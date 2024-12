Sevilla aprueba por unanimidad instar al Gobierno y a la Junta a un acuerdo de cofinanciación para el resto de líneas de la red de Metro

El Pleno extraordinario sobre el Metro de Sevilla celebrado este miércoles a propuesta del portavoz socialista Antonio Muñoz ha respaldado por unanimidad todos los puntos, salvo el de ampliar los horarios y trenes de la línea 1, que ha salido adelante con la abstención del gobierno del PP de José Luis Sanz, que pedía dirigir esta reclamación a la concesionaria Globalvía, no a la administración andaluza. Los grupos han tenido un recuerdo a la delegada Angie Moreno, para que pueda volver lo antes posible.

El punto más importante para asegurar la financiación de las líneas de Metro que quedan por construir (tramo sur de la línea3, línea 2 y línea 4) es la aprobación unánime de la "propuesta para instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, con el impulso y la cooperación del Ayuntamiento de Sevilla, alcanzar un acuerdo de cofinanciación para el resto de líneas de la red de metro de Sevilla".

Asimismo ha salido adelante por unanimidad la petición de más información y trannsparencia sobre las obras que se están ejecutando, en el sentido de "Instar a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a tomar las medidas necesarias para terminar con la falta de transparencia y de información a la ciudadanía en el desarrollo de la red de metro de Sevilla".

Y otro punto en el que se insta "a la Junta de Andalucía a la culminación de la redacción del proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3, a la ejecución del estudio de alternativas de la línea 2 y a la agilización del resto de proyectos y obras de la red de metro de Sevilla".

José Luiz Sanz, en el turno explicación de voto, ha reprochado a los socialistas que "si el PSOE no hubiera enterrado el Metro en 1986, podríamos estar hablando ahora de la línea 4 del Metro". Y ha criticado que Muñoz en el Congreso del PSOE de este fin de semana no haya despachado con el ministro Óscar Puente sobre el Metro y otras cuestiones de movilidad pendientes en Sevilla. "Da la impresión de que Puente le ha castigado a usted también, igual que a mí". Sanz ha recalcado que el Gobierno de la Junta de Juanma Moreno es el que está trabajando por el Metro de Sevilla.

Antonio Muñoz (PSOE): "Usted, señor Sanz, menos tuits y más habilidades negociadoras"

El portavoz Antonio Muoz ha abierto el Pleno destacando la "historia de frustración y excepticismo" del Metro de Sevilla porque tras décadas solo hay una línea en funcionamiento (línea 1) y obras en parte de la líneaa 3. "Necesitamos recuperar el tiempo perdido, a eso responde este pleno", ha dicho Antonio Muñoz, que ha recalcado la decena de barrios que se verían beneficiados por este transporte, y por la conexión metropolitana.

Muñoz ha explicado como "crítica constructiva" que, dado que el papel del alcalde de la ciudad es crucial, "usted, señor Sanz, creemos que no lo está haciendo bien. Tiene que cambiar de estrategia: conciliar y no confrontar gratuitamente. Menos tuits y más habilidades negociadoras", le ha espetado a Sanz. El edil socialista ha señalado a Sanz que "el acuerdo sobre la línea 3 fue producto de esa negociación" y que "con su actitud no hubiéramos podido firmar la financiación de la línea 3"

Sobre sus propuestas, de ampliación de horarios y trenes de la línea 1 del metro de Sevilla, Muñoz ha explicado que de 6.30 a 23:00 horas es "el horario más corto para el tren más corto" y que si el actual concesionario no responde a la demanda, con la ley de contratos la Junta de Andalucía tiene armas para rescatar la concesión.

Sobre las obras que se ejecutan, el portavoz socialista ha pedido un punto de información digital y otro físico para informar de las obras, que se inicie un nuevo tramo de obra y que se agilicen los plazos previstos. "No podemos conformarnos con ocho años de obras de la línea 3 y con 2 años para redactar el proyecto de la línea 2", dice Muñoz.

