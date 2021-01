Las reservas de sangre, bajo mínimos en Sevilla tras las fiestas navideñas

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTS) de Sevilla ha hecho un llamamiento a la ciudadanía debido al descenso que ha experimentado la donación de sangre de todos los grupos en los últimos días, lo que ha provocado que las reservas estén bajo mínimos. Una situación "muy complicada" que se hace extensible a toda la comunidad andaluza, según se ha indicado este lunes, igualmente, desde la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Familias.

Sevilla es una de las provincias andaluzas con mayor demanda debido a su elevada población y a la intensa actividad asistencial tanto de su sanidad pública como privada y donde se requiere una media de 270 bolsas de sangre diarias. Cantidades a las que actualmente no se está llegando "por un cúmulo de circunstancias", según indica el coordinador médico del CTS de Sevilla, Rafael Lebrero.

"Se ha juntado un poco de todo. La verdad es que es habitual en esta época del año que estemos cortos de sangre porque se acumulan muchos días festivos y el número de colectas baja. Este año, además, al coincidir con que ya las reservas no estaban altas de antemano por diferentes factores se ha llegado a una situación con reservas aún más bajas de los habitual", explica el doctor, que detalla que de ahí ese llamamiento "más especial". "Son llamadas que hacemos cuando las reservas bajan por debajo de un límite que, consideramos, puede comprometer la asistencia sanitaria", matiza.

El periodo post navideño es una época en la que tradicionalmente el número de donaciones baja, según el coordinador médico del CTS de Sevilla. Sin embargo, el año que acabamos de cerrar ha sido uno de los más atípicos vividos hasta ahora debido al coronavirus y de ahí la situación actual. El confinamiento provocó una caída en las donaciones así como un descenso en el número de colectas diarias, pero que se pudo ver compensado por la baja actividad quirúrgica, que, en cierto modo, redujo la necesidad de plasma en los hospitales. No obstante, en los últimos meses, la recuperación del ritmo habitual en los quirófanos, unido a ese descenso de donaciones, ha llevado, en palabras del doctor Lebrero, "a un final de año un poco más complejo de lo normal".

En cualquier caso, desde el CTS, aunque sin restar importancia a la "complicada situación" que atraviesa el banco de sangre en la actualidad, niegan la existencia de problemas y lamenta la difusión de "bulos" que, asegura, "han provocado una innecesaria preocupación en la ciudadanía".

"La cosa está complicada, pero hasta ahora no ha habido problemas. Se han publicado bulos que no han partido de nosotros y por eso quiero tranquilizar a la ciudadanía porque mucha gente se ha puesto en contacto con nosotros realmente asustada. Ni se han tenido que parar intervenciones ni tampoco se ha dejado de ofrecer una correcta asistencia sanitaria, pero sí que es verdad que tenemos que hacer un llamamiento para aumentar el número de donaciones para que no corramos el riesgo de que en un futuro próximo la situación esté peor", aclara.

Hasta el pasado mes de noviembre, las reservas de sangre en el CTS de Sevilla habían caído más de un 7% respecto al mismo periodo del año anterior y se contabilizaban un 25% menos de nuevos donantes. En este sentido, y sin tener contabilizado aún el año 2020 completo, Rafael Lebrero destaca que, "aunque las cifras serán algo peor, el número no será excesivamente malo". "A nivel global no ha sido un año tan malo pese a las incidencias que se han dado", manifiesta. Sí destaca la importancia de concienciar a la ciudadanía para que se inicie en la práctica de la donación. "La caída en el número de nuevos donantes sí es muy preocupante porque en un futuro sí nos traería problemas el hecho de que nuestro círculo de donantes no se fuera regenerando", indica.

Dónde donar sangre esta semana en Sevilla

Ante estas circunstancias, el CTS de Sevilla espera poder reponer en los próximos días las reservas de sangre necesarias de todos los grupos sanguíneos. En su llamamiento popular, tanto desde la web www.crtssevilla.org, como en los perfiles de Twitter y Facebook (@donantessevilla y www.facebook.com/crtssevilla, respectivamente), se indican tanto los equipos móviles disponibles en la provincia a lo largo de toda la semana, como los puntos fijos de donaciones ubicados en el Centro de Transfusión de la de la avenida Manuel Siurot s/n (junto al Hospital Virgen del Rocío) en horario de 8:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes y de 9:00 a 15:00 horas los sábados y el Hospital Virgen Macarena de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, con aparcamiento gratuito en ambos puntos de donación. Las condiciones físicas para donar pasan por tener entre 18 y 65 años, un peso superior a los 50 kilos y gozar de buena salud.

Martes 12

• Carmona: Aula Maese Rodrigo. 17.00 a 21.00 h.• Cazalla de la Sierra: Casa de la cultura. 17.30 a 21.00 h.• Palomares del Río: Centro de salud. 17.00 a 21.00 h.• Utrera: Hospital (Chare). 10.00 a 14.00 h.

Miércoles 13

• Carmona: Peña La Giraldilla. 17.00 a 21.00 h.• Pedrera: Caseta municipal. 17.30 a 21.00 h.• Sevilla: Parroquia de los Remedios. 17.00 a 21.00 h.

Jueves 14

• Carmona: Peña La Giraldilla. 17.00 a 21.00 h.• Pedrera: Caseta municipal. 17.30 a 21.00 h.• Tomares: Ayuntamiento. 17.00 a 21.00 h.

Viernes 15

• La Campana: Ayuntamiento. 17.00 a 21.00 h.• El Ronquillo: Local del Ayuntamiento. 17.00 a 21.00 h.• El Palmar de Troya: Pabellón cubierto. 17.00 a 21.00 h.• Sevilla: Club Santa Aurelia. 17.00 a 21.00 h.