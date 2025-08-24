Una rama de gran tamaño se desploma sobre la plaza de San Pedro

El Servicio de Parques y Jardines ha intervenido hoy por la caída de una rama de grandes dimensiones de ficus en una zona previamente acotada dentro de la plaza de San Pedro. El gobierno municipal asegura que no hubo personas afectadas ni tuvo incidencia en el tráfico.

Los técnicos municipales apuntan que la caída se ha debido al fenómeno summer branch drop (estrés térmico). El equipo de José Luis Sanz sostiene que estos árboles singulares cuentan con inspecciones periódicas, riego de refuerzo en verano y sistemas de sujeción.

El suceso tiene lugar después que dos personas de 29 y 31 años resultaran heridas la madrugada del pasado lunes en la Alameda de Hércules. Ambos jóvenes fueron alcanzados por una rama de un árbol de gran porte que se desplomó sobre las doce y media de la noche. El suceso ocurrió a la altura del café Eureka, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Sevilla.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local, de los Bomberos y el servicio de Parques y Jardines, así como los sanitarios del 061, que atendieron a los dos heridos. Uno de ellos tenía tres costillas rotas y tuvo que ser trasladado al hospital. El otro, lesiones en una pierna.

Estrés térmico

La caída de ramas de ese falso plátano se debió al efecto continuado de la ola de calor sobre el árbol. Así lo confirmó la delegación de Parques y Jardines, que viene observando este fenómeno desde hace años en la ciudad.

Este fenómeno por el cual los árboles se desprenden de grandes ramas por el estrés térmico se conoce como summer branch drop, no se debe a una falta de agua, sino a un problema de adaptación a las altas temperaturas. Además es imprevisble, por lo que los técnicos de Parques y Jardines no pueden anticiparse. Sin embargo, lo que sí conocen en el Ayuntamiento es que las especies más vulnerables a estos desprendimientos son el Platanus hispanicus y algunas especies de ficus; en especial, los de mayor porte, como los de la plaza del Cristo de Burgos o los Jardines de Murillo.