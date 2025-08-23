Sanz lamenta la negativa de Adif a ceder la estación de Plaza de Armas: "Su gestión está siendo lamentable"

José Luis Sanz ha reconocido que el gobierno local que sigue interesado en que la antigua y emblemática estación de trenes de Plaza de Armas pase a ser de titularidad municipal y acoja nuevos contenidos, "pese a la negativa" del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), con quien está en conversaciones desde hace un año. "Nosotros ya le hicimos llegar a Adif, en su momento, la idea o la intención que podía tener este equipo de gobierno de adquirir la Estación de Córdoba", ha señalado el alcalde de Sevilla. "Nos dijeron que no les interesaba y que iban a volver a intentar comercializarla, con pocos resultados".

El regidor sevillano ha afirmado que el Ayuntamiento "seguirá teniendo interés" en lo que a la adquisición del edificio se refiere, "porque creo que es un inmueble emblemático de la ciudad que podría tener unos contenidos mucho más interesantes", sin olvidar su ubicación estratégica, a pocos metros del Museo de Bellas Artes. En una entrevista con Europa Press, Sanz ha señalado que la gestión de Adif "está siendo lamentable".

El recinto acogió tráfico ferroviario hasta el 29 de septiembre de 1990, siendo después objeto de una profunda reforma de cara a la Exposición Universal de 1992, cuando fue utilizado como Pabellón de Sevilla. A partir de 1999, el monumento comenzó a funcionar como centro comercial y de ocio, con reformas como una nueva vidriera de acero y cristal que cierra la zona de andenes en el lado opuesto a la antigua vidriera.

El recinto, con una superficie bruta alquilable de 8.809 metros cuadrados y 1.279 metros cuadrados más para terrazas de restauración, fue sometido hace pocos años a obras de conservación por un importe de más de 1,6 millones de euros y, como señaló entonces Adif, tras salir varias veces a concurso su explotación, ningún inversor privado se ha hecho cargo de su gestión.

ANTIGUAS ATARAZANAS Y TEATRO LOPE DE VEGA

En cuanto a las Reales Atarazanas, "llamada a ser otro de los grandes reclamos turísticos de la ciudad", Sanz ha recordado que el contenido de este gran contenedor cultural no depende del Ayuntamiento, "ni siquiera de la Junta de Andalucía", sino de la Fundación Cajasol. "Estoy convencido de que el presidente de esta entidad presentará un gran proyecto y nos sorprenderá. A mí me gustaría que ese proyecto tuviera alguna relación con el 29", en alusión al centenario de la Exposición Iberoamericana que se conmemora dentro de cuatro años.

Con respecto al Teatro Lope de Vega, Sanz cree que su reapertura "va a ser antes de septiembre de 2026, pero tampoco quiero decirlo". "Se cuestionaba que lo hubiéramos cerrado y hacía falta la instalación de un nuevo telón ignífugo, que no tenía, y se cierra, fundamentalmente, por una instalación eléctrica lamentable".

El alcalde ha recordado que, aparte del nuevo telón, el teatro contará un nuevo elevador escénico en el escenario, se sustituirán las carpinterías metálicas y de madera, se llevará a cabo la limpieza de la cúpula y la sustitución de la iluminación de sala y de la lámpara monumental, así como de proyectores bifocales.