La "rebelión" de los estudiantes de la US marca el inicio de un nuevo mandato

Un nuevo mandato en plena polémica. El equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla (US) tomó ayer posesión de su cargo en un ambiente marcado por las críticas estudiantiles ante la insistencia de la institución académica de mantener los exámenes presenciales pese a la tercera ola de contagios del Covid que sufre el país. Una falta de entendimiento que se ha traducido en la campaña viral en la que, desarrollada en las redes sociales y bajo el título de #rectorUSdimision, la delegación de la Facultad de Medicina ha llegado a pedir la dimisión de Miguel Ángel Castro como máximo responsable de la universidad.

Esta situación fue obviada en el discurso de Castro, un calco resumido del que pronunció el miércoles en el Palacio de San Telmo, durante su toma de posesión como rector ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Universidades, Rogelio Velasco. Lo más relacionado con este polémico asunto que se atrevió a expresar Castro fue su llamada al “consenso” en esta nueva andadura. “Si el virus no logra unir a esta sociedad, esta sociedad no tiene futuro”, aseveró. Pero nada más. Ni siquiera una línea dedicada a la defensa de la máxima presencialidad, como había acordado el consejo de gobierno en verano y al que sí se refirió la institución en un comunicado posterior.

Aunque en este discurso Castro obvió hablar de los exámenes del primer cuatrimestre –que comenzarán el 30 de enero–, sí lo hizo en una entrevista a la Cadena Ser, emitida ayer, en la que mantenía su postura sobre el formato de las pruebas. Para ello, lanzó la pelota al tejado del Gobierno andaluz, con el que ha mantenido más de una polémica estos dos años. El rector de la US, ante las advertencias del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para que toda la población andaluza permanezca en sus casas a partir de las 20:00 y evite las concentraciones de personas, pidió al titular de Salud que “si los exámenes no se pueden hacer de manera presencial que nos lo diga por escrito”. Por tanto, mientras no llegue esa indicación oficial, la evaluación en la Hispalense se seguirá desarrollando con “la máxima presencialidad” y sólo se permitirá el formato telemático para casos “justificados”.

Así lo confirmó la US en un comunicado enviado a última hora de ayer tras la reunión mantenida con los directores de centros. No hay marcha atrás. Ni siquiera tras la campaña que se ha viralizado en las redes sociales donde se llega a exigir la dimisión de Castro como rector al entender que no ha sido capaz de gestionar la situación de pandemia en la Hispalense. Así lo ha hecho saber la delegación de alumnos de la Facultad de Medicina mediante un comunicado, en el que expresa que “el Rectorado de la Universidad de Sevilla ya ha tenido suficiente margen de tiempo y oportunidades para demostrar que está a la altura para manejar esta crisis sanitaria, la cual no cesa en batir récords de contagios y hospitalizaciones en la tercera ola en la que nos encontramos”, a lo que añaden que “a día de hoy consideramos que las decisiones adoptadas distan mucho de ser las adecuadas ante tal siniestro panorama”.

“Esta noticia llega entre restricciones muy duras (y en previsión de otras que lo sean aún más) por parte de la Junta de Andalucía, desde la que se insta a la población a permanecer en sus casas, medida que parece contraproducente con la reunión de cientos de alumnos para realizar exámenes presenciales”, aseveran los estudiantes de Medicina, que concluyen el escrito afirmando que “ningún examen vale una vida cobrada”.

El vídeo viral de Ingeniería

A este ambiente, bastante crispado ya, se une un vídeo difundido también en las redes sociales en el que se observa la alta concentración de alumnos en los pasillos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) durante un examen parcial celebrado el jueves. En estas imágenes los estudiantes, aunque con mascarillas, no guardan la distancia oportuna de seguridad, lo que ha llevado a muchos universitarios a alertar del riesgo que supone mantener la evaluación presencial en febrero.

La dirección de esta escuela se reunió ayer para “reestructurar” los horarios de los exámenes con el fin de escalonar la entrada y salida de los alumnos. De este modo, se pretende evitar momentos de aglomeración como el que recogen las imágenes. También apelan a la responsabilidad individual de quienes accedan a a las instalaciones de la ETSI para que no formen grupos antes de empezar o cuando acaben las pruebas.