El gobierno de Sanz elimina la atención sin cita previa en los distritos de Sevilla

Se anunció a los pocos meses de que José Luis Sanz llegara a la Alcaldía de Sevilla como uno de los grandes avances de la administración local. La atención ciudadana en los distritos de la ciudad ya no requería de cita previa. Se trataba de una medida pensada para aquellos vecinos que sufren la brecha digital, esto es, que carecen de acceso a internet o tecnología adecuada para realizar dicho trámite de manera telemática. Cuando han pasado 15 meses de que se pusiera en marcha este servicio, el gobierno local lo elimina. El motivo, "los numerosos inconvenientes" que tal medida ha generado.

Fue en agosto de 2023 cuando el concejal de Transformación Digital y Participación Ciudadana, Juan Bueno, informó de que a partir del 1 de septiembre de ese año los sevillanos podían acudir sin cita previa a los distritos para que fueran atendidos. Lo harían, eso sí, en horario de mañana. El de la tarde quedaba reservado para quienes acordaban la cita. Se implantaba, así, un sistema híbrido en dicho servicio.

El edil popular recordaba en aquella rueda de prensa que la atención con cita previa se generalizó durante la pandemia del Covid. La crisis sanitaria se había dado oficialmente por terminada un mes antes, según acuerdo del consejo de ministros. No había, por tanto, razón alguna para mantener esta medida. Bueno, además, aludía al problema de numerosos sevillanos que padecen la brecha digital, bien por no tener acceso a internet, no contar con dispositivos electrónicos o no tener dificultades en la gestión telemática.

"Largas colas y tiempos de espera"

Quince meses después, una resolución del coordinador general de Hacienda y Participación Ciudadana acaba con esta posibilidad. En el escrito (al que ha tenido acceso Diario de Sevilla), este responsable manifiesta que "la eliminación del sistema de cita previa ha puesto de manifiesto numerosos inconvenientes para poder prestar a los ciudadanos una atención permanente satisfactoria, ya que provoca con frecuencia largas colas y tiempos de espera, así como menores posibilidades de planificar y organizar el trabajo".

Tras esta exposición de motivos, se resuelve "establecer desde el 25 de noviembre de 2024, en las oficinas de atención en materia de registro, ubicadas en las sedes de los distritos municipales, la prestación del servicio de atención presencial, con cita previa, en horario de mañana". Por otro lado, se mantendrá la atención presencial, con cita previa, en los días en que se preste el servicio en horario de tarde.

En la rueda de prensa ofrecida por Bueno en agosto de 2023 se comunicó que los horarios de atención sin cita previa eran de lunes a viernes, de 8:30 a 15:00. Servicio que ahora desaparece para realizarlo mediante cita previa. Por la tarde continúa de igual modo, con cita previa, de lunes a jueves, de 17:00 a 20:30.

Lo que dijo el Defensor del Pueblo

A principios de este año, la regulación de la cita previa motivó una de las resoluciones del Defensor del Pueblo Andaluz a raíz del registro de una queja dirigida a la Diputación de Sevilla. En ella se reconocía la utilidad de esta fórmula en las administrraciones, especialmente las locales y provinciales, a la hora de atender a los ciudadanos, pues contribuye a mejorar la organización y también evita los desplazamientos de los vecinos. Sin embargo, hacía hincapié en que, pese a todas estas ventajas, no puede convertirse en requisito obligatorio para todas las gestiones.

La resolución de la oficina que dirige Jesús Maeztu exponía lo siguiente: "cuando la cita previa deja de ser una opción o una modalidad para el ciudadano y se convierte en un requisito obligatorio y necesario para acceder a la Administración, sin alternativa posible, entonces, lo que era una magnífica innovación pasa a convertirse en una imposición injusta e injustificada, que puede comportar una restricción indebida en el derecho de las personas a acceder a los registros y dependencias administrativas dentro del horario de atención al público". "Al limitarse la posibilidad de obtener cita previa al uso de medios telemáticos se está dejando fuera del sistema a todas aquellas personas que no tienen acceso a internet o no disponen de los equipos o los conocimientos para acceder telemáticamente a la Administración", concluía el escrito. Como respuesta, la Diputación se comprometió a suprimir la obligación de la cita previa en la atención a los ciudadanos y a "estudiar" este servicio sin tal requisito.

Las directrices del Defensor del Pueblo Andaluz chocan frontalmente con la resolución de la Delegación municipal de Hacienda y Participación Ciudadana, donde a partir del próximo lunes la cita previa se convierte en requisito indispensable para que los sevillanos sean atendidos en los distritos.