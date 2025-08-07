La remodelación de Plaza Nueva arranca a mitad de mes de la mano de Martín Casillas

La empresa Martín Casillas ha sido adjudicataria del contrato para la remodelación integral de la Plaza Nueva de Sevilla, una intervención largamente esperada que comenzará a mediados de agosto y que se prolongará hasta principios de 2027, con el horizonte electoral como fecha límite. El proyecto, promovido por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, cuenta con un presupuesto superior a los 4,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La actuación, de gran calado urbanístico, supondrá una transformación completa del pavimento y mobiliario de la plaza, así como una ampliación del espacio central que recuperará su tamaño original, anterior a las obras del tranvía de 2006.

Martín Casillas, firma con una dilatada trayectoria en obra pública en la ciudad, será la encargada de acometer esta transformación que afectará al que se considera el principal espacio urbano de representación institucional de Sevilla.

La intervención contempla la restauración de las zonas de mármol existentes, la colocación de granito gris en todo el perímetro que rodea los edificios —siguiendo el diseño del andén del Ayuntamiento— y la incorporación de un nuevo pavimento central que replicará la estética ya implantada en la plaza Virgen de los Reyes.

Se eliminará una de las dos marquesinas del tranvía, mientras que la que permanezca será sustituida por una estructura de forja más integrada en el entorno. También se renovarán los bicicleteros y bancos, respetando criterios de uniformidad estética y calidad de los materiales.

Uno de los aspectos clave del proyecto será la recuperación de la dimensión original del salón central de la plaza, que pasará de 88 x 48 metros a 105,7 x 59,4 metros. El rediseño permite ganar más de 1.300 metros cuadrados de superficie útil para el tránsito y la estancia, lo que refuerza la idea de devolver a Plaza Nueva su condición de espacio cívico y representativo.

Las obras arrancaron en octubre del pasado año con una fase preliminar centrada en la restauración de la trama de chinos que delimita el monumento a San Fernando. A partir de mediados de agosto, según ha confirmado a este medio el gobierno local, comenzará la ejecución del grueso del proyecto en tres fases, como ya adelantó este periódico. Una primera centrada en la zona de mármol, con una fase de duración de ocho meses; una segunda fase, con el adoquinado de granito, excepto frente al Hotel Inglaterra, que también contará con un plazo de ocho meses; y una tercera fase con una intervención final centrada en la zona hotelera con dos meses de duración.

La remodelación también contempla la renovación del arbolado y las farolas y la incorporación de iluminación artística tanto en la fachada del Ayuntamiento como en el monumento a San Fernando, dotando de mayor valor patrimonial y escénico al conjunto.

El calendario apunta a que los trabajos estarán concluidos poco antes de las elecciones municipales de mayo de 2027, lo que convertirá esta actuación en uno de los hitos urbanísticos del actual mandato.