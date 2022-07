El adelanto de los descuentos y las compras por internet desvirtúan el periodo de rebajas en Sevilla

Julio ya no es lo que era. Por muchos motivos. El calor cada vez llega antes, como suele decirse, y julio ya no es, junto a agosto, el mes clásico del verano. No es sólo por eso. Hay más razones por las que el séptimo mes del año ha perdido su esencia. Bastaba con darse una vuelta este viernes 1 de julio a primera hora de la mañana por las calles más comerciales del centro de la ciudad para darse cuenta. Aquella clásica marea de gente esperando la apertura de los grandes almacenes en las clásicas rebajas de verano en busca de la mejor ganga que cada año abría todos los informativos el primero de julio ha desaparecido. Y con ella, el entusiasmo y la espera de las ofertas se han esfumado. ¿Las razones? Las tiene claras el presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom), Tomás González.

"Desde 2012 no existe el periodo de rebajas como tal y eso hace que haya negocios que tengan ofertas todo el año. La Administración autonómica entiende que los periodos de rebaja hay que eliminarlos y de ello sólo se están beneficiando las grandes cadenas. Esto hace que el consumidor que estaba acostumbrado a comprar en rebajas esté totalmente desorientado", critica González.

El presidente de Aprocom se refiere a la aprobación de un real decreto ley de medidas "liberalizadoras" del comercio por parte del Gobierno de la nación en julio de 2012 por el que, entre otras cuestiones, se empezó a permitir abrir más horas y más días festivos a las tiendas y que éstas ofrezcan rebajas durante todo el año. Medidas a las que el Ejecutivo andaluz de entonces (PSOE) se unió y que posteriormente se ha mantenido en la legislatura del cambio de PP y Ciudadanos.

El sector señala que es imposible luchar contra el adelanto de los descuentos. En esta línea, Tomás González advierte de que el adelanto de la campaña de rebajas y las constantes promociones y descuentos que realizan algunos operadores comerciales supone la "desnaturalización" del concepto tradicional de rebajas, lo que a su vez "está llevando al fin de las mismas".

La verdadera esencia de las rebajas la resume muy bien el presidente de Aprocom: "Las rebajas de temporada se crearon para que el pequeño comercio pudiera deshacerse del excedente de una época concreta del año, verano o invierno, y para ello utilizaba precios más bajos hasta liquidar todo el estocaje antiguo antes de empezar a vender los productos de la siguiente temporada. La estrategia que las grandes cadenas están marcando ahora hace que nos encontremos permanentemente durante todo el año productos en ofertas con lo que tenemos es un periodo de lo que antes se llamábamos rebajas muy descafeinado", argumenta. "Al comercio local no le ha quedado otra que adaptarse a los adelantos de las grandes firmas", sentencia.

Hay otro factor más detrás de ese cambio de tendencia consumista: las compras por internet. Los dependientes consultados coinciden en la elevada venta diaria. "Tiene muchas ventajas. Se ofrece el servicio completo desde el mayor número de tallas hasta una gran posibilidades de entrega y devoluciones si es necesario. El cliente sale muy satisfecho con esta modalidad", apostilla Lourdes, trabajadora de Mango

El reflejo de todo ello se podía ver este viernes en la calle. Siguiendo el camino por el centro de la ciudad, a primera hora de la mañana son pocos los viandantes que pasean con alguna bolsa con rebajas. "Me he comprado un bolso de Bimba y Lola que ya tenía fichado", comenta Ana Luisa a la salida de la tienda en la calle Velázquez. Una de las dependientas de Zara en Tetuán comenta que pusieron el cartel de rebajas el pasado día 23 de junio. "No hemos notado esa gran afluencia de hace unos años, pero no está yendo mal la temporada", asegura a este periódico desde el anonimato.

El Corte Inglés, un icono de las rebajas cada temporada, tampoco ha esperado al clásico 1 de julio para ofrecer los descuentos de verano. Una semana después de lanzar las primeras ofertas tanto en web como en las tiendas físicas, con rebajas de hasta el 50%, fuentes de la compañía hacen un balance positivo. "El inicio ha tenido una buena afluencia para lo que podíamos esperar cómo está la situación actual y la subida de precios generalizada. Podemos decir que estamos superando expectativas", destacan.

En esta línea, los clientes mantienen que el precio de la ropa ha subido y que no hay tantos productos en rebajas como esperaban. "Las rebajas ya no son lo que eran", afirma Sara Mellado mientras mira con detalle los bolsos y carteras de una firma de lujo en el establecimiento de la Plaza del Duque. "Yo hace tiempo que lo compro todo por internet. Tienes de todo y de todas las tallas. En las tiendas está todo muy escogido", añade Merchi Rodríguez, que acompaña a Sara en su día de rebajas.