Susana Hornillo (Podemos-IU): "romper el contrato con la concesionaria si no cumple"

Susana Hornillo, portavoz de Podemos-IU, ha recordado que la única línea del Metro en funcionamiento (línea 1), duplicó su coste de 428 millones a 890 millones.

Hornillo ha lamentado la "pobreza en transporte" de Sevilla porque se necesita mucho tiempo para desplazarse, tres veces más se tarda en algunos barrios en moverse, además de la falta conexión del aeropuerto con Santa Justa. Y ha lamentado que "es difícil pensar que alcanzaremos la neutralidad climática en 2030".

Ha elogiado como "muy acertada" la propuesta del PSOE porque el horario y los trenes no se ajustan a la demanda. Lo usarían muchos trabajadores. Critica que la consejera de Fomento Rocio Diaz diga que no hace falta más horario nocturno. Pregunta si la concesionaria está cumpliendo con el contrato de concesión teniendo en cuenta el interés general y la demanda real, y reclama romper el contrato con la concesionaria si no cumple.

Podemos IU reclama que se hagan públicos los términos de la concesión del Metro de Sevilla.

Pide que se use la aplicación móvil del Ayuntamiento (Sevilla) para informar de los cortes de tráfico e incidencias que causan las obras.

Reclama que 2030 sea la fecha de finalización de los dos tramos de la línea 3.

El edil Ismael Sánchez en la explicación de voto elogió el consenso muy amplio logrado y criticó al delegado de Urbanismo De la Rosa porque no se está siendo transparente con las obras y con el trazado. "Opacidad". De la linea 1 del Metro dijo que el "servicio es insuficiente y está saturado" por escaso horario y falta de trenes. Que se avance simultáneamente en varios tramos de las líneas. "Sevilla merece un Metro de altura".

Cristina Peláez (VOX): sss

La portavoz de VOX Cristina Peláez ha visto "oportuno" hablar del Metro de Sevilla porque la ejecución de la línea 3 ya ha sufrido varios retrasos. Pide más información del gobierno municipal sobre el cumplimiento del acuerdo de financiación del Metro con el Gobierno central. Reprocha a Antonio Muñoz que nadie del PSOE en el Congreso federal de este fin de semana haya reclamado al ministro Óscar Puente que cumpla con Sevilla en materia de transporte.

Critica que el delegado de Urbanismo Juan de la Rosa diga que en la línea 3 no se puede empezar a construir un tramo (sur) sin finalizar el norte, que muestra que no hay coordinación con la Junta. O iniciar un tramo de la 2.

Ha acusado al PSOE y PP de tener "responsabilidades y culpas que purgar con respecto a los retrasos del Metro".

En explicación de voto, pide al PSOE que también se ponga las pilas para traer lo mejor para Sevilla del Gobierno central. "El PSOE no es el partido más indicado para traer este Pleno porque es también responsable de que Sevilla esté en el vagón de cola del país", ha declarado Peláez.

Se ha referido al "supuesto cambio climático" y a que desde hace más de 50 años se lleva hablando del Metro en Sevilla sin que aún la capital andaluza tenga su red completa de Metro.

Las propuestas del PSOE en el Pleno extraordinario sobre el Metro de Sevilla

Estas son las propuestas del PSOE en el Pleno extraordinario sobre el Metro de Sevilla celebrado este miércoles a las 9:00.

1.- Propuesta para instar a la Junta de Andalucía a la ampliación de horarios y trenes de la línea 1 del metro de Sevilla.

Voto a favor de casi todos los grupos, salvo abstención PP.

2.- Propuesta para instar a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a tomar las medidas necesarias para terminar con la falta de transparencia y de información a la ciudadanía en el desarrollo de la red de metro de Sevilla.

Unanimidad

3.- Propuesta para instar a la Junta de Andalucía a la culminación de la redacción del proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3, a la ejecución del estudio de alternativas de la línea 2 y a la agilización del resto de proyectos y obras de la red de metro de Sevilla.

Unanimidad

4.- Propuesta para instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, con el impulso y la cooperación del Ayuntamiento de Sevilla, alcanzar un acuerdo de cofinanciación para el resto de líneas de la red de metro de Sevilla.

Unanimidad

