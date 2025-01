Sevilla ya tiene Presupuestos para 2025, con el apoyo de Vox y la oposición de la izquierda

Sevilla ya tiene Presupuestos para 2025. Cuando han transcurrido tres semanas del nuevo año, la capital andaluza posee cuentas para el ejercicio económico. Una situación muy distinta a la vivida en 2024, cuando no salieron adelante hasta agosto. Para ello, ha resultado fundamental el apoyo de Vox, que se convierte, así, en el aliado del equipo de José Luis Sanz no sólo para este aspecto fundamental en la gobernanza de la ciudad, sino también para otras propuestas clave planteadas por el PP recientemente, como la regulación de los pisos turísticos. Respaldo que ha evidenciado en el Pleno celebrado este miércoles la división del Ayuntamiento hispalense en dos bloques irreconciliables: el de la derecha y la izquierda.

El "tripartito bloqueador" -expresión que tanto usó Sanz el año pasado- se ha quedado ya muy atrás en la política municipal. Vox ha dejado de ser ese chino en los zapatos del alcalde. Se ha convertido en el aliado "natural" para aplicar sus propuestas. Una nueva situación evidenciada en el Pleno de este miércoles, donde se han aprobado los Presupuestos de 2025 gracias al apoyo del partido de Santiago Abascal. Todo ha funcionado según lo previsto. Las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos-IU no han salido adelante ante la negativa de Vox y PP, mientras que las cuentas de los populares se pondrán en marcha gracias al voto afirmativo de las dos formaciones de derecha.

Una sesión donde se ha procedido en varias ocasiones al desalojo de los asistentes y que ha venido precedida de protestas a las puertas del Ayuntamiento por parte de sindicatos y otras organizaciones contrarias a los principios de Vox. El apoyo de este partido se ha convertido en el asunto estrella de un Pleno en el que desde la izquierda se ha advertido del retroceso que esta "alianza" supone en los derechos sociales de diversos colectivos, así como en las políticas de "progreso" de la ciudad. Desde la derecha, por contra, se defienden estas cuentas, donde el dinero para políticas sociales no ha menguado, simplemente "se ha redirigido", como ha señado el concejal de Hacienda, Juan Bueno.

El Ayuntamiento queda, así, dividido en dos bloques donde el entendimiento resulta muy complicado. Derecha e izquierda. Uno en el gobierno -o cooperando con él- y otro en la oposición. No hay voluntad de acercamiento alguno, más allá del que han tenido PP y Vox tras un primer año de mandato irreconciliable.

Sanz y Muñoz

"Sí, yo ya tengo lo que quería". Son las palabras con las que ha comenzado su intervención el alcalde para responder al líder de la oposición, el socialista Antonio Muñoz. Sanz ha cumplido el objetivo anunciado tras el verano. Tener un Presupuesto para 2025 aprobado en tiempo y forma. Nada que ver con lo ocurrido en 2024, cuando requirió de una cuestión de confianza. Al regidor hispalense no le preocupa en absoluto lo que pueda suponer la alianza con Vox. "No veo la ultraderecha en este Ayuntamiento", ha afirmado. Por contra, y llevando el debate presupuestario al nacional, ha asegurado que "sí veo a partidos que pactan con los herederos de ETA, con los que quieren desmantelar nuestro país y los que tienen en Madrid un laboratorio experimental para desmantelar nuestro Estado de Derecho". Una referencia absoluta a las políticas de Pedro Sánchez, no sin echarle en cara a Muñoz que haya "aportado poco" al proyecto presupuestario planteado por su equipo, pues en el ánimo del portavoz del PSOE sólo hay "un intento de hacer ruido y generar crispación".

Muñoz, en su intervención anterior, ha recordado a Sanz que ya llevaba tiempo intentado que Vox fuera su socio, objetivo "abortado por sus mayores", en referencia al impedimento por parte del PP andaluz a la entrada del partido de Abascal en el gobierno de Sevilla antes de las eleccione europeas de 2024. "Ya tiene su socio preferente", ha referido el portavoz del PSOE, quien ha advertido que "la ciudad tendrá las políticas más reaccionarias de las últimas décadas". "El destino de Sevilla se ha decidido desde un despacho de Madrid", ha asegurado el que fuera alcalde hispalense hasta 2023, en alusión a las gestiones de las últimas semanas entre las cúpulas de PP y Vox en la capital española para alcanzar el acuerdo presupuestario.

"Se le ha caído la careta de moderado", ha insistido Muñoz, quien también ha alertado a Sanz de que a partir de ahora no contará con apoyos de su partido -como ocurrió en 2023- para ninguna iniciativa: "No nos busquen cuando sus socios les fallen. Borrón y cuenta nueva. Mire usted desde este momento hacia la extrema derecha". Afirmación a la que ha seguido otra no menos contundente: "Es el peor alcalde de la democracia reciente. No deja de meterse en charcos innecesarios, como el de la Feria. Tiene la habilidad de decir una cosa y la contraria".

Hornillo y Peláez

Desde Podemos-IU, su portavoz, Susana Hornillo, ha considerado que con la aprobación de los Presupuestos, gracias al apoyo de Vox, el alcalde "abre las puertas del Ayuntamiento al trumpismo". Tanto Hornillo como Ismael Sánchez alertaron del "retroceso" en políticas sociales que supondrá este respaldo y de la pérdida de derechos de distintos colectivos, como el LGTBI, las mujeres o los inmigrantes. Hornillo, incluso, ha aludido en su intervención al "poder mediático de Ana Rosa Quintana" en la puesta en práctica de "las políticas de retroceso de la derecha".

Por su parte, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha defendido, sin tapujos, el objetivo de su partido de eliminar cualquier herencia socialista en los Presupuestos de la ciudad. Ha abogado por que estas cuentas se traduzcan en inversiones necesarias para los sevillanos. No ha disimulado su intención de dejar a cero euros las partidas para "inmigración ilegal". Ha subrayado, eso sí, las ayudas a los comerciantes de los mercados de abastos, a las "madres abandonadas" y a "las matratadas en la prostitución", entre otras apuestas sociales, "sin ideología ni para beneficiar a grupos afines a la izquierda".

Peláez, no obstante, ha avisado al gobieno del PP de que el acuerdo para los Presupuestos de 2025 "no supone un cheque en blanco". Por tal motivo, ha exigido a Sanz "ejecución, limpieza, seguridad y mejora de los servicios públicos", premisas que siempre ha puesto por delante Vox en este mandato.