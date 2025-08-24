Sed urbana: Sevilla sólo tiene una fuente por cada 4.092 habitantes

Sevilla sólo tiene 168 fuentes públicas de agua potable. De ellas, 103 están en la calle y las restantes se encuentran dentro de los parques y jardines de la capital andaluza. Esto supone una proporción de una fuente por cada 4.092 habitantes. Si se tiene en cuenta que una parte importante de ellas están ubicadas en el centro histórico, donde hay 36, la ratio sería mayor debido al elevado número de turistas que visitan la ciudad. A pesar de que en los últimos años se han incrementado estos surtidores, siguen surgiendo voces críticas que denuncian la escasez de fuentes, sobre todo después de días de intenso calor como los sufridos este mes de agosto.

Un reciente informe de Emasesa muestra cómo los distritos más poblados de Sevilla tienen pocas o ninguna fuente. Triana, por ejemplo, sólo tiene dos fuentes, una en la plaza de San Martín de Porres y otra muy cerca, en la Ronda. Eugenia González, vecina de este barrio, reclama la necesidad de más fuentes en la zona. "No encuentro que estén en mala condición, pero hacen falta muchas más", dice, con aire cansado, mientras vuelve al viejo arrabal de un paseo por el centro. En Triana viven más de 46.000 personas, lo que supone una fuente por cada 23.000. La vecina recalca cómo hoy en día ni los bares ofrecen un vaso de agua. "Parece que te están dando un regalo", apunta.

En un simple paseo por el casco histórico, pueden verse entornos sin sombra y altamente transitados, sobre todo por turistas, que dejan imágenes de largas colas en las escasas fuentes que hay. “Se forman colas de gente esperando, lo veo siempre en la Plaza de la Inmaculada”, comenta la misma señora, en referencia a la plaza del Triunfo. “La gente que viene de fuera no está acostumbrada a estos calores tan grandes”, añade Eugenia González. La falta de fuentes revela una necesidad básica que obliga a muchos a consumir en comercios, un coste añadido con el que no todo el mundo está de acuerdo.

Sevilla es un destino turístico altamente demandado, con casi 8 millones de pernoctaciones en 2024, según datos provisionales de las encuestas de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). En este contexto, la escasez de fuentes en la zona repercute en la experiencia de quienes visitan la ciudad. Turistas acalorados, con los colores subidos, en busca de un lugar en el que refrescarse son estampas habituales en el entorno monumental de la capital andaluza.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, inició en 2018 un plan para aumentar notablemente la red de puntos públicos de agua potable. Como parte de esta estrategia instalaron 21 nuevas fuentes en todos los distritos, incluyendo un nuevo modelo adaptado para menores, personas mayores y personas de diversidad funcional. Era un modelo llamado brotes, que tiene varios surtidores en diferentes niveles. En aquel momento, el que fuera vicepresidente de Emasesa, aseguró que iría aumentando de forma progresiva el número de fuentes. En 2016 había 65, sin incluir las de los parques.

Varias personas rodeadas de palomas en la plaza de América. / Antonio Pizarro

Desde entonces hasta ahora el mapa de fuentes de agua potable en Sevilla no ha cambiado sustancialmente. Con 65 en 2016, la ciudad presenta solo 39 surtidores más en nueve años. “No hay suficientes fuentes, y las grandes que al menos servían para refrescarse un poco, apenas funcionan, como en el parque de María Luisa”, comentan Manuela Domínguez e Isabel Martín, dos señoras que pasean por las Setas.

Ambas insisten en la necesidad de que haya fuentes por los barrios más alejados del centro, donde “apenas se encuentra ninguna”. La falta de estructuras hídricas convierte el paseo en una "prueba de resistencia bajo el sol". Los datos avalan este comentario. Sevilla Este, el barrio más poblado y extenso de la capital, donde residen más de 100.000 habitantes, sólo tiene cinco fuentes, al margen de las de los parques. Y, una vez más, también existe desigualdad en esta materia. El Polígono Sur, que repite año tras año como el barrio más pobre de España según los niveles de renta, no tiene ni un sólo punto en el que refrescarse.

La ciudad sale perdiendo si se compara con otras grandes capitales. Barcelona, por ejemplo, cuenta con cerca de 1.700 fuentes públicas de agua potable, según datos oficiales del Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Con una población de 1.732.066 habitantes, la ratio de fuentes por ciudadano es de aproximadamente una por cada 1.019. Esta disparidad de datos entre las dos capitales autonómicas refleja una brecha en el acceso gratuito al agua en los espacios urbanos. Por habitante, Barcelona dispone de más de cuatro veces el número de bebederos públicos que Sevilla.

El asunto de las fuentes también ha sido criticado desde los partidos políticos. El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla presentará una propuesta en el próximo Pleno municipal de septiembre para que se cuadruplique el número de fuentes de agua "potable, pública y gratuita". El concejal Fernando Rodríguez Galisteo explicó que “Sevilla es, de las grandes capitales españolas, la que menos fuentes públicas de agua potable tiene en sus calles y plazas. A pesar de ser una de las ciudades más calurosas, con hasta seis meses de altas temperaturas al año, y con menos sombra”.

Fuentes del Ayuntamiento informaron a este periódico de los próximos añadidos a la red de fuentes de agua potable en Sevilla. La administración local prevé que para 2026 todos los parques de la capital tengan al menos un punto de agua potable. Actualmente, están trabajando en la incorporación de 20 fuentes en distintos parques urbanos, empezando por la plaza Manuel Garrido dentro del parque infantil. Sin embargo, no aportaron datos sobre futuras fuentes ubicadas en la vía pública.