El robo de un bolso deja a una niña encerrada en un coche en Sevilla

Una niña de cuatro años se quedó encerrada en su coche este lunes en Sevilla, después de que a su madre le robaran el bolso con las llaves del vehículo en su interior. Ocurrió a las tres de la tarde en la calle Salto de Alvarado, en el barrio de Santa Clara. La pequeña estuvo en el interior del vehículo durante unos 15 minutos, hasta que los Bomberos pudieron rescatarla partiendo el cristal de una ventanilla.

La madre acababa de recoger a la niña del colegio. Abrió su coche, que estaba aparcado en la puerta del centro escolar, y dejó que la menor se subiera a su silla infantil. Mientras, ella dejó el bolso y su abrigo en el asiento contiguo al de la pequeña. Tras abrochar el cinturón de seguridad de la niña, se dio cuenta de que alguien había abierto la puerta izquierda y se había llevado su bolso. En ese instante no había nadie en la calle, pues la hora de salida de su hija no había coincidido ese día con la salida general del resto de niños.

En ese momento, estando ella fuera y la niña dentro en su silla, el coche se cerró automáticamente. La mujer no pudo ver a la persona que le robó el bolso. "Primero intenté romper el cristal yo misma con alguna piedra, pero no había ninguna cerca. Y tampoco me atrevía porque podían saltar fragmentos y herir a mi hija", explicó a este periódico la madre afectada.

Afortundamente llevaba consigo el teléfono móvil, así que optó por llamar al 112 explicando lo que ocurría. En menos de 15 minutos llegaron siete bomberos y dos policías, que partieron la ventanilla del conductor, que era la más alejada al lugar en el que estaba la menor. Antes, había intentado que la pequeña se desabrochara, gritándole desde la calle, pero lo único que había logrado era que se pusiera más nerviosa y rompiera a llorar.

Después, en el momento de la fractura del cristal, la madre logró indicar a la menor que se cubriera con su abrigo, por si saltaba alguna esquirla. Los bomberos también colocaron unas cintas para aguantar la luna y evitar algo la dispersión de los fragmentos de vidrio.

La niña fue rescatada ilesa y se encuentra bien. La madre tuvo que cambiar la cerradura de su casa, porque en el bolso llevaba las llaves de la misma y un documento en el que aparecía su dirección, y también la de su hermana, cuyo domicilio rezaba en otro documento. Además, ha tenido que cambiar la llave del coche para que no lo puedan sustraer otro día que vuelva al colegio y lo deje aparcado en las inmediaciones.

Cuando llegó al taller en el que le repararon el cristal, se encontró con otra mujer a la que habían robado de la misma forma, aunque su hijo no quedó atrapado. Varias personas le han dicho que ha habido numerosos robos siguiendo este mismo modus operandi en la zona.

Además del susto, para la víctima este robo supone un perjuicio económico importante, pues en el bolso llevaba 250 euros en metálico. El propio bolso cuesta unos 200 euros y dentro había varios aparatos cuyo valor supera los 100 euros y otros objetos de valor. El cambio de cerradura de su casa le costó otros 170 euros.

A pesar de ello, la mujer se mostró agradecida a las personas que le ayudaron, que le prestaron dinero y le facilitaron el pago mediante el teléfono móvil. También varios miembros del personal del colegio salieron para acompañarla durante el tiempo que la menor estuvo atrapada en el coche.