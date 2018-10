Arranca este jueves el Festival Caravan Sur

Desde este jueves hasta este sábado se celebra la segunda edición del Festival Caravan Sur en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

El cartel está compuesto por The Original Blues Brothers Band, The Skatalites, Reincidentes, Marky Ramone, Miguel Campello, Eskorzo, Antílopez & La Banda Ancha, O'Funk'illo, Aterciopelados, La Jungla Band, The Milkyway Express, Pink Tones (grupo tributo a Pink Floyd), Al Dual, La Pompa Jonda y el ganador del Concurso de bandas del Festival Caravan Sur Sevilla 2018.

Así, este jueves a las 21:30 actúa The Skatalites, a las 22:40 Eskorzo, a las 23:45 O'Funk'illo, a las 01:00 Reincidentes y a las 02:10 La Jungla Band. Este viernes a las 21:30 le toca el turno a Pink Tones, a las 22:35 a The Milky way Express, a las 23:35 a The Original Blues Brothers, a las 00:55 Marky Ramone y a las 02:10 Al Dual.

Por último, este sábado a las 21:00 actúa Indian Dolls (ganador del Concurso de bandas del Festival Caravan Sur Sevilla 2018), a las 22:25 Aterciopelados, a las 23:30 Antílopez & La Banda Ancha, a las 00:50 Miguel Campello y a las 02:10 La Pompa Jonda.3 Más Entradas en wegow.com.