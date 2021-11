La Policía pide que no se dejen las llaves de casa dentro del coche

La Policía Nacional pidió este jueves a la ciudadanía que no dejen las llaves de casa dentro del coche. En los últimos meses se han registrado en Sevilla una gran cantidad de robos mediante este método. Los ladrones fracturan el cristal de un vehículo aparcado y buscan las llaves de una vivienda. Luego comprueban la dirección del domicilio en los papeles del coche y sólo tienen que dirigirse a la casa y abrir la puerta con las llaves sustraídas.

Así operaban al menos dos bandas desmanteladas en los últimos meses por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Una abría los coches aparcados en las inmediaciones de Isla Mágica, pues los delincuentes sabían que los propietarios del vehículo pasarían horas dentro del parque temático y tardarían en regresar a casa. La otra se dedicaba a robar en automóviles en lugares de veraneo, como Matalascañas y Mazagón, para desplazarse a Sevilla inmediatamente y entrar en las viviendas.

En una nota de prensa emitida este jueves, la Policía Nacional informó de que los agentes del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla están intensificando el trabajo ahora que se aproxima la Navidad, y alertando sobre los métodos que usan los delincuentes para perpetrar los robos en las viviendas.

Los investigadores han podido comprobar cómo se ha repetido esta forma de actuar y cómo los delincuentes actúan con total tranquilidad, ya que tienen controlados a los moradores de los domicilios que se encuentran pasando el día fuera, bien en una zona comercial o en un lugar de diversión, y de forma habitual dejan las llaves de sus domicilios en el interior de sus vehículos. Por ello, la Policía recomienda que no se dejen las llaves de casa en el interior de los vehículos.

Además, da una serie de consejos para reducir la probabilidad de sufrir un robo. Así, cuando se salga de casa, las puertas y ventanas deben estar cerradas, sobre todo las de acceso a patios, que suelen ser zonas desprotegidas y con riesgo mínimo para los delincuentes. Siempre ha de cerrarse con llave, aunque sólo se salga por un instante de la vivienda.

En el supuesto de que se haya perdido un juego de llaves, o acabe de mudarse, es bueno cambiar las cerraduras. Siempre que sea posible, es conveniente guardar los objetos de mayor valor en una caja de seguridad. Es aconsejable realizar un inventario con fotos de dichos objetos, en las que se vea el número de serie, marca y modelo. En el caso de los aparatos electrónicos, una opción es personalizarlos con alguna marca. Todo ello permitirá su identificación en caso de robo.

Para no dejar pistas de que la casa está vacía, ha de cuidarse que la abundancia de correo en el buzón no delate la ausencia. Puede pedirse a algún vecino de confianza que retire la correspondencia con frecuencia. No han de contarse los planes de verano a desconocidos ni tampoco en las redes sociales, pues puede darse demasiada información que puede ser aprovechada por los ladrones.

La Policía recomienda que se transmita una apariencia de que la vivienda está habitada, pues ese es "un seguro de prudencia muy eficaz". Así, no se deben bajar del todo las persianas y puede valorarse la instalación de un reloj programable que ilumine la vivienda por zonas, encendiendo y apagango luces y algunos electrodomésticos de la casa en horarios distintos.

En el caso de que, al regresar, se encuentre uno la puerta de su casa abierta, o una ventana rota, no debe entrarse. Lo ideal es llamar inmediatamente a la Policía. No ha de tocarse nada del interior de la vivienda, pues pueden destruirse posibles pruebas. Por supuesto, no debe facilitarse la entrada en el inmueble a personas desconocidas y ha de exigirse siempre acreditación a los representantes de los servicios técnicos, como la luz, el gas o el agua, y confirmar estas visitas de manera telefónica.

Si uno se va de vacaciones, la Policía plantea que se instale una puerta de seguridad, un cerrojo y una alarma. No ha de desconectarse el timbre, que es una señal inequívoca de ausencia. Sólo se debe decir la marcha a los más allegados dónde y cómo pueden localizarnos en caso de urgencia. También es bueno dejar la llave a una persona de confianza para que haga visitas periódicas y recoja la correspondencia. En el caso de que haya animales de compañía, éstos no deben quedarse solos, pues necesitan ser atendidos adecuadamente y también la falta de cuidados puede revelar la ausencia de los moradores.