrollo de nuevas intervenciones orientadas a la prevención y tratamiento de múltiples condiciones crónicas en los adultos mayores. Ensayos clínicos llevados a cabo en los últimos años prometen generar muy pronto datos que demuestren si estos efectos son aplicables a la población general. Para ello, es necesario entender los procesos básicos del envejecimiento y cómo trasladarlos a la clínica para preservar y mejorar la salud y el bienestar humano.

La restricción calórica y sus beneficios en el envejecimiento saludable

En los últimos años se ha demostrado que, en general, la restricción calórica tiene un efecto beneficioso contra la mayoría de las enfermedades crónicas. Sin embargo, aún no se sabe con certeza qué aspectos de la restricción calórica son los responsables de estas acciones. Estudios actuales sugieren que sólo un porcentaje del efecto beneficioso depende de la cantidad de alimento ingerido, mientras que otros factores importantes serían la duración del ayuno y el momento del consumo de calorías.

A pesar de los avances ya realizados, el envejecimiento saludable es todavía un área de la investigación médica en fase inicial. Se espera que el desarrollo de este campo de la Medicina tenga un enorme impacto en la sociedad actual. "Es un honor contar con la presencia de una figura de primer nivel en el ámbito de la investigación, como es el doctorde Cabo. Su visita representa un hito para nuestra institución que refuerza nuestro compromiso con seguir enriqueciendo el diálogo y fomentando la colaboración entre profesionales", asegura el doctor Carlos A. Infantes, presidente de la RAMSE.

El envejecimiento saludable es un concepto que se refiere al proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a medida que las personas envejecen. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, permitiéndoles mantener su autonomía e independencia durante el mayor tiempo posible.

Este enfoque reconoce que el envejecimiento no es sólo un proceso biológico, sino también un proceso social y psicológico. Implica la adopción de estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades crónicas, el mantenimiento de la función física y cognitiva, y la participación activa en la sociedad.

La investigación en el campo del envejecimiento saludable busca comprender los mecanismos biológicos subyacentes al proceso de envejecimiento y desarrollar intervenciones que puedan retrasar o prevenir el deterioro asociado a la edad. Esto incluye el estudio de factores como la nutrición, el ejercicio físico, la estimulación cognitiva y el manejo del estrés, entre otros.