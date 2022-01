Las rebajas siguen llenando el centro de Sevilla

Sevilla vive la traca final de sus días navideños. El miércoles fue la Cabalgata del Ateneo, el jueves el día de Reyes Magos y hoy viernes el comienzo de las rebajas. Aún están abiertos los puestos de churros en los puentes y las atracciones en los muelles. Ya no es Navidad, pero la fiesta no para. Este fin de semana pondrá punto final al arranque del 2022, que ha sido abrazado en las calles por miles de sevillanos. Muchos de ellos coincidieron en visitar el centro de la ciudad en la primera mañana de rebajas. Todavía no se habían levantado las persianas y ya esperaban los clientes. Escenas que no por habituales no dejan de sorprender. Sí sorprendió la afluencia de uno de los comercios de la calle O'Donell. "Anoche me enteré que Uterqüe estaba en liquidación", comentaba una clienta en la cola, que salía de la tienda y ocupaba parte de la calle. "Llevo aquí más de 45 minutos", explicaba otra seguidora de la firma de Inditex, que está en proceso de disolución.

Las colas fueron un habitual a la hora de pagar en los establecimientos, que trataron de controlar el aforo y que los clientes llevasen la mascarilla puesta. A las compras con descuento se unieron muchos que querían descambiar regalos que no eran de su talla o de su agrado. "Vengo a ver si lo hay en verde", le contaba un cliente a una dependienta en la calle San Eloy. Otros se rindieron al ver cómo estaban las tiendas: "Mañana vuelvo a ver si hay menos gente, porque me niego a estar en sitios cerrados con tanta gente". Desde la Campana a la Plaza Nueva y desde la calle Cuna a la Plaza Magdalena se concentraba la mayoría de paseantes. O motoristas. Los aparcamientos destinados a ciclomotores y motocicletas se quedaron pequeños al poco de abrir los comercios. Los vehículos ocupaban las aceras y hacían parecer algunos puntos, como la calle San Pablo, las inmediaciones del Circuito de Jerez de la Frontera en un día de carreras.

La climatología ayudó a que la jornada fuera concurrida en las calles. A pesar del frío, las temperaturas oscilaron entre los 5 y los 15 grados, las nubes no hicieron acto de presencia y el sol brilló. Algo que también agradecieron los hosteleros, para los que la Navidad no ha sido tan buena como esperaban, según cuenta la Asociación Hosteleros Sevilla y Provincia. Los veladores gozaban de numerosos comensales a los que no parecía afectarles el principio de la temida cuesta de enero. Algunos restaurantes ofrecían ofertas a través de internet del 30 y el 40%. Varios ejemplos son Casa Manolo León, Panrallao o Tropiqual. Hostelería y comercio continúan de la mano en estos primeros días del año, alimentando el optimismo de la patronal. El presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom), Tomás González, señaló ayer que la ausencia de restricciones y la movilidad plena de los usuarios han contribuido a la recuperación de un 20% de la facturación perdida en la campaña navideña del pasado año, cuando la caída de las ventas superó el 40% con respecto al año anterior.

El comercio de Sevilla confía en que la campaña de las rebajas, que arrancó este viernes 7 de enero y abarca hasta el 28 de febrero, "cubra las expectativas" del sector, apuntale la "recuperación" ya registrada durante estas fiestas navideñas y deje la facturación cerca de los números de antes de que estallara la pandemia. González reconoce que aún queda recuperar la "plena normalidad" en el sector, que se verá resentido por la irrupción de la variante Ómicron. No obstante, el presidente de Aprocom entiende que el efecto en el comercio del incremento exponencial de los contagios será "puntual", más concretamente, en las próximas dos semanas cuando los expertos prevén que los casos alcanzarán su techo y empezará a descender la curva. "La campaña de las rebajas suele ser una continuación de la campaña navideña y nuestras previsiones son que se consolide la recuperación de las ventas" que se ha constatado en el periodo navideño, apostilló.

Si lo vivido el primer día de rebajas invernales se mantiene, los comerciantes cumplirán con creces sus objetivos. La sensación en las calles de Sevilla fue cercana a la normalidad previa a marzo de 2020, incluso teniendo en cuenta el avance progresivo e imparable del comercio electrónico. "Las navidades han sido una locura y ahora tocan los que descambian, así que tengo trabajo para rato", exponía un repartidor cargado de paquetes al que no le quedó más remedio que dejar su camioneta en doble fila frente a la iglesia de la Magdalena. Un punto que sirve de termómetro de la actividad comercial de las calles peatonales del centro. "Si siguen quitando calles para los coches, acabaremos con la carga y descarga en el puente de Triana".