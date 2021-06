El sector hotelero se reactiva con más del 70% de establecimientos abiertos en Sevilla

La luz se ve y está encendida en tres de cada cuatro hoteles sevillanos tras las reaperturas de esta última semana. El fin del estado de alarma en el mes de mayo ha provocado el mayor movimiento en el sector desde el inicio de la pandemia, con varias reaperturas a partir del 14 de mayo. Junio se ha iniciado con más del 70% de los establecimientos en servicio tras 14 largos meses sin apenas ingresos ni clientes.

Según los datos facilitados por la Asociación de Hoteles de Sevilla, sólo hay un establecimiento de cinco estrellas cerrado, el Gran Meliá Colón, que ya ha anunciado su regreso para el próximo otoño con una oferta renovada. El resto, tras la reapertura del Palacio de Villapanés esta semana, reciben ya clientes.

El mayor cambio de esta primavera se ha notado en los hoteles de cuatro estrellas. Negocios que no habían abierto desde el mes de marzo de 2020, como el hotel Las Casas de la Judería, han abierto sus puertas en estos primeros días de junio. Así, de 57 establecimientos de esta categoría, sólo catorce permanecen cerrados. Los Seises by Fontecruz, La Posada del Lucero, H10 Casa de la Plata, Cervantes, Rey Alfonso X, Sevilla Kubb, Las Casas del Arenal y Bécquer han abierto en el último mes. Pero aún siguen sin planes de apertura inmediatos hoteles grandes como Meliá Sevilla, dos AC Sevilla (Forum y Torneo), el Alcora o el Hesperia Sevilla. A partir de tres estrellas el número de reaperturas no es tan alto, con tan sólo dos nuevos anuncios del Reyes Católicos y Las Casas de los Mercaderes.

Según explican fuentes de la asociaión, son los establecimientos independientes, de carácter familiar los que aún no se han planteado abrir de nuevo sus negocios. Todos los que hasta ahora están funcionando coinciden en que a mediados del mes de mayo comenzó a repuntar el número de turistas en Sevilla, con clara tendencia del nacional frente al internacional, que se espera que vuelva con fuerza a partir de septiembre, cuando comience en Sevilla su nueva tempoarada alta.