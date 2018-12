Robo con violencia a la dueña de un hostal de Estepa

Una vecina de Estepa fue asaltada el pasado viernes 21 de diciembre por un delincuente que la golpeó para robarle. Los hechos ocurrieron pasada la una de la madrugada, cuando la víctima salía de trabajar en el Hostal Larios, que regenta su familia en la avenida de Andalucía de esta ciudad.

La agresión se produjo cuando la mujer se dirigía a su coche, que había aparcado a unos cincuenta metros del hotel en la calle Antequera.

Según explicó la víctima a este periódico, fue abordada por la espalda por un hombre de complexión fuerte y que le llegó a hablar en rumano. El individuo le robó el bolso y unos regalos de Navidad que llevaba consigo. La golpeó con fuerza y le asestó un puñetazo para que ella no se resistiera.

"Llegó a tirarme al suelo y siguió golpeándome. Le pedí que no me pegase más, que se llevase lo que fuera pero que no me pegase", indicó la mujer.

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre este robo con violencia, pero no ha sido detenida todavía ninguna persona.

La víctima añadió que el suyo no ha sido el único robo reciente ocurrido en Estepa en los úlitmos días. Otra persona ha denunciado también que tres individuos la persiguieron en un coche blanco cuando se dirigía a su casa. Ambos episodios han generado una cierta alarma en el municipio.