Sevilla acoge una jornada sobre el potencial del biometano en Andalucía

El próximo viernes 24 de octubre, el espacio Muelle 21 acogerá la jornada “Biometano en Andalucía: Gas renovable por y para el territorio”, un encuentro profesional organizado por Grupo Joly – Diario de Sevilla, con la colaboración de Sedigas – Asociación Española del Gas, que reunirá a expertos, empresas energéticas y representantes del ámbito científico y agrario para analizar el papel estratégico del biometano en la comunidad andaluza.

La sesión comenzará a las 10:30 horas, tras la recepción de asistentes, con la bienvenida de David Fernández, director de Diario de Sevilla y la intervención inaugural de Joan Batalla, presidente de Sedigas.

El programa incluye dos mesas redondas centradas en los retos, oportunidades y alianzas necesarias para el desarrollo del biometano. La primera, “Desarrollo, diseño y operación de las plantas de biometano en Andalucía”, abordará la implantación de estas infraestructuras en el territorio andaluz. Participarán David Piñeiro, director general de AGR Biogás; Héctor Palacios, responsable de Renewable Gas Trading en Moeve; y Antonio Gabriel Aguilar, delegado en Andalucía de Nedgia – Grupo Naturgy.

La segunda mesa redonda, “Construir alianzas con el territorio”, se centrará en la cooperación entre administración, sector agrario e industria para impulsar proyectos ligados al gas renovable. Intervendrán Fernando G. Fermoso, investigador del CSIC; Cristina Pascual , responsable de licencia social de Genia Bioenergy; Eduardo Martín, secretario general técnico de ASAJA Sevilla; y Naiara Ortiz de Mendíbil, secretaria general de Sedigas.

La jornada, moderada por Magdalena Trillo, asesora de transformación digital de Grupo Joly, finalizará con la clausura institucional por parte de Jorge Paradela Gutiérrez, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.